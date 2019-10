El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos tendrá una sección infantil

El FICER es organizado por el gobierno entrerriano a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, y tendrá lugar en Paraná entre el 15 y el 19 de octubre.La sección dedicada a los más pequeños "es una continuidad de la propuesta que el año pasado se había hecho desde Cultura con la idea de ocupar un espacio en la grilla dentro del horario de la siesta con propuestas infantiles, bien populares, con la posibilidad de acceso para un público que no está acostumbrado a ver cine", señaló Nicolás Herzog, del equipo de programadores del FICER. La búsqueda de los tres largometrajes que componen la oferta infantil fue a través de productoras de animación, distribuidoras, y en recorrido por otros festivales: "habremos visto unas quince, aproximadamente, para llegar a esta selección final", indicó el realizador concordiense."Decidimos que el espíritu de la diversidad, que es el de toda la programación del Festival, juegue en esta sección, y tratamos de que tenga una impronta latinoamericana", especificó Herzog. Todas tuvieron la característica de que las vimos con nuestros hijos (los de Celina Murga y los míos), que fueron como pequeños programadores que participaron ayudando a decidir e interactuando con nosotros. Fue divertido en ese aspecto", agregó. Además del discernimiento infantil, se aplicaron los mismos criterios de selección que para el resto de la programación: que las obras elegidas fomenten un espectador activo, el pensamiento y la reflexión más allá del entretenimiento, con propuestas que no estén tan fácilmente al alcance del cine comercial. "Todo eso estuvo presente, desde ya, aunque en el caso de la sección infantil tratamos de ser un poco más permisivos desde el punto de vista de lo narrativo, como respuesta a una sección que está pensada para un público más heterogéneo sin tantas posibilidades de acceso a otras películas durante el año. Así que tiene un trasfondo didáctico, también; además de la búsqueda narrativa y cinematográfica más que interesante y exigente que propone cada una de las películas", resaltó Herzog.La mexicana La leyenda del chupacabras, la colombiana El libro de Lila y la entrerriana Ando cantando conforman la propuesta de películas de la sección Cine Infantil del FICER de este año. Las tres son aptas para todo público.En la animación El libro de Lila (Marcela Rincón, 2017, 76´) se narra la historia de Lila, un personaje de un libro de cuentos infantiles que repentinamente se sale de su mundo y termina atrapada en un lugar al que no pertenece. Lila descubre que la única persona que puede salvarla es Ramón, pero que al crecer dejó de creer en la fantasía. El ingenio de Manuela trazará un plan para convencer a Ramón y poder ayudar a Lila. La película plantea un viaje hacia la memoria y el amor a la naturaleza, con una belleza visual que permite escuchar otras voces y musicalidades, a la vez que percibir diversos tonos de piel. Se proyectará el jueves 17 a las 15 en el 1er Piso Sala Mayor del Centro Provincial de Convenciones.La leyenda del Chupacabras es una animación mexicana de 82 minutos, realizada en 2016 por Alberto Chino Rodríguez. Después de su aventura con las Momias de Guanajuato y en plena guerra de independencia, Leo San Juan es confundido con un rebelde insurgente por los soldados del ejército realista en su camino de regreso a Puebla, por lo que es hecho prisionero. Al estar encerrado en un viejo convento abandonado junto con otros rebeldes aparece un espantoso monstruo alado: el Chupacabras, quién ataca a presos y guardias por igual. Abandonado a su suerte, Leo deberá combatir al monstruo y escapar antes de que los realistas dinamiten el convento. Mientras lucha por sobrevivir, descubrirá el secreto detrás del Chupacabras y tendrá que tomar la decisión más difícil de su vida. En este caso, la invitación es a acercarse a un episodio de la historia de México que se vincula con una leyenda popular. Se trata de un relato de animación colorido y original. La función será el viernes 18 a las 15, en el 1er Piso Sala Mayor del Centro Provincial de Convenciones.Ando cantando es una producción entrerriana de 2019, de 90 minutos, dirigida por Guillermo Berger. Lo que más le gusta en la vida a Ana y Lucho es cantar con su banda, y están muy cerca de subir por primera vez a un escenario en el festival de fin de año que se hará en su escuela. Pero los miedos de Ana a cantar en público y la aparición de Delfina, la chica popular del curso, pondrán en peligro su debut. Ana deberá vencer sus miedos. Sólo así, sucederán las cosas emocionantes con las que sueña. La construcción narrativa y de personajes transcurren en la costa del río Uruguay, donde la historia fluye entre amores, bandas y sueños adolescentes. Actúan: Juliana Gallipoliti, Julián Cerati, Antonella Carabelli, Sol Premat, Nicolás Di Pace y Oscar Villalba, entre otros."Esta película significó una decisión que nos llevó un tiempo definir porque no está en el tono de las otras dos. Comenzó siendo una serie y terminó adaptándose a largometraje, y es más para un público que se acerca a la adolescencia, pero nos parecía importante que esté", remarcó Nicolás Herzog sobre Ando cantando, que se proyecta el sábado 19 a las 15 en el 1er Piso Sala Mayor del Centro Provincial de Convenciones.Durante el festival, el Cinemóvil del Instituto Audiovisual de Entre Ríos (IAER) conectará puntos del territorio replicando el contenido de la programación que se desarrollará en el Centro Provincial de Convenciones y de La Vieja Usina. Además de las proyecciones de cortos y largometrajes de directores de cine entrerriano, nacionales e internacionales, será la oportunidad para participar de las funciones de la Sección Infantil con El libro de Lila (Marcela Rincón, Colombia). El FICERmóvil estará el martes 15 en Médanos (Gualeguay); el miércoles 16 en San Justo (Concepción del Uruguay); el jueves 17 en Federal; y el viernes 18 en San Gustavo (La Paz).Las proyecciones de esta sección infantil, así como las del FICERmóvil, son con entrada libre y gratuita al igual que el resto de las actividades del FICER. Para que nadie quede afuera, el ingreso a las proyecciones se hará a través de un sistema de acreditaciones, que permiten ingreso a salas, circular en el predio y acceder a beneficios en locales adheridos y en actividades turísticas previstas para esos días. Estas acreditaciones pueden hacerse on line en www.ficer.com.ar y retirarse en el Centro Provincial de Convenciones (San Martín 60), o en el ingreso al CPC durante los días del festival, desde las 10 hasta el cierre de la jornada.