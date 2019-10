El hospital San Martín realiza exámenes mamarios a demanda

Con motivo de recordarse este 19 de octubre como Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, a lo largo de octubre se llevarán a cabo diferentes acciones de sensibilización para la prevención de esta enfermedad. Por lo tanto el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través del Servicio de Ginecología del hospital San Martín de Paraná, con la colaboración del Instituto Provincial del Cáncer (IPC), desarrolla una campaña de concientización para la realización de controles mamarios y la detección precoz de tumores.



Las acciones en el hospital de la capital provincial comprenden exámenes mamarios a demanda y mamografías en los casos que sean indicadas. A partir de este miércoles se lleva a cabo la atención, que continuará brindándose de forma sostenida los lunes, miércoles y viernes (en el horario de 10 a 13), por orden de llegada, hasta finalizar el mes.



Al respecto, la especialista del Servicio de Ginecología del hospital San Martín, Mariana Degani, se refirió a la importancia de la detección a tiempo del cáncer de mama y señaló: "Los casos en los que se diagnostica la enfermedad en el estadio 1, con nódulos tumorales (de menos de 2 cm) tienen una tasa de curación de un 90 por ciento". Por lo tanto se apunta a mejorar la captación oportuna en estadios tempranos, y para lograrlo son fundamentales los métodos de tamizaje (el estudio a un grupo de individuos asintomáticos con posibilidad de desarrollar la patología) y la mamografía.



El cáncer de mama es una enfermedad causada por la multiplicación anormal de las células del pecho que forman un tumor maligno y puede afectar a cualquier mujer. Sobre esto, Degani referenció: "Las posibilidades de que aparezca la patología aumentan con la edad, por eso se sugiere que se realicen el examen las mujeres entre los 50 a 70 años, ya que es la población de mayor riesgo". Además, destacó que quienes no se hayan hecho el estudio en los últimos dos años podrán hacérselo sin turno este mes en el hospital.



Asimismo, las mujeres que concurran al establecimiento de salud para hacerse el control no deben tener una patología mamaria previa. "Esto se debe a que el objetivo es captar a pacientes con tumores pequeños cuya tasa de curación es alta y también a aquellas que si no fuera por la campaña no se habrían acercado", aseveró Degani. Precisiones de la campaña El examen clínico mamario se realizará en el servicio de Ginecología del hospital San Martín (en la planta baja de la institución). Además, allí se indicarán mamografías a demanda, que estarán a cargo del Servicio de Diagnóstico por Imágenes, previa derivación del médico ginecólogo.

La campaña tiene como objetivo favorecer los controles en mujeres entre 50 y 70 años que cumplan los siguientes requisitos:

- Sin patología mamaria previa.



- Sin mamografia, o último estudio hace más de 2 años.



Finalmente, cabe recordar que la atención se realizará los días lunes, miércoles y viernes, en el horario de 10 a 13, y de acuerdo al orden de llegada al Servicio. Otras estrategias de prevención en la provincia Por su parte desde el IPC se planifican acciones en diferentes ciudades de la provincia. En tal sentido, el 5 de noviembre llevarán a cabo exámenes clínicos mamarios en el hospital Francisco Castaldo de María Grande (departamento Paraná). Además, el 12 de dicho mes se efectuarán controles de Papanicolau en el centro de salud Albert Schweitzer de Don Cristóbal II (departamento Nogoyá).



De acuerdo a un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la región de las Américas mueren cada año casi 100.000 mujeres por esta patología y se estima que más de 462.000 son diagnosticadas.



Cabe mencionar que, en nuestro país, el cáncer de mama es el de mayor incidencia y constituye la principal causa de muerte en la mujer. Además se estima que 1 de cada 8 desarrollarán la enfermedad a lo largo de su vida.



Por otro lado, en la Guía "El cáncer de mama en 8 palabras" del Ministerio de Salud de la Nación se indica que en Argentina mueren por año cerca de 5.600 mujeres y se diagnostican alrededor de 18.000. A su vez, datos del Registro Poblacional de Tumores de Entre Ríos y el Departamento Bioestadísticas de la Dirección de Epidemiología, señalan que por esta enfermedad, anualmente, mueren en nuestra provincia 180 pacientes y se diagnostican otras 500.