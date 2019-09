Foto 1/2 Foto 2/2

Este miércoles se realizó el lanzamiento del "Desafío Escuelas, el concurso que tiene por objetivo recolectar residuos reciclables para que puedan ser usados como material de construcción. Las escuelas secundarias recolectarán ecoladrillos para la construcción de un SUM en el Barrio Croacia Sur.



Las escuelas de Paraná que más botellas reúnan serán premiadas.



Representantes de distintos centros de estudiantes estuvieron presentes en el salón General San Martín del Consejo General de Educación para el lanzamiento del concurso que busca generar conciencia sobre el cuidado del ambiente.



Las inscripciones se recibirán hasta el próximo 1 de octubre y el concurso se llevará a cabo hasta el 7 de noviembre inclusive.



El lanzamiento del programa estuvo a cargo de Nicolás Mathieu, secretario de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social; Marisa Mazza, vocal del Consejo General de Educación (CGE) y la presidenta de la ONG Suma de Voluntades, Anabella Albornoz.



De la ceremonia también participaron la vocal del CGE, Rita Nievas; las directoras de Educación Secundaria, Yamina Del Dó; de Educación de Gestión Privada, Fabiana Minatta y de Educación Primaria, Rosana Castro.



Desafío Escuelas, consiste en reunir la mayor cantidad de ecoladrillos posibles, material que luego será usado para construir un aula educativa para los vecinos del Barrio Croacia Sur de la ciudad de Paraná. Estos ecoladrillos se forman a partir de botellas plásticas de 1.5 y 2 litros, limpias y secas en dónde se colocan distintos elementos compactados hasta que queden aptas para sustituir a los ladrillos tradicionales. Las botellas pueden llenarse con tierra, arena o plásticos, siempre que éstos estén limpios y secos.



El secretario de Juventud, Nicolás Mathieu, resaltó que: "Nos parece importante trabajar la problemática ambiental, y pensamos que este concurso es una muy buena manera para hacerlo por dos motivos: en primer lugar, porque reduce directamente con la cantidad de plástico que va a los basurales, que son los que contaminan nuestra ciudad. Por otro lado, esos mismos plásticos se van a transformar en ecoladrillos, que sirven como material para construir un aula educativa en el Barrio Croacia Sur".



Marisa Mazza, en representación del CGE agregó que: "Cuando recibimos la propuesta de este proyecto, nos pareció que era necesario declararlo de interés educativo porque resalta valores que nos trascienden y en el que todos vamos a resultar beneficiados de los resultados de la iniciativa".

Anabella Albornoz, presidenta de la organización Suma de Voluntades, señaló que: "Para nosotros es realmente un desafío poder generar esta cultura del encuentro, que nos permita formarnos en la unidad".



Como parte del concurso, las botellas rellenas de tierra o arena sumarán 1 punto, mientras que aquellas que tengan desechos plásticos sumarán 5 puntos. Las escuelas que sumen más puntos juntando ecoladrillos, recibirán premios de 15.000 pesos, 10.000 pesos y 5.000 pesos para el 1er, 2ndo y 3er lugar respectivamente.



Desafío Escuela, es un trabajo en conjunto entre la Secretaría de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social provincial, la ONG Suma de Voluntades; el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser); la Unión Obrera de la OCRA delegación Paraná; la Cooperativa "La Pasionaria"; Movida Paraná y la Filial River Plate Paraná.



Los vecinos del Barrio Croacia Sur también tomaron la palabra de la mano de Gabi, para señalar que: "Estamos muy contentos con este proyecto para el salón, porque nosotros desde el barrio tenemos talleres y damos la copa de leche a los chicos, pero como no tenemos salón, no podemos hacerlo cuando llueve, y poder conseguir este lugar nos va a ayudar mucho".



Judith Báez, presidenta de la Cooperativa de Trabajo de la Construcción La Pasionaria, agregó: "Agradezco a todos los jóvenes presentes por no mirar para otro lado, este es el primer paso de una política que nos va deconstruir y nos va a volver a construir nuevamente".



Para más información, comunicarse al correo desafioescuelas@gmail.com o al (0343) 4208751.