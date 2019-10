Detienen una obra sin autorización que afecta un mural de Milo Locket

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

En la mañana de este martes, se realizó una inspección sobre una obra céntrica que no cuenta con autorización y que afectó el Mural que pintó el artista internacional Milo Locket en calle Galarza casi Supremo Entrerriano, en Concepción del Uruguay, con motivo de una jornada de concientización sobre el autismo.



Se trata de una obra pedida por un privado para trasladar equipos de energía subterráneos, la cual llevó a realizar trabajos de zanjeo, sin autorización y que afectaron parte de la obra de Locket, que fuera declarada patrimonio cultural de la ciudad, en el mural lindero al edificio de la "municipalidad vieja".



A media mañana, se realizó una constatación de la infracción, con personal de la Policía Municipal y la Guardia Urbana, a quienes acompañaron autoridades de la comuna.



Allí se constató que existe una invasión a la propiedad privada de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, ya que el zanjeo para el cableado se sale varios metros de la denominada "línea municipal" que es la línea recta que va por la vereda.



Dicha obra, se realiza sin ninguna autorización; además, el zanjeo realizado para la conexión eléctrica, se realizó socavando los cimientos de la pared perpendicular donde se realizó el Mural de Milo Locket. El trabajo de socavamiento incluye una conexión de la línea eléctrica hacia el otro lado de la pared, colocando incluso un gabinete de conexión en propiedad municipal para el cual tampoco se solicitó autorización.



Las actuaciones realizadas in situ en el lugar de la obra se elevaron a la Fiscalía Administrativa municipal para que se determinen las características del delito, se lo configure y se eleve al Juzgado de Faltas para determinar la sanción que crea conveniente, previo corrimiento a la parte para que defienda su accionar.



Patrimonio cultural de la ciudad

El 15 de mayo de 2017, el artista plástico de renombre internacional, Milo Locket, estuvo en Concepción del Uruguay para pintar un mural en apoyo a la concientización sobre el autismo. Seguidores, curiosos y admiradores fueron testigos del proceso, en la esquina de Galarza y Supremo Entrerriano.

Algunos meses después, en septiembre de 2017, el mural fue declarado Patrimonio Cultural de la ciudad por el Concejo Deliberante en base a la solicitud presentada por Laura Sellanes, presidenta de la Asociación "Hablemos de Autismo", promotores de la iniciativa. "Esta obra viene a representar el espíritu de nuestro Grupo, porque estamos convencidos de que la vida se trata de hacer de manera colectiva pensando en trascender. Gracias a la solidaridad de Milo Lockett, su equipo y el Municipio de Concepción del Uruguay, esta pared seguirá hablando de autismo, estemos o no", expresó Sellanes en aquella oportunidad ante los concejales.