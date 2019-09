Iosper y Farmacéuticos acordaron esfuerzo conjunto para paliar la crisis

La razón

El presidente del Colegio de Farmacéuticos, Emilio Irigoiti, manifestó a la preocupación de la entidad que lidera debido a que los ingresos que recibe del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) "no se condicen con el incremento del valor de los medicamentos".Sin embargo, aclaró que "ambas instituciones tenemos la predisposición para hacer el mayor esfuerzo y de nuestra parte, valoramos que el Instituto nunca haya cortado la cadena de pagos. Se trata de una situación de coyuntura".En la audiencia con el presidente del Directorio Obrero de Iosper, Fernando Cañete, Irigoiti manifestó su preocupación porque "los pagos se retrasan, aunque es valorable que Iosper nunca interrumpió la cadena. En nuestro caso lo que ocurre es que las farmacias tienen plazos de pago con las droguerías, que oscilan entre cinco y 15 días, pero ahora estamos muy por encima de ese plazo".Irigoiti admitió que "en vez de mejorar, la situación tiende a complicarse. Nos fuimos preocupados porque tememos que se resienta la atención, porque las farmacias sustentan con fondos propios lo que compraron y les debe la obra social. Eso hace que no haya reposición de medicamentos. De nuestra parte, estamos decididos a seguir atendiendo a Iosper de una manera normal".El farmacéutico indicó que la relación con Iosper "es muy buena y sabemos que el presidente, Fernando Cañete, está haciendo todo lo que puede para solucionar el problema; lo que ocurre es que se escapa de las manos porque los números complican a las farmacias". También aclaró que "nadie quiere suspender la prestación, pero pedimos que se entienda que a las farmacias".El directivo aclaró que lo que podría ocurrir es que se vea resentida la entrega de medicamentos a los afiliados de Iosper, "es decir que la farmacia no pueda entregar, y eso puede ocurrir si no hay respuestas. Sabemos que el esfuerzo de Iosper es muy grande y esperamos la situación se normalice a la brevedad". "Iosper hace lo posible para solucionar la situación, y nosotros también".No obstante, Irigoiti destacó que el presidente del Directorio Obrero de Iosper, Fernando Cañete, les explicó que el problema del Instituto en la actualidad es que, debido a la critica situación que atraviesa el país, de la cual la provincia no escapa, hace que "lo que recibe no se condice con los aumentos de los medicamentos. Además, y esto es muy importante, es que Iosper tiene un Vademecum muy grande, lo cual habla muy bien de la institución, porque ofrece una de las mejores coberturas".Igualmente, el directivo valoró que "Iosper nunca interrumpió la cadena de pagos y, aunque hay demoras, es absolutamente importante para nosotros que el Instituto nos abone y no corte los pagos. Nosotros estamos siempre a disposición y siempre vamos a apostar a solucionar los inconvenientes que se presenten", concluyó.