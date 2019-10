Los cortos de estudiantes secundarios entrerrianos se exhiben en el FICER

La iniciativa fue una idea de la madrina del festival, Leonor Benedetto.Las realizaciones de los alumnos secundarios se exhibieron en la sala 1 del Centro Provincial de Convenciones (CPC). Los jóvenes asistieron a ver sus propias realizaciones junto a compañeros y amigos. En la función, en la que los cortometrajes se pasaron en loop (uno tras otro), se reunieron unos 40 alumnos de distintas localidades como San Benito, Feliciano, Sauce Montrull, Colón y Paraná.Amadeo Giesenberg, alumno de la escuela República Oriental del Uruguay de Colón, es autor de Sátiras de mi cordura, uno de los 42 videos de la sección. "Siempre fui muy fan de la literatura, pero conocer el cine, gracias a un amigo, me hizo dar cuenta de que, si bien la literatura y el cine son dos cosas muy distintas, pude notar que, en su esencia, son muy parecidos. El fin es transmitir un mensaje y una opinión y, sobre todo, entretener y hasta enseñar algo", dijo. Como consecuencia del proceso anterior, el joven indicó: "Me vino el impulso de participar, aunque debo reconocer que un par de veces casi me rindo" y agregó: "Participar en un festival como es FICER es una experiencia genial, siempre deseé que exista un plan en mi provincia que fomente el arte, la cultura y en ser parte de eso. Siento que formo parte de algo grande y muy bueno. El simple hecho de participar te da una experiencia impresionante y divertida, me siento agradecido".Por su parte, Milena Wiebke, docente de alumnos de la escuela Evita de San Benito que hicieron el corto Semana de la memoria, indicó: "En nuestra escuela no se hace un acto formal por el Día de la Memoria, simplemente se conmemora haciendo pequeños debates en las clases. Por eso, desde el taller de producción audiovisual lo trabajamos. Se hizo una investigación a partir de diversas lecturas, personajes y situaciones y eso es lo que representaron en la producción audiovisual". En otro orden, afirmó: "Mis alumnos no tenían idea de cómo era un Festival, y solo se lo imaginan, por lo cual la expectativa es maravillosa. Están muy felices y orgullosos de poder participar".Otro testimonio lo aportó Alejo Areguati de Colón, quien dirigió el corto Fantasma en el Parque. "El año pasado comenzamos un taller de cine y nos interesó muchísimo, gracias a nuestra profesora Ana Ceijas. Nos presentamos al concurso para probar, sin tanta expectativa y finalmente nuestro corto quedó seleccionado. Fue una gran alegría. Viajamos a Paraná, conocimos a muchos profesionales del cine y aprendimos un montón. Fue tan así que mejoramos la idea del audiovisual y lo logramos. Quedó una pieza que resultó seleccionada y estamos muy conformes con el resultado".Una de las capacitadoras de los estudiantes fue la realizadora Florencia Curi. Ella indicó: "Vengo trabajando hace tiempo en las capacitaciones para jóvenes, sobre todo a través de Araer. Siempre estamos en constante debate respecto a las nuevas generaciones y a la creación de oportunidades que nosotros no tuvimos cuando fuimos jóvenes. Dentro de las artes, el cine es la menos convencional. Antes te formabas a pulmón. Si bien ahora sigue siendo igual, creo que los chicos tienen mejores oportunidades y más acceso a las tecnologías que ayudan un montón. Esto es muy bueno para que el cine pueda crecer y desarrollarse en Entre Ríos".En relación al modo en que se llevaron adelante los encuentros con los adolescentes sostuvo: "Una va con ciertas expectativas, las cosas terminan dándose para otro lado diferente y te sorprenden. Puede parecer que los chicos son apáticos pero la verdad es que no: te están escuchando y me di cuenta de que absorbieron todo, que tienen esa sed de conocimiento con algo que les gusta, que les es cercano, que no lo ven como algo utópico".Por otra parte, señaló: "Los chicos tienen muchísimo para decir y saltan temáticas muy actuales, propias de la adolescencia de hoy que no tiene nada que ver con la nuestra. Entonces, abrieron una puerta para poder contar historias que son de ellos y que solo ellos las pueden contar. Esto suma mucho como herramienta de trabajo para la escuela, inclusive".En cuanto a la formación en artes audiovisuales, señaló: "Hay que ver bien cuál va a ser la forma en la que se va a ir dando a futuro. Nos parece importante que con la ley de cine se puedan establecer pautas que tengan que ver con las escuelas y que no quede como algo aislado".Agustín de Torres también es miembro de Araer y es uno de los miembros del jurado. "En mi caso, me tocó ser jurado y a través de esta tarea pudimos dar un cierre a una experiencia que visibiliza una gran necesidad territorial, que es la de poder saber cómo decir. Muchas veces los contenidos que muestran los medios y a los que accedemos cotidianamente a través de las distintas plataformas están mediados por un filtro que no nos deja ver las distintas voces. El espacio del Festival, y el de este concurso en específico, creo que permite abordar las problemáticas y estéticas propias de los jóvenes y adolescentes que muchas veces están ausentes en los discursos mediáticos".Ante este diagnóstico, opinó: "En este sentido, considero que es menester ampliar los horizontes a las nuevas plataformas. El mensaje hoy en día se produce para la convergencia y desde la convergencia; el mensaje es ubicuo y divergente. La cultura digital hace temblar las estructuras y propone nuevos espacios. El mensaje se bifurca y se mete en nuestras vidas cotidianas. El cine, con un gran dejo nostálgico, recupera la experiencia colectiva y simultánea, pero no por ello debemos dejar de pensar en esas otras formas de decir y hacer".Finalmente, sostuvo: "Desde Araer celebramos la existencia del festival. El FICER no es la primera experiencia de Festival de Cine de la provincia, sí la primera impulsada a través del Estado, lo que le aporta una proyección en el tiempo más sustentable y denota la importancia de la gestión de gobierno por revalorizar la cultura, el capital simbólico y, sobre todo, el desarrollo de la industria creativa entrerriana".El visionado de los videos realizados por los adolescentes entre 14 y 17 continuará este sábado a las 14 en la Planta Baja del CPC.