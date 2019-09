Iosper y Acler trabajarán en conjunto para minimizar la situación de crisis

La Asociación de Clínicas de Entre Ríos y el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), acordaron, en un encuentro que mantuvieron hoy, trabajar en conjunto para "poner lo mejor de cada sector y encontrar soluciones al grave problema que afecta a todos", producto de la grave situación económica que vive el país, confirmó el presidente de la entidad, Víctor Lozze. El encuentro se realizó con total comprensión y decisión de acompañamiento entre ambas partes.



Lozze precisó que en el encuentro que mantuvieron este viernes directivos de Acler con el presidente del directorio obrero de Iosper, Fernando Cañete, el gerente de Administración del organismo, Arnoldo Schmidt, y el asesor de Presidencia, Osmar Yazda, analizaron la situación crítica que atraviesan tanto financiadores como prestadores de salud, producto de la delicada situación económica que atraviesa el país, y de la cual la provincia no escapa. Emergencia sanitaria "Somos conscientes que, en estas situaciones, tanto prestadores como financiadores deben sentarse juntos en una mesa, para poner lo mejor de cada sector y tratar de encontrar solución a los problemas. Eso fue lo que hicimos, nos sentamos con el titular de Iosper y con funcionarios del Instituto, tratando de coordinar formas de trabajo para paliar la crisis", afirmó Lozze.

El titular de Acler explicó que, según le hicieron saber, "Iosper tendrá que adherir a la emergencia sanitaria que declaró el ministerio de Salud, aunque garantizará el normal nivel de prestaciones. Acler está para colaborar, ayudar y empujar para que se siga trabajando ordenadamente". Valoraron el diálogo Lozze agregó que pidieron a Iosper "que considere realizar un esfuerzo para adelantar el pago de las prestaciones que, si bien se viene cumpliendo, hay algunas que están un poco atrasadas. Por eso necesitaríamos ese apoyo económico".

El profesional valoró que el diálogo con la Obra Social "sea permanente como lo es, así que consensuamos políticas permanentemente, porque los dos nos necesitamos, no hay otra alternativa".



Situación de las clínicas en Entre Ríos

Lozze aclaró que el hecho que más perjudica a las clínicas en la actualidad es que la economía del país se haya desmadrado: "Es un grave problema para las empresas de servicios, que tenemos que estar funcionando las 24 horas, ya que los costos se dispararon, y si no se puede cumplir, lamentablemente, pasa lo que estamos viendo a nivel país, que gran cantidad de prestadoras de salud están hablando de presentar la quiebra en sus empresas". Políticas de Estado Para Lozze, el sector salud "está en crisis desde hace muchísimos años, y por eso necesitamos políticas de Estado para sortear esta situación. Sin embargo, cuando desde el sector alertamos sobre esto, y decíamos que otras actividades lo estaban pasando mejor, en la actualidad, cuando todos están muy complicados, nosotros ya no estamos en crisis, sino en situación de catástrofe", sostuvo.