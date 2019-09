La escuela Normal llama a concurso para cubrir suplencias en nivel secundario

Según informaron desde el establecimiento que depende de la Facultad de Humanidades Artes y Ciencias de la UADER, los cargos son para cubrir las siguientes suplencias:



- 3Hs. Ciencias Naturales: Física y Química 1º1ª (lunes 10:45 a 12:05 y viernes de 8:25 a 9:05 horas).



- 3Hs. Ciencias Naturales: Física y Química 1º2ª (lunes 12:15 a 12:55 y miércoles de 9:55 a 11:25 horas).



- 3Hs. Ciencias Naturales: Física y Química 1º3ª (martes 11:25 a 12:05 y jueves de 10:45 a 12:05 horas).



Perfil (sugerido y no excluyente): Titulo de Nivel Superior de Formación Docente en Física y Matemática; en Matemática y Física; en Física, Química y/o Merceología; en Física y Cosmografía y en Química y Mineralogía.



- 4Hs. Química 5º1ª (lunes 9:15 a 9:55, miércoles de 8:25 a 9:55 y viernes 7:05 a 7:45 horas.)



Perfil (sugerido y no excluyente): Título de Nivel Superior de Formación Docente en Química o disciplinas a fines (en Física, Química y/o Merceología; Matemática, física y Química; Química y Merceología; química y Mineralogía y en Ciencias biológicas y químicas).



- 3Hs. Biología 5º3ª (martes 9:55 a 10:35 y viernes de 9:55 a 11:25 horas).



- 3Hs. Biología 5º4ª (martes 10:45 a 12:05 y viernes de 8:25 a 9:55 horas).



- 3Hs. Biología 5º5ª (martes 11:25 a 12:55 y viernes de 11:25 a 12:05 horas).



Perfil (sugerido y no excluyente): Titulo de Nivel Superior de Formación Docente en Biología o disciplinas a fines (Ciencias biológicas y Química; Ciencias exactas y naturales)



Sobre los cargos, indicaron que los días y horarios no pueden modificarse y la toma de posesión inmediata.



Los interesados deberán concurrir con DNI y la carpeta de antecedentes que deberá contener lo acreditado en los últimos 2 (dos) años. Deberán presentarse este viernes 27 de septiembre a las 9 en la secretaría de Nivel Secundario de la Escuela Normal ubicada en calles Urquiza y Corrientes de la capital entrerriana.