Dos entrerrianas serán destacadas en el V Encuentro Nacional de Mujeres Rurales

En el marco del V Encuentro Nacional de Mujeres Rurales que se desarrolla en Mercedes (Buenos Aires), las mujeres eligieron este año, como las mujeres rurales que representan a Entre Ríos, a Angélica Beatriz Vinardi, apicultora de Maciá, y, a la Periodista Agropecuaria, Rosario Perrière, como la Mujer de Prensa Rural Agropecuaria. Participan 40 mujeres de todo el país y en 5 años ya se homenajearon a 200 mujeres.El 15 de octubre de cada año se celebra, a nivel internacional, el Día de la Mujer Rural. Por ese motivo en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, desde el 3 al 5 de octubre se lleva a cabo el "5º Encuentro Nacional de Mujeres Rurales Argentinas", evento que además será declarado de interés municipal.El Encuentro busca valorar y reconocer el esfuerzo y el trabajo de las mujeres que se destacan a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Están programados talleres y degustación de comidas, una peña con bailes tradicionales, y el homenaje a quienes construyen nuestra patria silenciosamente desde los rincones para distantes. Contará como todos los años con el apoyo de la Municipalidad de Mercedes.Se rendirá un gran homenaje a cuarenta emprendedoras de todo el país que viven y trabajan en zonas rurales y que diariamente realizan el esfuerzo de mantener vivas su esencia, sus raíces y las tradiciones de su región. Ellas son la clave para mantener unidas sus familias evitando el destierro.Participarán del 5º Encuentro mujeres representantes de 14 provincias. A lo largo de estas 5 ediciones ya se homenajearon 200 mujeres de todo el país.En el marco del evento las mujeres participarán de un homenaje a "San Martín, padre de la patria" en la plaza principal de Mercedes y luego se realizará el acto central en el Centro Cultural Teatro Argentino.Asistirán representantes de AROPEA (Asociación Regional del Oeste de Productores, Emprendedores y Artesanos) y FEBAPRI (Federación de Productores de la Provincia de Buenos Aires), entre otras autoridades municipales y provinciales.Durante tres jornadas, las mujeres compartirán vivencias y experiencias a través de debates sobre la problemática rural en la actualidad, módulos de capacitación y variados talleres de interés que brindarán las herramientas para afrontar los nuevos desafíos que se presentan en la diversidad territorial.Como cierre, en el marco de la ceremonia oficial asistirán diversas autoridades, se procederá a la entrega de medallas y diplomas de reconocimiento a las homenajeadas como estímulo por su inventiva, creatividad, esfuerzo, temple y valentía. Cabe acotar que el símbolo del encuentro es el Roble, árbol de carácter autóctono que representa la fuerza y la nobleza, valores indudables que caracterizan a las mujeres rurales que ha dado nuestra patria.Entre las actividades programadas este jueves 3 de octubre, un grupo de Mujeres Rurales serán recibidas en la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA), dónde se les rendirá un merecido homenaje. Luego a las 17:30 concurrirán a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, y allí serán recibidas por Senadores y 9 de éstas mujeres podrán exponer la realidad que viven en cada una de las actividades que desarrollan.Angélica Beatriz Vinardi, es apicultora, y todos la conocen como Betty. Nació en Crucesitas Octava, Departamento Nogoyá, Entre Ríos.Bisnieta de inmigrantes italianos, sus padres se dedicaban a la agricultura y junto a sus 6 hermanos, todos colaboraban con las tareas en el campo por igual desde muy pequeños.Cursó hasta el tercer grado en la Escuelita Rural nº 30 El Tropezón en Raíces, (departamento Villaguay), que quedaba a varios kilómetros de su campo por lo que debía ir a caballo junto a sus hermanos.Betty recuerda que en la Escuelita no había pupitre y que su clásico portafolios de cuero apoyado sobre sus piernas era lo que hacía las veces de pupitre, así fue como aprendió a leer, escribir y las tablas de multiplicar.Siempre ayudó en todas la tareas del campo, hasta los 21 años que comenzó a trabajar en una estancia.Posteriormente conoce a Arnoldo, su marido con quien se casa luego de 6 años de novios y tienen una hija.Actualmente están radicados en Maciá y el criadero ya tiene 25 años, se dedican principalmente a la producción de material vivo, cuentan con unas 700 colmenas y unas 400 reinas fecundadas en cada temporada. Han hecho mejoramientos de raza en España durante 6 temporadas.Betty es muy consciente de que "sin abejas no hay vida" y por eso redobla el esfuerzo año a año asegurando nuestro futuro.María Fátima del Rosario Perrière, periodista agropecuaria, conocida en los medios por su nombre Rosario o Rosarito. Nacida en Paraná, provincia de Entre Ríos, su formación primaria y secundaria la recibió en Colegio Nuestra Señora del Huerto de la capital entrerriana.En 1985 comienza a cursar la Licenciatura en Comunicación Social en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Entre Ríos. En 1992 culmina la formación como Dibujante Publicitaria y simultáneamente comienza a trabajar en una agencia de publicidad, empresa familiar, en la que llega a desempeñarse como ejecutiva de cuenta y jefa de medios.En 1997 culmina el Profesorado de Francés, aunque nunca ejerció la docencia, el aprendizaje de ese idioma era una meta importante en reconocimiento a sus ancestros.En el año 2000 comienza co-conducir Mundo Rural con su padre el Periodista, Luis Perrière, considerado como el Decano del Periodismo Agropecuario, no obstante siempre se desempeñó en la producción comercial y periodística desde 1985, inicio de Mundo Rural .Ya en 2001 se hace cargo de la producción y conducción del programa que se emitía por LT Radio General Urquiza de Paraná desde el año 1984. Además, es ascendida como Directora General de la Agencia de Publicidad.En 2005 al formato de Mundo Rural radio se suma el portal agropecuario, una de las primeras webs de agro.En 2008, el conflicto del campo, derivó en que tuviera trasladarse a Villa María, Córdoba. Allí se emitió el programa Mundo Rural por LV 28 Radio Villa María y en 5 repetidoras de la provincia mediterránea.Retorna a Paraná en 2011 y continúa con Mundo Rural, ahora por FM Litoral, en el mítico horario del mediodía.Ese mismo año, finaliza en la UBA la especialización en Periodismo Agropecuario, única en tipo en Latinoamérica y el mundo. Además ha recibido capacitaciones en la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, sobre Cambio Climático y Desastres Agropecuarios.Otro hito se produce en 2012 sumando al portal www.mundoruralweb.com.ar una Radio on- line con programación netamente agropecuaria.Haciendo un paréntesis en toda su formación periodística en el año 2014 se recibe como "Restauradora arqueológica" en el Museo de Ciencias Naturales. También participa activamente en ONG's, reservando una parte de su tiempo diario a tareas de servicio solidario, y este año tiene honor de haber sido invitada por el Canal Once de Paraná, a participar en el equipo de Once Por Todos que en esta edición cumple 15 años.