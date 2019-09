Universitarios concretaron una colecta voluntaria de sangre en la Facultad

Universitarios concretaron una colecta voluntaria de sangre, este jueves en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, en Oro Verde. Fue por iniciativa del Centro de Estudiantes y gracias al apoyo de la ONG Entrerrianos hasta la médula."La donación voluntaria de sangre tiene la ventaja de ser sangre segura. Y además, debido a que las colectas externas son muy acotadas en Entre Ríos, el traer los servicios al lugar, los estudiantes son muy solidarios y porque ir hasta el hospital, no es lo mismo que estar en un lugar en el que después puede seguir con su actividad normal, como estudiantes, profesores, personal no docente o autoridades", destacó ala titular de la ONG Entrerrianos hasta la médula, Mercedes Cagnani."Es preferible que hayan desayunado y estén bien hidratados; solo se restringe a quienes hayan ingerido lácteos y grasas", comentó Cagnani. La actividad se realizó hasta las 11.30hs."A estas iniciativas solidarias siempre las apoyamos como un servicio que, como universidad pública, le brindamos a la comunidad", valoró el secretario de la institución universitaria, Walter Uhrich.En tanto, Estefanía, presidenta del Centro de Estudiantes, recalcó: "Como participes de la sociedad, queremos y debemos estar comprometidos con estas cuestiones"."Queremos que esto sea un hábito para que no tengamos que ir hasta Paraná, porque eso desmotiva y si los servicios vienen hasta acá, no tenemos que perder un día de clases para poder donar clases, es una iniciativa muy buena para repetir", valoró la universitaria.