Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Durante casi una hora y media el grupo de rock Kapanga ofreció más de una docena de éxitos en el cierre de la segunda noche de la 34ª Fiesta Nacional de la Colonización en San José. Los oriundos de Quilmes brindaron un show con sus hits que hicieron cantar y bailar al público, y también incluyeron los clásicos de su primer disco editado hace más de 20 años. El particular carisma del cantante Martín "Mono" Fabio encendió al público que esperaba con ansias el recital de la banda, que comenzó en la medianoche del sábado.



No faltaron las canciones "Ramón", "Me Mata" y "El Monjo Relojero" entre otros, que el público celebró efusivamente, en un espectáculo impecable de rock nacional.



Antes de la presentación Kapanga actuaron los grupos locales Pobres Ricos con su variado repertorio de rock n´ roll, La Power Band que interpretó canciones tanto nacionales como de rock internacional y The Medio Kilo, con su característico espectáculo de cumbia colombiana.