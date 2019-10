Más de 30 proyectos representarán a Entre Ríos en Feria de Innovación Educativa

La delegación de los estudiantes de la provincia estará acompañada por el equipo de la Coordinación de Actividades Científicas y Tecnologías del Consejo General de Educación (CGE) y los distintos asesores de los proyectos.



En tal sentido, la presidenta del CGE, Marta Irazábal de Landó, dijo que este "es el resultado, el éxito, del esfuerzo de alumnos, docentes y la familia, que acompañó en la realización de sus trabajos de investigación, donde los chicos se hacen un planteo, consultan, ensayan, investigan y llegan a una conclusión. Es el trabajo que en equipo realizaron en las aulas y donde los chicos aprenden no sólo lo pedagógico, sino también en valores, como el compañerismo y la solidaridad".



Precisó que "los equipos de trabajo están conformados en su gran mayoría por dos alumnos y un docente, alcanzando un total de 32 proyectos que han pasado a la instancia nacional, de los cuales uno corresponde al nivel inicial, siete al nivel primario, 21 al nivel secundario, y tres al nivel superior".



Landó, precisó que "se está trabajando en un operativo de traslado, para lo cual se dispondrán tres unidades para que los estudiantes y docentes puedan viajar hacia la ciudad de Buenos Aires, como así también para el transporte interno durante los días que dure la feria".



Por su parte, el coordinador de Actividades Científicas y Tecnológicas del CGE, Martín De La Torre, indicó que "la provincia cuenta con la participación de establecimientos pertenecientes a la modalidad Técnico Profesional, Educación Especial, Educación Rural, Educación de Jóvenes y Adultos, Educación en contexto de encierro y secundarias con orientación en Educación Artística".



Además, De La Torre, manifestó que este año acompañará a la delegación "un Proyecto de Arte en Contexto de Feria (conocido como PaCoF). Esto, constituye una propuesta llevada adelante todos los años por el área de Artística del Programa Nacional, ocasión por la cual nuestra provincia propone muy buenas intervenciones". Trabajos que representarán a la provincia en la Instancia Nacional

1) Rescatando El Inga, de la Escuela N° 16 Hipólito Vieytes de Pueblo Liebig, departamento Colón.



2) Tomamos conciencia entre tablas, gráficos y números, de la Escuela N° 5 Nicolás Rodríguez Peña de San José, departamento Colón.



3) De la cocina al compostador, de la Escuela N° 146 Jesús de Nazaret de General Ramírez, departamento Diamante.



4) ¿Recibiste el mensaje?, de la Escuela Nina N° 57 Linares Cardozo, de General Ramírez, departamento Diamante.



5) El Arte de Forjar el Acero, de la Escuela Nina N° 8 Las Delicias del departamento Federal.



6) ¿Tanto lio por una vaca muerta?, de la Escuela Secundaria N° 8 Héctor de Elia de Colonia Elía, Departamento Uruguay.



7) Nuevas plantas, nuevos visitantes, del Instituto D 129 Colegio Mesopotamía, del departamento Victoria,



8) Patrimonio ArQRuitectónico, de la Escuela Secundaria N° 17 Martín Miguel de Güemes, del departamento Concordia.



9) Escudos de familia, del Instituto San José, de San José, departamento Colón.



10) Derechos enfrentados: Identidad de Género Vs. Trabajo, del Instituto D 220 Juventud Unida, del departamento Gualeguaychú.



11) Matemáticas que pintan, del Instituto D 220 Juventud Unida del departamento Gualeguaychú.



12) ¿Auto solución?, de la Escuela Secundaria N° 2 J. M. Paz de Macía, departamento Tala.



13) Stop adolescentes jugando II, del Instituto San José, de San José de Feliciano, departamento Feliciano.



14) Juegoteca ESI, del Instituto Formación Docente y Contínua de Villa Paranacito, departamento Islas.



15) Geo-Visual: una mirada sobre los recursos visuales, límites y posibilidades, del Instituto Superior de Formación Docente María Inés Elizalde del departamento Gualeguaychú.



16) Prevalencia de enteroparasitosis en niños de Gualeguay, del Instituto Superior de Enfermería, departamento Gualeguay.



17) MECATUMBA 2020, de la Escuela de Educación Técnica N° 1 Osvaldo Magnasco, de Rosario del Tala.



18) (Eco)2 Suero Bis, de la Escuela de Educación Agrotécnica N° 51 Gobernador Maciá de Maciá departamento Tala.



19) Ayudita del sol, de la Escuela de Educación Agrotécnica N° 37 A Galli, de Los Conquistadores, departamento Federación.



20) Innomuffins, de la Escuela de Educación Técnica N° 1 de Nogoyá.



21) Silla Anfibia, de la Escuela de Educación Técnica N° 100 Puerto Nuevo del departamento Paraná.



22) Plataforma para traslado de sillas de ruedas, de la Escuela de Educación Técnica N° 1 Dr. Quiróz del departamento Colón.



23) Hay equipo, de la de la Escuela de Educación Agortécnica N° 24 de Colonia La Perla, del departamento San Salvador.



24) Lactosuero... Utilizar para no desechar II, de la Escuela de Educación Agrotécnica

N° 51 Gobernador Maciá del departamento Tala.



25) Prensado de aluminio para reciclar - "Prensar" de la Escuela de Educación Técnica N° 1 del departamento Villaguay,



26) SevenJump Una base de salto para entrenar, de la de la Escuela de Educación Técnica Conrado Etchebarne de Villaguay.



27) Agua como te deseo - C.E.I y T. N° 9 de Ceibas, departamento Islas del Ibicuy.



28) ¡Cuánto trabajo mujer! ? de la Escuela Rural N° 40 Coronel Olazabal de Sauce de Luna departamento Federal.



29) Voces urbanas de la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos N° 2 de Gualeguay.



30) Cuando el arte de crear se transforma en libertad, de la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos N° 29 Esteban Maradona de Paraná.



31) Artic en 3 dimensiones, de la Escuela N° 4 Manuel de Lavarden de Concordia.



32) Imanido, de la Escuela Secundaria N° 14 del departamento Gualeguay.



33) Utopian, de la Escuela Secundaria Nº 12 Luis Clavarino, departamento Gualeguaychú.



Sobre la Feria Nacional



La Feria Nacional de Innovación Educativa es organizada y gestionada por el Programa Nacional de Feria de Ciencias y Tecnología dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. Consiste en un espacio de encuentro en el que estudiantes y docentes profundizan el proceso de enseñanza y aprendizaje, comparten experiencias educativas, constituyendo el escalón más importante en el trayecto investigativo.