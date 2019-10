Bibliotecas comunitarias de Argentina, Brasil y Uruguay se reunirán en Colón

La Biblioteca Popular Fiat Lux es sede, este jueves y viernes, del Encuentro de Bibliotecas Comunitarias de Frontera, un proyecto que busca promover la articulación cultural entre bibliotecas populares, comunitarias y municipales de Argentina, Brasil y Uruguay.



Bajo la premisa de que las bibliotecas son espacios de encuentro, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares -junto a la Dirección de Cooperación Internacional, dependiente de la Secretaría de Gobierno de Cultura de la Nación- organizó este proyecto, que se propone como un espacio de diálogo donde diversas bibliotecas puedan compartir experiencias, problemáticas comunes, desafíos y trayectorias de trabajo. Programa Jueves 3/10



9 a 10hs. Acto de apertura. Palabras de bienvenida.



Participantes: Dr. Ricardo Maxit, Presidente de la Biblioteca Popular Fiat Lux (Colón, Pcia. de Entre Ríos); Prof. Leandro de Sagastizábal, Presidente de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), y Lic. Alejandrina D' Elía, Directora Nacional de Innovación Cultural (Secretaría de Cultura y Creatividad - Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología).



10 a 11.30hs. Mesa de intercambio de experiencias I: bibliotecas populares de Argentina, y bibliotecas de Brasil, Uruguay y Alemania.



Expositores: Biblioteca Popular Fiat Lux (Colón, Pcia de Entre Ríos); Biblioteca Popular 9 de Julio (San Martín de los Andes, Pcia de Neuquén); Redes de lectura - Bibliotecas comunitarias de Rio Grande do Sul (Brasil); Biblioteca Popular Carlos María Alvear (Alvear, Pcia de Corrientes); Biblioteca Departamental de Salto (Salto, Uruguay); Biblioteca del Goethe-Institute Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).







11.30 a 11.45hs: Pausa café.



11.45 a 12.45hs. "Dinámicas cotidianas en la vida de fronteras", Dra. Ana Camblong. Profesora y doctora en Letras por la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).



13.00 a 14.45hs. Almuerzo.



15.00 a 16.30hs. Mesa de intercambio de experiencias II: bibliotecas populares de Argentina y bibliotecas comunitarias de Brasil y Uruguay.



Expositores: Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia (Santo Tomé, Pcia de Corrientes); Biblioteca Popular Victoria Aguirre (Iguazú, Pcia de Misiones); Biblioteca Departamental de Paysandú (Paysandú, Uruguay); Biblioteca Nacional de Uruguay (Montevideo, Uruguay); Red de Bibliotecas de Brasil (Brasil).





16:30 a 16:45hs: Pausa café.



16.45 a 18.00hs: Taller Innovación en gestión cultural. Parte I. Dictado por Alejandrina D' Elía y Paola Aron Badin, de la Dirección Nacional de Innovación Cultural, Secretaría de Cultura y Creatividad; Secretaría de Gobierno de Cultura de la Nación.



Fin de la jornada.





Viernes 4/10



9 a 10.30hs: Taller de Innovación en gestión cultura. Parte II: gestión de proyectos con herramientas estratégicas. Dictado por Alejandrina D'Elía y Paola Aron Badin, de la Dirección Nacional de Innovación Cultural, Secretaría de Cultura y Creatividad; Secretaría de Gobierno de Cultura de la Nación.



10.30 a 10.45hs: Pausa café.





10:45 a 12:30hs: Taller de Innovación en gestión cultura. Parte III: gestión de proyectos con herramientas estratégicas. Dictado por Alejandrina D'Elía y Paola Aron Badin, de la Dirección Nacional de Innovación Cultural, Secretaría de Cultura y Creatividad; Secretaría de Gobierno de Cultura de la Nación.



12: 30 a 13:15hs: Cierre del encuentro y balance.



13:15 a 14.30hs: Almuerzo y despedida. Expositores -Biblioteca Popular 9 de Julio (San Martín de los Andes, Pcia. de Neuquén, Argentina)



-Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia (Santo Tomé, Pcia de Corrientes, Argentina)



-Biblioteca Popular Carlos María Alvear (Alvear, Pcia. de Corrientes, Argentina)



-Biblioteca Popular Fiat Lux (Colón, Pcia. de Entre Ríos, Argentina)



-Biblioteca Popular Victoria Aguirre (Iguazú, Pcia. de Corrientes, Argentina)



-Redes de lectura. Bibliotecas comunitarias do Rio Grande do Sul (Brasil)



-Biblioteca Nacional de Uruguay, Ministerio de Educación y Cultura (Montevideo, Uruguay)



-Biblioteca Departamental de Paysandú (Paysandú, Uruguay)



-Biblioteca Departamental de Salto (Salto, Uruguay)



-Ana Camblong, profesora en letras Universidad Nacional de Misiones ? UNaM (Misiones, Pcia. de Misiones, Argentina)



-Nicole Narbebury (Biblioteca del Goethe-Institut, Ciudad de Buenos Aires, Argentina) Invitados -Biblioteca Popular Arroyo Barú (Arroyo Barú, Pcia. de Entre Ríos, Argentina)



-Biblioteca Popular Fábrica Colón (Colón, Pcia. de Entre Ríos, Argentina)



-Biblioteca Popular General Urquiza (San José, Pcia. de Entre Ríos, Argentina)



-Biblioteca Popular Mitre (Villa Elisa, Pcia. de Entre Ríos, Argentina)



-Biblioteca Popular Ubajay (Ubajay, Pcia. de Entre Ríos, Argentina)



-Jorge Pessaro (Delegado Federativo ante la Junta de Representantes de Bibliotecas Populares de la CONABIP) Organizan -Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP)



-Dirección de Cooperación Internacional, Secretaría de Coordinación de Gestión Cultural



-Secretaría de Gobierno de Cultura, Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología



Con motivo de celebrarse este encuentro, la Biblioteca Fiat Lux permanecerá cerrada al público, reabriendo el sábado en su horario habitual.