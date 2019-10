Los Tipitos cerraron la Feria del Libro que se realizó en Chajarí

Con un excelente marco de público, concluyó la XVII Feria del Libro que se realizó del 1 al 6 de octubre en Chajarí. El cierre musical estuvo a cargo de Los Tipitos, este domingo, en las instalaciones del Club Santa Rosa.



Durante toda la semana, hubo diversas actividades destinadas a estudiantes, docentes, escritores, músicos y al público en general. En cuanto a esto, se realizaron charlas, presentaciones de libros, exposiciones, obras de teatro, shows musicales y disertaciones. Asimismo, las propuestas se concentran, fundamentalmente, en el Centro Cultural Municipal, en el Club Santa Rosa y en el Salón Acuario. No obstante, también, hubo actividades al aire libre y los espacios elegidos fueron: la Estación del Ferrocarril, la Plaza San Martín y la plazoleta ubicada frente al Centro Cultural.



Por otro lado, y si bien durante toda la semana hubo distintas propuestas musicales -tal fue el caso de la presentación del cd de Guillermo Pizzio como así, también, el de Graciela Castro Bagnasco y Gustavo Surt- el fin de semana fue, casi, exclusivamente musical. En este sentido, chajarienses y turistas, además de recorrer los stands de las editoriales y el Bibliomóvil, instalado frente al Club Santa Rosa, pudieron disfrutar de diversos shows con artistas de renombre.



En este sentido, el sábado, el folclore fue el protagonista. Pasadas las 20 horas comenzó una velada que instó a que muchos vecinos, en familia y con amigos, asistan al Club Santa Rosa, donde pudieron disfrutar de los shows de los Hermanos Duarte, Trabuco González, los Hermanos Vello, Volver en Guitarra y el gran cierre a cargo del legendario Tarragó Ros quien, entre otras cosas, junto con su acordeón se sumergió entre el público e hizo cantar y bailar a todos los presentes.



Luego, el domingo, llegó el momento del gran cierre de esta XVII edición de la Feria del Libro, una actividad que organiza año a año el Gobierno de Chajarí. En este caso, la actividad inició pasadas las 19 horas con un show a cargo de Cosecha Tardía. Seguidamente y ya con un muy buen marco de público, fue el turno de Erre.Pe.Eme, una banda que dio lugar a todo el rock que vino posteriormente. Del mismo modo, hizo lo propio Proyecto Z, un trío oriundo de San José de Feliciano que con mucho power hizo saltar a muchos de los presentes. Luego, fue el turno de Tuco Salamanca, una banda local que fue la encargada de telonar a los responsables del gran cierre. No obstante, previo a ello, hubo otras actividades.



En cuanto a esto, por un lado, se entregaron los premios a los ganadores del Concurso Literario al que se presentaron 46 trabajos. En relación a esto, hubo dos géneros: poesía y cuento breve. En el primero, las 2 primeras categorías -6 a 12 años y 12 a 18, respectivamente- quedaron desiertas; y en el caso de la tercera -más de 18 años- resultó ganadora Sofía Gerlach, quien presento un trabajo titulado "Antología del presente". Por otra parte, en lo que respecta al género cuento breve, en la 1º categoría, ganó Carolina González con su obra "En busca de la motivación"; el 2º puesto fue para Valentina Acevedo Miño, quien presentó "Cuidado con lo que decís"; y el 3º para Ernesto Vilches Izquierdo, con su obra "Laura en ninguna parte". En este caso, los premios fueron diplomas y vouchers para canjear por libros y los mismos fueron entregados por Gabriela Cardozo, Teresita Guignard y Luis Garcilazo, Coordinador de las Actividades Culturales del Municipio.



Seguidamente, y antes de cerrar la velada, se dirigió a los presentes Garcilazo quien, entre otras cosas, agradeció al público, como así, también, a los artistas, músicos e escritores que le dieron vida a las distintas propuestas de la Feria. De la misma manera, hizo uso de la palabra el Intendente Galimberti y dijo, "estamos terminando una semana de intensas actividades destinadas a la Cultura y hay muchísima gente para agradecer. Obviamente al Área de Cultura, también a otras Áreas Municipales, a gente que no trabaja en el Municipio pero pone su granito de arena para que esta Feria pueda ser llevada adelante, y a todos los que acompañaron las distintas actividades. Los esperamos, por supuesto, el año que viene. Hoy los invito a disfrutar a lo que queda del show".



Finalmente, llegó el momento del gran cierre a cargo de Los Tipitos, una banda de rock argentina que acredita más de 25 años de trayectoria. Con un importantísimo marco de público y en un show que duró 1:15 hora, aproximadamente, presentaron canciones de su último trabajo discográfico -De mi flor- como así, también, clásicos que hicieron cantar a todos los presentes, tales como Siguiendo la luna, Silencio y Campanas en la noche.