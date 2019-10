Un turista escribió un poema sobre Federación y lo donó a la biblioteca

El presidente de la Biblioteca "Rivadavia", de Federación, Rubén Rastelli comentó que en la mañana de este lunes recibieron la visita de Luis Alberto Guerrero, un turista de Buenos Aires, quien "nos acercó un poema que escribió sobre Federación, en el que expresa lo vivido en estos días en la ciudad".



"El poema refleja nuestra historia, desde Mandisovi, el Ex Emplazamiento, la Nueva Ciudad; es un relato sobre nuestro propia historia contada por alguien que se informó de cada etapa de Federación pero que además le imprimió una gran cuota de sentimiento", acentuó.



"El autor nos dejó el poema con una foto de un paisaje de nuestra ciudad y éste estará a disposición de la Biblioteca para leerlo o también difundir un valioso documento que nos ayuda a darnos a conocer un poco más en distintas partes del mundo", agregó Rastelli a Informe Ciudadano.



Finalmente opinó que manifestaciones como las del turista porteño "reflejan con absoluta claridad de dónde venimos, de lo que somos, fuimos y seremos. Difundir su poema nos traerá beneficios. El poema A Federación

Ciudad de Federación a vos te escribo estos versos

con las palabras sencillas, salidas del corazón.

A vos, ciudad entrerriana a tus hombres y mujeres

a tus años, a tus abuelos, a tus aguas a tu cielo

a tu origen, tu ayer y tu presente

y a un futuro venturoso lleno de verde y de sol.



Cuando me contaron tu historia, sentí abrirse mi pecho

se me inundaron las venas con las aguas del dolor,

las palabras, no brotaban se me oprimía el corazón

y el silencio, fue homenaje a tu duelo, a tu pasión.



Tres veces te fundaron querido pueblo entrerriano

Mandisovi te llamaron, aquella primera vez.

La segunda, Pueblo de la Federación agua cielo y libertad

La Nueva Federación fue la tercera, te cambiaron de lugar.



Ni tú nombre, ni tu orgullo el agua pudo borrar

Atrás, quedaron las quejas para volver a empezar

Ya dejaste de ser Pueblo, para llamarte Ciudad

Y con las aguas termales, tu futuro a de brillar.



Recorrí aquellos caminos apareados de frutales

Entre aserrín fui llegando, a la Vieja Federación

Cruzando ese día tu puente sobre las aguas del lago

Que divide, este presente del dolor de tu pasado.



En el aire podía oírse, sí hasta parecía verlos

Cuando todo se inundaba para quedarse en silencio.

Se me nublaba la vista junto al llanto de tu pueblo

Dejando horror en los ojos y de tu historia, recuerdos.



Ya la iglesia quedó muda, sin homilía ni casamiento

Callada, sumergida en el fondo del silencio.

Ya no suena la campana llamando a misa el domingo

Sólo quedan recuerdos, de algún alegre bautismo.



Aquél traslado fue lento sobre caminos de tierra

Nostalgias inevitables llevando a cuesta recuerdos.

Siempre el agua en nuestras vidas, con esperanza y dolor

Y junto a tus chamarritas, La Nueva Federación.



Caminé por la rivera de esta ciudad entrerriana

Mirando las aguas mansas que le hicieron tanto mal.

Me senté casi asombrado sobre su vera a escuchar

El lamento silencioso de su gente al recordar

Y sobre la costa del río, con dolor quedé pensando

En los gritos lastimeros de los teros al volar.



Entre el agua y la nostalgia yo no me quiero olvidar

De aquellos federaenses

Los gurises, que nacieron en aquél viejo hospital

Del que quedan solo ruinas, abandonado hoy está.



Para que bendigas sus aguas, que tanto le hicieron mal

¡Hay Virgen Inmaculada! Te rezo yo en silencio.

Por su tierra, por su gente, a quienes dejo mi amor

Por esta ciudad entrerriana ¡llamada Federación!



No me fui y ya estoy volviendo, compartiendo tu esplendor

A todos los Federaenses, los llevo en el corazón.

A ver tus aguas termales, a ver la puesta del sol

He de volver siempre, mi Vieja Federación.