Cinco juntas de gobierno recibieron fondos para obras en las comunidades

Las obras

Con el objetivo de apuntalar el desarrollo local de las comunidades más pequeñas de la provincia, el gobierno entrerriano, a través del Ministerio de Planeamiento, entregó más de 1,5 millones de pesos en concepto de aportes no reintegrables."Los fondos, que van desde los 160.000 a los 485.000 pesos, son financiados con recursos propios" explicó el ministro de Planeamiento, Luis Benedetto, luego de hacer entrega de los aportes a los presidentes de las juntas de gobierno de El Pingo, Gobernador Etchevere y Antonio Tomas del departamento de Paraná, a Don Cristóbal 1° de Nogoyá y a Estación Raíces en Villaguay.En este marco, el funcionario destacó que "esta política que implementamos desde el año 2017 nos permite dar respuesta a las necesidades de estas localidades más pequeñas que requieren obras de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida y asegurar una provisión creciente de servicios a los vecinos".Benedetto enfatizó: "Ha sido un eje central del gobernador el desarrollar políticas públicas para juntas de gobiernos, ello lo vemos hoy en día con la Ley de Comunas como el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, ambas herramientas de suma importancia para el desarrollo de los gobiernos locales"."Estas acciones dan mayor expectativa para que de a poquito las juntas puedan ir teniendo mejoras que hagan a la calidad de vida de su población", manifestó el senador provincial, Mario Torres, y señaló: "Venimos trabajando articuladamente con el ministro, que junto a su equipo tratan de hacer todo lo posible ante el contexto en que estamos viviendo".Por su parte, el diputado, Daniel Koch, valoró: "Siempre es bueno recibir este tipo de aportes, desde los cuales ya se habían ejecutado estos espacios intergeneracionales que prevé el programa en otras localidades del departamento, y nos había quedado pendiente la de Don Cristóbal". "Con estas tareas podrán asegurar un parque equipado no solo para el entretenimiento de los niños sino también para la práctica deportiva de todos los vecinos" agregó."Quisiera agradecer al ministro de Planeamiento y a todos los funcionarios del programa por habernos dado nuevamente la posibilidad de acceder a un plan tan importante para nosotros como es este" valoró Diego Plassy, el presidente de la junta El Pingo, que próximamente se convertirá en municipio.Sobre el destino de los fondos para Estación Raíces, su titular Juan Carlos Guardini, detalló: "Recibimos 485.000 pesos en el marco del programa que nos permitirán ejecutar veredas peatonales para comunicar la escuela, el Centro de Integración Comunitaria, la capilla y nuestra sede de Gobierno entre sí", seguidamente agradeció tanto "al ministro como al senador Torres por acompañarnos de manera continua y hacer posible este aporte"."En nuestro caso, hemos sido beneficiados con 300.000 pesos para la adquisición es instalación de juegos infantiles y circuito saludable en la plaza del pueblo" explicó el presidente de junta de Gobernador Etchevehere, German Pagliaruzza, quien señaló la importancia del trabajo conjunto con "el ministro que siempre nos ha atendido muy bien".En relación a los espacios intergeneracionales que se llevan a cabo a través del programa, Carlos Ostorero, por la junta de Don Cristóbal 1°, destacó: "Estas obras son de gran importancia para nutrir los lugares de encuentro que tienen nuestros pueblos". "En esta oportunidad, nosotros recibimos 300.000 pesos para equipar el parque con juegos infantiles y un circuito saludable que complementarán este espacio donde además estamos finalizando un centro de salud que es llevado a cabo por el gobierno provincial" agregó.Por último, el presidente de junta de Antonio Tomas, Edgardo Minchioti, mencionó que "con los 160.000 pesos recibidos ejecutaremos veredas peatonales de interconexión entre la escuela 72 Enrique Haudson y el barrio, donde además próximamente estaremos inaugurando diez viviendas". "En estos cuatro años hemos avanzado no solo con caminos rurales, sino también en infraestructura escolar y barrial" añadió.En cuanto a El Pingo, los 300.000 pesos entregados serán utilizados en el equipamiento de un espacio intergeneracional, veredas y solárium.