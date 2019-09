Entre Ríos será sede de una feria internacional de Termalismo

Foto 1/2 Foto 2/2

El gobernador Gustavo Bordet anunció este viernes que nuestra provincia será sede en 2020 de la feria de turismo internacional Termatalia. "Será una gran oportunidad porque le mostraremos el año próximo al mundo la potencialidad de Entre Ríos como destino turístico", manifestó.



Termatalia reúne a profesionales de más de 30 países y que constituye una vidriera importante para el principal producto turístico de la provincia que son las termas.



Con 14 localidades y un total de 16 complejos que ofrecen más de 125 piscinas con aguas de distintas características y propiedades, generando posibilidades de uso pasivo y recreativo, ofreciendo tratamientos de belleza, salud y bienestar, en un marco que invita al relax, el disfrute de las aguas termales, la naturaleza y diferentes productos turísticos complementarios, Entre Ríos se convirtió en el principal destino termal de país.



"El turismo genera trabajo y desarrollo de nuestras economías regionales. En estos tiempos tan difíciles ratificamos nuestro compromiso con el sector privado para seguir adelante con políticas públicas que contribuyan a consolidar a nuestra provincia como destino turístico", expresó Bordet.



La noticia fue dada a conocer este viernes en España, durante la 19º Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar 2019 Termatalia, que se realiza en la capital termal de Ourense-Galicia, de la que participa la secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard.



La provincia de Entre Ríos comenzó a postularse el año pasado y logró posicionarse en esta feria considerada la más importante a nivel mundial en termalismo.



En ese marco, Gaillard sostuvo "estoy muy emocionada por la confirmación de que la provincia de Entre Ríos será sede de Termatalia el año que viene. Cuando asumí la responsabilidad de ser secretaria de Turismo y Cultura me comprometí con el gobernador Gustavo Bordet a que en el contexto de crisis económica y social que está viviendo nuestro país y nuestra provincia, pudiéramos desarrollar y fortalecer el sector turístico a nivel provincial, nacional e internacional. Producto de su confianza y el gran equipo de trabajo que me acompaña hemos logrado un trabajo articulado con los municipios, con los 16 complejos termales y con el sector privado que aun siendo los más afectados por la crisis deciden seguir invirtiendo en nuestra provincia".



Una importante delegación de Entre Ríos viajó para apoyar la postulación de la provincia para ser sede en el año próximo, a la que se sumó el representante de termas del Ayuí y Punta Viracho, que componen el circuito termal de la Región Salto Grande, José Luis Rodríguez; el gerente Comercial de Termas de Villa Elisa, Mariano Apeteche; y la asesora de Termas Villa Elisa, Eliana Francou, en representación de Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (Feghra) filial Paraná, Alicia Puntín.



En el marco de Termatalia, la Secretaría de Turismo y Cultura, junto con las autoridades nacionales y provinciales, participaron del VIII Encuentro de políticas públicas para el desarrollo del termalismo, donde se analizaron las legislaciones de cada país para promover el uso terapéutico del recurso termal y las políticas públicas de termalismo.



La secretaria de Turismo informó además sobre el reciente decreto del gobernador Gustavo Bordet creando el Programa de Termalismo Social en Entre Ríos para garantizar el acceso a los complejos termales a los adultos mayores sin ningún costo y de esta manera promover la mejora en la calidad de vida de este sector de la población así como también el desarrollo del termalismo.



En este sentido, Gaillard expresó: "Estoy convencida de que las termas son el principal producto turístico de nuestra provincia y en esta feria no sólo cada complejo termal tiene la oportunidad de mostrar su oferta sino también de intercambiar ideas y experiencias". Luego agradeció al gobernador Gustavo Bordet "que tomó la decisión de estar presentes en Termatalia 2019 e impulsar que nuestra provincia sea la sede para el año 2020, demuestra su interés en consolidar uno de nuestros principales productos de bienestar que son las termas, y a seguir apostando por el turismo en nuestra provincia".



Entre Ríos es la Capital nacional de los circuitos termales mediante la Ley Nacional Nº 27.158 de 2015. Es el principal emplazamiento termal del país con 13 localidades y un total de 15 complejos termales que reúnen a más de 125 piscinas, las cuales cuentan con distintas características y propiedades. En ese marco, la presencia de la provincia en la máxima feria mundial de ese segmento turístico constituye un paso importantísimo para posicionar a Entre Ríos en nuevos mercados.