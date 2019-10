Se realizará en Paraná, la Jornada "Juventud(es) y Salud Mental"

Se realizará el viernes 18 en Paraná, la Jornada "Juventud(es) y Salud Mental: Anorexia-Bulimia-Consumos problemáticos-Suicidio. ¿'Cosas' de época?"La actividad se realizará en el salón de actos de la Escuela Normal Superior "José María Torres" en el horario de 14 a 19hs.Respecto de lade la Jornada, se explicó: "La juventud -más, las juventudes- ha sido tema de discusión en torno a las construcciones, y de-construcciones, sociales respecto a un modo particular de ser y estar en el mundo.Siendo la época lo que produce marcas, rupturas, saltos y vueltas sobre los sujetos, reproduciendo -o intentando reproducir, pues el sujeto tiene allí fundamental participación- el 'buen orden' y buen hacer de ese quien. Así, no podemos dejar esto de lado al tiempo de abordar aquellas "problemáticas" de las que se aqueja una sociedad.Pensar el suicidio, los consumos problemáticos y la anorexia-bulimia requieren, no de otro modo -quisiéramos-, ser abordadas sin descuidar aquello.Ya no como un tema a introducir de primera mano, pero sin dejar de lado la insistencia que merece producto de sus efectos, la interdisciplina es la condición sine qua non para comenzar y seguir cada paso en torno a salud mental. También la política, como acción, de Estado deberá ser quien aquí pueda escuchar y dar respuestas".Generar un espacio de encuentro y reflexión en torno a la construcción subjetiva y social de problemáticas que se nos presentan como irrupciones de la época.Aportar al fortalecimiento de redes de atención comunitaria desde una perspectiva integral interinstitucional e intersectorial.1. Salud mental: juventud (es) en época.2. Anorexia-Bulimia. Abordajes clínicos y función social.3. Consumo problemático en jóvenes y Derechos4. Suicidio. Del Tabú al Acto.-14:30 hs Acreditación/Inscripción-15 hs Apertura-15:15 hs Primer Panel: Anorexia y Bulimia. Abordajes clínicos y función social."Síntomas de la Posmodernidad". A cargo de Vicente de Gemmis (Lic. en Psicología; Mg. en Salud Mental Comunitaria - Buenos Aires), Luis Arrue (Lic. en Psicología; Dr. en Psic. Existencial - Buenos Aires) y Sabrina Coronel (Lic. en Psicología - Corrientes)"Aportes desde la Educación Sexual Integral en el abordaje de la bulimia y la anorexia en la Escuela". A cargo de Alejandra Zubiria (Profesora; Esp. Docente en Educación y Políticas Socioeducativas) y Marisol Schaller Chávez. (Profesora; Esp. Docente en Educación) . Talleristas ESI. Entre Ríos"Bulimia, ¿Síntoma?". A cargo de Giovana Franzolini (Medica - RISaM. Paraná), Juliana Revelles (Lic. en Psicología - RISaM - Paraná) y Dario Diaz (Lic. en Psicología - RISaM - Paraná) Integrantes de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental -Hospital Escuela de Salud Mental. Entre Ríos.-16:45 hs Break-17 hs Segundo Panel: Consumos Problemáticos en Jóvenes y Derechos"Experiencias Institucionales y Comunitarias respecto de los Consumos Problemáticos". A cargo de Patricia Clott (Lic. en Servicio Social - Santa Fe)"Aportes de la intervención del Trabajo Social para pensar los consumos problemáticos". A cargo de Delia María Passeggi (Lic. en Trabajo Social - Santa Fe) y María de los Milagros Di Lucas (Lic. En Trabajo Social - Santa Fe)"La perspectiva clínico territorial en el abordaje del consumo problemático de sustancias. Abordajes creativos en el campo de la salud". A cargo de Lilia Garcia (Lic. en Trabajo Social; Mg. en Salud Mental - Paraná)"Una experiencia común con jóvenes que transitan una problemática de consumo". A cargo de Gisela Alem (Lic. en Trabajo Social - RISaM. Paraná) y Solange Flor (Lic. en Psicología - RISaM. Paraná). Integrantes de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental - Hospital Escuela de Salud Mental. Entre Ríos."Toxicomanías: síntoma y derecho, deseo y ley". A cargo de Elvira Dianno (Psicoanalista - Santa Fe)-19 hs Tercer Panel: Suicidio. Del tabú al acto."Reflexiones en torno a situaciónes de suicidio en Entre Ríos". A cargo de Carlos Berbara (Médico Psiquiatra; Esp. en Salud Mental - Paraná). Director de la Dirección de Salud Mental de Entre Ríos)"Biopolítica como femicidio". A cargo de Gladis Martínez (Lic. en Servicio Social; Dra. en Ciencias. Sociales - Paraná)"Redes en promoción de la Salud Mental. Una práctica posible para el abordaje de situaciones complejas". A cargo de Natalia Peter (Terapista ocupacional) y Delfina Recalde (Lic. en Trabajo Social; Mg. en Salud Mental). Integrantes del equipo de Extensión Comunitaria y Epidemiología del HESM; integrantes Red Puerto Viejo y Red Noreste Paraná.Según se informó, la Jornada fue declarada de interés institucional por la Universidad Autónoma de Entre Ríos.Las inscripciones están disponibles en el siguiente link . Y el costo de la misma es de $80 para estudiantes, y de $100 para profesionales y público general.De acuerdo a lo que se indicó, el pago de la inscripción podrá realizarse en la Escuela Normal de Paraná (esquina Corrientes y Urquiza) en la oficina del Centro de Estudiantes de Lic. en Psicología, FHAyCS-UADER.