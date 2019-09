Reconocieron a prestadores que participaron en Directrices de Calidad en Turismo

Video: Entregaron distinciones a organizaciones que participaron en Directrices de Calidad en Turismo

La Secretaria de Turismo y Cultura de Entre Ríos, junto a su homónimo nacional, entregó Placas de Distinción y a Prestadores de Servicios Turísticos que finalizaron con éxito el proceso de implementación de Programas de Directrices de Calidad Turística del Sistema Argentino de Calidad TurísticaEl Sistema Argentino de Calidad Turística comprende un conjunto de herramientas operativas cuyo objetivo es promover la calidad y la mejora continua en todos los actores que conforman la cadena de valor del sector turístico nacional. El objetivo es desarrollar la competitividad de las organizaciones turísticas del país a través de la aplicación de estándares de calidad que promueven la preservación de la sustentabilidad social, económica, cultural y ambiental.Al respecto la directora de Calidad de la Secretaría de Turismo de la Nación, Marcela Luján, expresó: "Para mí es un placer venir siempre a Entre Ríos y estar hoy aquí con ustedes, y agradezco a la Secretaría por el trabajo que mancomunadamente que estamos haciendo en pos de la mejora de la calidad y en la competitividad de todos los destinos de la provincia. También agradecer a cada una de las prestaciones que hoy reciben estas distinciones, a cada una de las organizaciones tanto públicas como privadas porque esto implica no solo un compromiso sino también un esfuerzo, y es muy grande. Por lo tanto alentarlos a seguir trabajando, a seguir preparando cada uno de los servicios que se ofrecen para que eso redunde en mejores experiencias, y que sean recomendadas en lugares que sean constantemente visitados y obviamente que eso signifique cada vez no solo mas Entrerrianos viajando por la provincia sino más argentinos viajando por la misma y más extranjeros haciéndolo, felicitar y reconfirmar esto".Por su parte el subsecretario de Planeamiento Estratégico y Desarrollo Turístico, Sebastián Piloni, indicó: "La Secretaría hace varios años inicio este camino de la mejora continua y por supuesto apoyado y acompañado por la Secretaría de Turismo de la Nación y no podríamos llevarlo adelante sin el apoyo de los municipios, prestadores de servicios turísticos, así que estamos muy conformes ya que en la provincia tenemos más de 60 distinguidos entre todos los programas y directrices que tiene el Sistema Argentino de Calidad Turística, agradecerte Marcela Luján el acompañamiento y el respaldo de siempre".Directrices de Gestión Turística de Spa: Estas directrices tienen por objetivo mejorar la calidad de los servicios ofrecidos de los SPA, brindando recomendaciones y soluciones prácticas para fortalecer la gestión estratégica interna, el diseño y posicionamiento del producto.Paraná. SPA- Hotel Marán Suites & Towers.Directrices de Competitividad para Organizaciones Turísticas, hubo cuatro distinguidos. Estas Directrices conforman el primer estadio de esta nueva cultura y tienen como objetivo principal facilitar a las organizaciones turísticas las recomendaciones tendientes a la mejora continua, la optimización de los recursos, la eficiencia de gestión, el cuidado ambiental y la responsabilidad social.Distinguidos: En María Grande: Parque Recreativo Acuático Interlagos. En Paraná: Telar del Rio ?Arte Textil. Fueguero. Mermelada Artesanal. Hotel Howard Johnson MayorazgoLa entrega se realizó en la Secretaria de Turismo y Cultura, en la ciudad de Paraná, y continúan en la ciudad de Colón con la entrega de placas de distinción.