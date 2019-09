Jóvenes de Federación expusieron sus proyectos en el recinto del Senado

Los jóvenes tomaron el desafío de transformar problemáticas en proyectos de ley deberán defender sus propuestas ante un jurado especializado.



En cada instancia departamental participan todos los trabajos realizados por estudiantes del mismo departamento. Finalmente, el equipo que obtenga mayor puntaje en cada una de las jornadas pasará con su proyecto a conformar la Cámara de Senadores Juveniles en el marco de la instancia provincial del programa.



En el inicio de la jornada, la coordinadora del programa Ingrid Dening destacó la participación de los jóvenes y el acompañamiento de los docentes: "Los jóvenes del departamento Federación trabajaron temáticas variadas desde el reconocimiento a próceres entrerrianos hasta la agroecología en las escuelas. También cabe destacar el acompañamiento de los docentes, que se capacitaron previamente en técnicas legislativa, lo que seguramente se va a traducir en una evolución en la calidad y el contenido de los proyectos que se exponen".



Por su parte, el senador del departamento Miguel Piana, llamó a los estudiantes a luchar por su futuro: "La educación es la llave para entrar al desarrollo, verlos aquí para mí es un honor. En estos cuatro años he visto acá en el recinto a ciento de chicos y es una de las cosas más lindas que me ha tocado vivir. Traten de construir su futuro. Luchen por sus sueños, todos los días".



En tanto, la directora departamental de escuelas del departamento Federación, Mónica Masetto indicó: "Creo que está instancia les permite tener una visión crítica de la realidad. Este espacio les da la oportunidad de involucrarse con la sociedad".



Reconocimiento



Marcio Curtido, un estudiante que participa de esta instancia se refirió al proyecto que propone reconocer la figura de Justo José de Urquiza: "Queremos otorgarle un reconocimiento al político y caudillo entrerriano su aporte a la historia de nuestra provincia. Además queremos que se declare asueto provincial en el calendario el 11 de abril, por ser la fecha de su asesinato". Además agregó: "La iniciativa surgió porque nuestra escuela lleva su nombre y porque al empezar a investigar nos dimos cuenta que sabíamos muy poco de él".

Por su parte, su compañera, Giovanella Gizzi mencionó: "Más allá de que quede seleccionado o no nuestro proyecto, la experiencia de participar nos parece muy buena, no solo por intercambiar propuestas e ideas con otras escuelas sino que además nos permite aprender".



Agenda



El cronograma de instancias departamentales continúa mañana viernes 27 con estudiantes de escuelas de Paraná Campaña. La agenda continúa el 4 de octubre con Uruguay y Gualeguay; el 10 Nogoyá e Islas; el 11 Concordia; el 17 Villaguay; el 18 La Paz; el 24 Colón, y finaliza el 25 con los alumnos de los departamentos Gualeguaychú y Tala.