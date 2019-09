El Hospital Centenario de Gualeguaychú reactivó el Comité de Crisis

La reunión estuvo conducida por el Dr. Carlos Gauna, coordinador Departamental de Salud, el Lic. Emiliano Zapata, de Áreas Técnicas, y Mercedes Alarcón, administradora financiera del nosocomio. Al encuentro asistieron los jefes de los Servicios y referentes de los sectores críticos desde lo asistencial.



Tomando la última década [2009-2019]los indicadores de atenciones se incrementaron notoriamente. En total van casi 274 mil atenciones sumando la Guardia y los Consultorios Externos.



- En la Guardia se pasó de 76.137 pacientes a más de 78.795 pacientes atendidos hasta el 31 de agosto.

- En Consultorios Externos había 130.220 atenciones en 2009 y hoy suman 195.135, faltando un trimestre para cerrar el año.

- En 2009 se practicaban 1546 Cirugías y, en 2019, van 2255 hasta el 1 de septiembre. Eso significa un aumento muy importante en Quirófano y en los gastos referidos a la internación y recuperación de los enfermos.



"Partimos de contar con una tendencia instalada en la sociedad que nos percibe como una institución que garantiza la respuesta a sus pacientes y un 87.5 por ciento de satisfacción con la atención recibida en base al relevamiento concretado en febrero de este año. Pero hoy la crisis impactó sobre la estructura financiera de la organización", sostiene el informe del director Hugo Gorla.



Causas múltiples

"En la actualidad, la crisis es multifactorial y nos afecta de forma horizontal a todos, por lo que es necesario enumerar los principales puntos:

- La inflación tiene un alto impacto en la estructura financiera;

- Se suma la duplicación de gastos por tener dos hospitales en uno;

- Más la erogación que demanda la estructura edilicia del Centenario;

- La falta de prestaciones en los efectores privados;

- El corte de obras sociales y los pacientes que migran al hospital;

- Una constante sobrecarga por pacientes que prefieren la Guardia o a los Consultorios Externos del Centenario por sobre otros centros sanitarios,

- El aumento en la atención de enfermos de toda la región sanitaria, son un rápido repaso de la situación", planteó en el arranque Gauna.



El Ministerio Salud emitió la Resolución 3415 por la Situación de Contingencia Sanitaria y prestacional en la provincia y planteo la necesidad a establecer Comité de Crisis a niveles locales en los Hospitales. En el Centenario existe desde 2009, por la pandemia de gripe A y, en este contexto, lo reflotamos para que sea un espacio de recepción de las dificultades que se afrontan en cada servicio.



Se insta a hacer un uso más discrecional de los recursos y buscar soluciones a través de mecanismos de requerimientos financieros al menos hasta el 31 de diciembre que tendrá vigente este Comité.



"La función del Comité es evaluar las prioridades que plantean los jefes de cada servicio y dar respuestas en esas cuestiones. La intención es poder responder a todos con un uso criterioso de los recursos financieros, de bienes y servicios o humanos", indicó Carlos Gauna.



En tanto, el coordinador de Áreas Técnicas, Emiliano Zapata agregó que el hospital emitió una Resolución local con una radiografía de la situación actual: "Sabíamos que se podría generar esta situación y, si bien nos preparamos, reconocemos que se anticipó por eso seguiremos priorizando a los pacientes. Ese es nuestro foco y debemos dar una respuesta a los que no tienen ninguna cobertura", enfatizó ante la aprobación del auditorio.



Utilizar con criterio el presupuesto

Respecto de las debilidades del actual panorama en el país, el Dr. Carlos Gauna explicó que "pusimos en rodaje el Comité de Crisis que está dirigido a atender esta situación de contingencia prestacional, operacional y económica que nos toca vivir en nuestros días en el marco de una crisis social y económica muy profunda. La finalidad es reunirnos entre el equipo directivo y los jefes de servicios y áreas para conocer cuál es la realidad actual y, a partir de allí, tener conocimiento de sus demandas, urgencias y emergencias".



El paso siguiente será "poder plantearnos un uso criterioso del presupuesto y optimizar al máximo los recursos", aseguró.



El diagnóstico es más que claro para la Dirección ampliada de la organización: "El hospital recibe su partida del Ministerio de Salud y con ella debe hacer frente a los gastos. Desde agosto a la fecha, la inflación generó aumento en los insumos, medicamentos y en los servicios. Esto en el marco de una sobredemanda que el Centenario ya venía soportando con mucha anterioridad. Esa demanda está fundada en el mayor incremento en la población y la falta de falta de ciertas respuestas en efectores privados que convierten al hospital en una especie de embudo por donde se canalizan las distintas patologías y tratamientos de los pacientes".



"La idea es reunirnos cada dos semanas, hasta el 31 de diciembre, con la finalidad de que la Dirección pueda plantear el escenario de ese momento y, a la vez, recibir las prioridades que los servicios sepan que están faltando. Allí se podrán en juego las herramientas necesarias para resolver a la brevedad esas demandas en el marco de la crisis", detalló el coordinador Departamental de Salud.



Debilidades y fortalezas del Centenario

En contacto con el director Hugo Gorla, en licencia por cuestiones ya conocidas, el cuerpo gerencial confeccionó un cuadro de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la contingencia que se vive.



En el sur de la provincia, la radiografía descripta por Carlos Gauna fue que "los principales recursos finitos son los económicos, pero también sabemos que carecemos de recursos humanos por falta de sub-especialistas. Cuando no hay en la parte privada, la responsabilidad recae en el hospital; tenemos pacientes mutualizados que por falta de prestación de sus obras sociales son derivados al público y así se hace más notoria la escasez de profesionales en ciertas especialidades como anestesistas, en neonatología u obstetras que son muy críticas y cuesta mucho disponer de profesionales para las consultas y guardias de esos servicios".



Sin embargo, subrayó un baluarte del Centenario que lo destaca en la comunidad. "También sabemos que el hospital brinda servicios que otros no dan, por ejemplo, en los privados no hay internación de neonatología y cada paciente es derivado al hospital donde se le brinda una asistencia de primer nivel".



La prioridad será el más vulnerable

Desde la Dirección Ampliada y en línea con los fundamentos de la Resolución del Ministerio de Salud a cargo de Sonia Velázquez se indicó que la población más afectada por este contexto será quien deberá recibir más contención, apoyo y respaldo del principal efector público del sur entrerriano.

"Tenemos que adecuarnos a la situación de emergencia y para eso establecimos ciertas prioridades hacia los pacientes más vulnerables, sin negar la atención de nadie, ponemos foco en los enfermos oncológicos; pacientes añosos; en la población materno-infantil; o en aquellos con enfermedades crónicas, de riesgo o de inmunosupresión. Indirectamente esos son los tratamientos que infieren mayor costo, entonces, nos volcamos en un alerta para poder satisfacer las demandas de ese sector vulnerable y garantizar el resto de las prestaciones", valoró Gauna.

El paso siguientes será "poder plantearnos un uso criterioso de los exámenes y estudios complementarios con la finalidad de optimizar al máximo los recursos. Empieza una auditoria más adecuada a este escenario con respecto a otras patologías crónicas", anticipó.

El Coordinador dejó en claro que "desde luego que las puertas del hospital están abiertas para todos, no se restringe la atención de nadie, simplemente, se le pide a la población tener la paciencia para que sepan comprender que algunas cuestiones menos urgentes pueden sufrir demoras o retrasos, pero que se van a atender y responder en base al esfuerzo profesional y económico de la organización", destacó.



Radiografía financiera

Mercedes Alarcón, responsable del área contable, expuso que "existen demoras en los pagos a los prestadores por la falta de adecuación de la partida presupuestaria. Con Dr. Hugo Gorla ya advertimos a la ministra Velázquez sobre el impacto que este shock generó desde agosto con la creciente inflación y devaluación y determinamos cambios en los procesos de pago a los proveedores".



"Solicitamos que se pague la partida que se adeuda de 2018 y también pedimos en mayo un incremento de 12 por ciento de mejora. Hoy muchos proveedores cortaron la cadena de pagos, otros piden que se abone de contado. Eso es un cimbronazo muy importante para la institución y nos genera costos financieros ocultos", detalló Alarcón.



En tanto, la contadora adelantó que "desde el ministerio se planteó crear una canasta de 40 insumos básicos para cada hospital que se podría comprar en conjunto y eso ayudaría a la gestión cotidiana. Son algunas de las medidas en estudios por el equipo contable de la cartera".



El área financiera solicitó a los profesionales que verifiquen si los pacientes cuentan con cobertura social y que traten de agotar todas las instancias para que sus obras sociales les brinden los derechos que los asisten y, así, evitar socavar los recursos del hospital. "El paciente debe solicitar que la obra social cumpla con su obligación, más allá del apoyo que les brinda el hospital", recalcaron durante el Comité de Crisis.



Solo a modo de muestra, Mercedes Alarcón citó que "tenemos obras sociales que bloquean los pagos al hospital Centenario para beneficiar a los sanatorios privados. Por ejemplo, la inflación entre junio 2017 y agosto 2019 ronda un 99 por ciento, pero PAMI solo incrementó los nomencladores un 10 por ciento", expuso y agregó que "en el ítem de insulinas para pacientes crónicos invertimos 1.500.000 pesos mensuales desde el hospital".-