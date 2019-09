Día Mundial del Corazón: En el Hospital San Martín hubo una actividad alusiva

Previo al Día Mundial del Corazón que se conmemora el domingo bajo el lema "Valorá tu vida, cuidá tu corazón", la ministra de Salud, Sonia Velázquez participó de una jornada de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles en la Plaza de Buena Salud del hospital San Martín.



Anticipándose al Día Mundial del Corazón que se conmemora el 29 de septiembre, el hospital San Martín concretó en el espacio verde sobre calle Gualeguaychú, una jornada de promoción de hábitos saludables abierta a la comunidad. Allí la ministra de Salud, Sonia Velázquez, recorrió la primera etapa de la Plaza de Buena Salud, próxima a inaugurarse, equipada con aparatos de gimnasia al aire libre provistos por el Proyecto de Protección de la Población Vulnerable contra las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (Proteger) y realizada mediante fondos del Programa Sumar.



En la oportunidad, la titular de la cartera sanitaria refirió: "Desde el Ministerio trabajamos con los municipios (para la promoción de circuitos aeróbicos y huertas comunitarias); los centros de salud (para difundir pautas de alimentación equilibrada); las panaderías (para la reducción de la sal en sus productos) y la incipiente conformación de una mesa intersectorial para el control del tabaco, entre otras acciones integradas, a partir de las cuales promovemos estilos de vida saludable".



Por su parte, la jefa del servicio de Cardiología del nosocomio, Luz Don, remarcó que si bien aún , resta terminar el circuito aeróbico, el espacio de esparcimiento, actividad física y rehabilitación tiene una muy buena respuesta y ya empezó a ser utilizado por pacientes, familiares y también trabajadores, después de la jornada laboral.



"Se abrió la primera etapa de un proyecto encolumnado en la política pública que está poniendo mucho foco en la prevención, un lineamiento fundamental para evitar las enfermedades crónicas que inciden en la mala calidad de vida de quienes las padecen", señaló la profesional. En este sentido, Don remarcó que el cuidado de la salud se basa en tres pautas claras: ejercicio, dieta y no fumar, lo que permite reducir la hipertensión, el sobrepeso, la obesidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes que ya tuvieron un evento cardiovascular. Educar cambia hábitos nocivos para la salud Durante la jornada los presentes realizaron una rutina de ejercicios físicos bajo las instrucciones de un profesor; personal de enfermería midió la tensión arterial y se ofreció un taller básico de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a cargo de médicos. En la oportunidad también se entregó folletería para generar conciencia sobre la importancia de cuidar la alimentación, evitar el sedentarismo, reducir el consumo de sal y dejar de fumar para prevenir enfermedades cardiovasculares. Las mismas, son la principal causa de muerte a nivel mundial a raíz de la prevalencia de ciertos factores de riesgo como: obesidad, sedentarismo, tabaquismo, diabetes, colesterol elevado e hipertensión arterial.



Participaron los servicios de Cardiología, Consultorios Externos y Enfermería del hospital San Martín; la Coordinación de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles y sus áreas de Actividad Física y Nutrición; la Coordinación de Programas; alumnos de sexto año de la Escuela de Comercio N° 1; la comisión vecinal Roque Sáenz Peña; pacientes del servicio de Cardiología y familiares.