Colectivo que une Gualeguaychú y Pueblo Belgrano redujo su frecuencia

Desde este lunes, la Línea 2 de colectivo de la empresa Santa Rita reducirá su frecuencia a una hora en su recorrido a Pueblo Belgrano, afectando a una importante cantidad de usuarios del servicio.



"La empresa, aduciendo problemas económicos evidentes en estos tiempos de crisis, decidió unilateralmente recortar el servicio, afectando los derechos del ciudadano ante la mirada indiferente del gobierno municipal", manifestó el concejal electo del Frente de Todos, Carlos Riera.



"Esto no se trata de una cuestión partidaria, pero sí política; porque son justamente los gobernantes en ejercicio los que deben dar una respuesta a la ciudadanía. Solicitamos una reunión con el intendente Mauricio Davico y no tuvimos respuesta", agregó el futuro edil.



Su compañera de banca, Claudina Corti, indicó que en una reunión que se mantuvo con vecinos y vecinas de la localidad se decidió acudir este lunes por la mañana a la Municipalidad a exigir una reunión con el Intendente. "Hay mucha gente en el pueblo que se ve directamente afectada por este recorte en el servicio. Es desde la política que se debe solucionar este problema", mencionó.



"En la reunión vecinal se decidió juntar firmas para que se tome dimensión del problema. Desde hace tiempo, se viene resintiendo el servicio del transporte público de pasajeros exclusivamente en Pueblo Belgrano. Si bien hubo algunos reclamos que no fueron escuchados, no se han hecho valer los derechos del usuario y, poco a poco, se fueron dejando de lado paradas y quitando frecuencia", opinó Riera.



Desde este lunes, el colectivo llegará a Pueblo Belgrano cada una hora, cuando hasta el viernes lo hacía cada media. "No sólo los vecinos y vecinas de Pueblo Belgrano somos los afectados. Hay que tener en cuenta la gran cantidad de estudiantes y docentes que concurren a diario desde Gualeguaychú a la escuela de la curva en sus tres turnos", señaló Corti.



"Con esta medida también se afecta a un gran número de personas que deben concurrir al único hospital que se encuentra en Gualeguaychú para los tratamientos y atenciones médicas y para muchos de ellos el transporte público es su única movilidad", destacó el concejal electo. (Radio Máxima)