Habrá charlas abiertas y formación en proyectos documentales durante el FICER

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), organizado por el gobierno entrerriano, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, busca fortalecer instancias de formación en varios niveles, como las que vienen ocurriendo en las últimas semanas y como las que están previstas entre el 15 y el 19 de octubre en Paraná, en paralelo a las proyecciones cinematográficas.Durante esos días, quienes tengan una idea para concretar una producción documental podrán acceder al taller para la presentación de proyectos documentales a la modalidad Instituto Nacional de Cine y Arte Audiovisuales (Incaa) de Vía Digital, de tres jornadas de duración, a cargo de Ciro Novelli, en el Instituto Audiovisual de Entre Ríos (IAER).Por otro lado, los interesados en el trabajo de posproducción digital podrán compartir la experiencia de vida de Rodrigo Tomasso, en un encuentro programado en la Sala Verónica Kuttel del Centro Cultural La Vieja Usina.La Vía Digital es una acceso de fomento a la producción de largometrajes documentales incorporada por el Incaa en el año 2007. Tiene, al menos, dos ventajas: la primera, permite que se presenten realizadores sin antecedentes, lo que la convierte en puerta de ingreso de jóvenes cineastas a la industria audiovisual, y la segunda es que el comité de evaluación de proyectos está integrado por documentalistas.El objetivo del taller, al que se convoca desde el IAER en conjunto con la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER y que dictará Ciro Novelli, integrante de la Red Argentina de Documentalistas, es brindar a los participantes una caja de herramientas teórico-prácticas para la presentación de proyectos de largometrajes en estos concursos de fomentos. "Hemos visto que en la provincia han sobresalido y se han desarrollado más las ficciones que el documental. Creemos que hay documentalistas, pero es diferente el perfil y muchas veces encuentran mayores resistencias por falta de formación o de poner en crisis la idea y no saber si el camino elegido para tratar el material es el mejor", comentó el director del IAER, Julio Gómez.La modalidad Incaa de Vía Digital tiene tres instancias posibles de intervención: desarrollo del proyecto, producción y posproducción, que serán abordados en el taller intensivo. Se trabajará, además, en el diseño de la carpeta, en los conceptos fundamentales para la escritura del proyecto, sus potenciales narrativos, el proceso creativo, la delimitación de la temática, los personajes y la poética audiovisual. Luego del Festival, se seguirá el tratamiento en una ida y vuelta virtual con el capacitador hasta un encuentro nacional de documentalistas en el mes de abril del año próximo. Por ese motivo el cupo es de 15 proyectos, más allá de que la clase abierta inicial sobre el estado del documentalismo en la Argentina, las vías de acceso al financiamiento y las posibilidades reales del mercado son para el público en general. "La facultad es el nexo y el aval académico de todo esto, y junto con la Red Argentina de Documentalistas vamos trabajando para que en el encuentro de documentalistas del año que viene se llegue con un work in progress, un bosquejo de producción o una idea avanzada"; indicó Gómez. Para formar parte de este cupo no se necesita más que una idea, una sinopsis, y una motivación. "Es libre. Es para alumnos o egresados de comunicación, gente del medio, periodistas, trabajadores de la industria audiovisual en cualquiera de sus formatos, de televisión, de cine, jóvenes, adultos o mayores", amplió el director del IAER. Los participantes recibirán un certificado extendido por la Universidad, el IAER y la organización de documentalistas que dará el taller.Ciro Néstor Novelli es un realizador mendocino de 55 años, integrante de la Red Argentina de Documentalistas. Es director y creador de Curandero Producciones, una productora de proyectos documentales y de ficción en diverso soporte, con énfasis en la producción de temáticas culturales, sociales y de género de fuerte identidad regional. Ha escrito y dirigido el largometraje Compadres. La vida y la obra de Armando Tejada Gómez (2013) y Pegado al cielo (2018), sobre la travesía de dos pintores internacionales por la ruta libertadora del General San Martín en la cordillera de Los Andes. Actualmente, trabaja sobre nuevos proyectos documentales y de ficción. También ha desarrollado tareas de evaluación de proyectos documentales y de ficción, en cine y televisión; y ha dirigido y producido más de 200 capítulos de televisión para medios internacionales y nacionales como TVE Internacional, Canal (á), Canal 9 de Mendoza, ARTV (Chile) y canales universitarios de México, España y Portugal. Entre sus premios y menciones se encuentran el Martín Fierro Federal y Fund TV. En el ámbito académico es Doctor Europeo en Comunicación y Educación Intercultural, docente e investigador universitario.Por su parte, la charla de Rodrigo Tomasso fluctuará entre su historia de vida y las particularidades de su oficio. Tomasso es el responsable de los efectos visuales de El secreto de sus ojos (Juan José Campanella, 2009), ganadora del Oscar a la mejor película internacional; así como de importantes publicidades y grandes producciones mundiales. Se dedica principalmente a los efectos visuales, la composición digital y la dirección de post producción.Tomasso nació en San Benito hace casi cuarenta años. Comenzó mirando clásicos de ciencia ficción en VHS durante su infancia y fue testigo de los profundos cambios tecnológicos de las últimas décadas. Cursó la Tecnicatura en Comunicación Social en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER y ganó una beca para estudiar animación 3D aplicada a efectos visuales en Seattle, Estados Unidos. Trabajó en Paraná y en Buenos Aires. Conoció entonces a Campanella, quien lo convocó para la miniserie Vientos de Agua y más tarde le ofreció asociarse a su productora. Después de El secreto de sus ojos (con la recordada escena en las tribunas del partido de fútbol entre Huracán y Racing en el estadio Tomás Ducó) decidió armar su propia empresa, Oner VFX."El objetivo es establecer una charla motivadora con un realizador relativamente joven que ha hecho un recorrido ligado a nuestra ciudad con el trabajo en publicidad cuando era muy joven, y que hoy se está desempeñando en la gran industria y filmando en el exterior. Viene con su historia, a contar cómo perseguir los sueños", explicó Julio Gómez. Luego del repaso por su recorrido singular, Tomasso abrirá la participación para abordar el punto de vista técnico con ejemplos concretos. "Hay muchos jóvenes que trabajan en videojuegos, en posproducción digital, y van a encontrar en él a una persona accesible y que va a allanar un montón de imaginarios sobre dificultades", anticipa el director del IAER sobre este encuentro pensado para el público en general. "Puede venir la gente que esté en esa semana dando vueltas y pueden participar jóvenes estudiantes que estén pensando cómo insertarse en lo cercano. La idea que se transmite es que soñar y ejecutar esos sueños es cuestión de trabajo y de poner lo mejor de uno", invita Gómez.Estas instancias, que permiten compartir experiencias que sirvan de inspiración y encuentro entre involucrados en el sector audiovisual, se suman a las que se desarrollaron recientemente en diversas localidades de la provincia, en las que integrantes de la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos capacitaron a jóvenes de entre 14 y 17 años en el uso de las herramientas audiovisuales; así como a los talleres intensivos que hubo en Paraná y en Concepción del Uruguay; y la formación programada desde el área de Mercado en el marco de proyectos de ficción.Durante el FICER 2018 hubo capacitación para actores y se trabajaron diez proyectos para cortometrajes, de los cuales siete fueron enviados este año a la sección de Cortometrajes Entrerrianos, mientras que los otros tres están compitiendo en otra instancia por financiamiento del Fondo Nacional de las Artes. "La provincia ha demostrado, en el sector audiovisual, un crecimiento, una organización y un respeto a cada uno de los estancos de la industria: los profesionales, los nuevos, los que producen en la zona, los jóvenes; todos pudieron trabajar ayudándose unos a otros en un clima que no se había generado nunca en Entre Ríos", opinó Julio Gómez. Las bases de una futura escuela de formación audiovisual podrían asentarse sobre un ciclo de formación continua que ya está dando sus primeros pasos. "Con muchos entrerrianos formados y trabajando nos ponemos en una palestra a la vista de la industria cinematográfica y empezamos a estar parados en ese espacio que nos posiciona mejor", argumentó Gómez. "Con los nuevos aires que puedan existir, lo mejor que podemos tener para afrontar esos momentos son proyectos que ya estén pensados y orientados. Todas las áreas de formación dentro del marco de este festival van a tener ese objetivo", concluyó.Entre el 20 de septiembre y el 10 de octubre estará abierta la inscripción para las capacitaciones, que se realizarán a través de un formulario virtual en www.ficer.com.ar . La participación es libre y gratuita, como en todas las actividades del Festival, pero tiene cupo.