Un artesano confecciona las estatuillas "Ojo de Pez" para los premios FICER

Rómulo Vidal es artesano, trabajador de la cultura y militante social. En la nueva edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), será el encargado de materializar las estatuillas Ojo Pez para los ganadores de las secciones con el voto del público.



Desde su taller, ubicado en el Barrio Mitre de Paraná comparte la experiencia de la edición 2018 y cómo se prepara para el nuevo desafío. Las estatuillas serán objetos artísticos únicos donde se sintetizará un cúmulo de valores en relación a una política de la cultura pública como lo es un festival de cine.



El oficio de crear

En 2018 Vidal realizó seis estatuillas para el FICER; y en esta oportunidad a un mes del evento, confeccionará otras ocho. En el encuentro mostró el primer prototipo 2018 y que usará nuevamente de modelo.



El artesano Vidal es conocido en todo el entorno del barrio Mitre; allí se encuentra también su taller. Nació en General Roca, provincia de Río Negro, pero se radicó en Paraná desde sus primeros años y nunca abandonaría la ciudad. Su familia entrerriana y su propia historia hicieron que echara raíces en la capital de la provincia.



El primer vínculo con el oficio fue a los 18 años cuando había terminado el secundario y comenzó a trabajar en un taller de reparación de calzados. Allí se produjo el contacto con las herramientas y materiales que luego serían los amigos inseparables de su oficio. "Desde ese momento me enamoré de los oficios artesanales y los materiales. El mío fue un proceso de aprendizaje autodidacta, y luego fui relacionándome con otros artesanos maestros descubriendo técnicas y materiales", comentó.



Los materiales nobles y la transmisión

"Me inicié trabajando el cuero y elaborando productos como carteras, cintos y diversos elementos de uso; luego comencé a incursionar en el metal, en el bronce primero y luego con la alpaca. Muchos años trabajé joyería con metales preciosos como la plata, oro y piedras semi preciosas. Lo que más me gusta es mezclar las distintas técnicas y materiales".



"En cuanto al estilo me gustan los diseños tradicionales pero siempre trayéndolos un poquito a la actualidad".



Rómulo Vidal no se considera a sí mismo docente aunque comparte con otros y otras sus saberes y herramientas en el taller. El artesano piensa que su oficio tiene que ver con la generosidad a la hora de transmitir para que las técnicas -tan antiguas y heredadas de generaciones precedentes- pervivan. "Nunca me sentí con la capacidad de dedicarme a la docencia porque tengo un profundo respeto y admiro mucho a los grandes maestros artesanos. Yo sí soy un trabajador", se define y agrega "hago este trabajo con humildad, sabiendo que siempre nos falta, a pesar de los años, siempre se necesita seguir creciendo".



El proceso creativo para la realización de los premios Ojo Pez

Convocado ya en 2018 por la Secretaría de Turismo y Cultura de Entre Ríos organizadora del FICER, Vidal eligió los materiales y las técnicas para llevar adelante la tarea de las estatuillas. Los insumos fueron la madera y el metal, ambos con una gran tradición artesanal en Entre Ríos.



"Cuando me convocaron el año pasado para hacer los premios del FICER fue una gran alegría una gran satisfacción. Para mí plasmar el Ojo Pez que en al principio era un diseño bi dimensional y transformarlo en tres dimensiones encontrándole una armonía fue un gran desafío". Ojo Pez: la identidad de la mirada "Creo que el Ojo Pez es un gran hallazgo, una gran creación porque tiene impronta identitaria por un lado por el pez y por el río y nuestra cultura, y al mismo tiempo, es un ojo que todo lo vé. Pienso que esto último se relaciona con el 2° FICER directamente, lo que se puede ver a través de una cámara o lo que los mismos espectadores pueden descubrir a través de sus propios ojos con este Festival. El Ojo Pez resume todo eso y nos da una identidad", destacó emocionado el artesano.



Al respecto de la gala de premiación, donde se entregan los premios, el artista destacó que es un momento muy especial. "La gala fue muy fuerte para mí. Verlo a Gerardo Romano con mi estatuilla o las pequeñas actrices de una película que fueron premiadas fue realmente emocionante".



En el mismo sentido Vidal agradeció especialmente a la secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard y a su equipo por confiar en él para la realización de tan noble y grata tarea.



Romulo Vidal también realizó los presentes que fueron entregados en la Cumbre del Mercosur, llevada a cabo en Paraná en 2014. "Evo Morales y el Pepe Mujica se llevaron piezas mías. Son hechos que me marcaron muy fuertemente, ahora me pasa igual con el FICER. Ver que personas a las que uno admira se terminan llevando el premio, es algo muy fuerte. Este año no sentiré tanto el vacío de que las piezas que se van del taller, porque hay una continuidad. Volver a realizar las piezas es renovar la adrenalina. Esas marcas me incentivan a seguir creciendo y apostando a las artesanías", finalizó.



"El puente entre la artesanía y la militancia popular es la creatividad"

Además de ser artesano Vidal trabaja desde hace muchos años en el Complejo Comunitario Barrio Mitre de la capital entrerriana, y se ha transformado en uno de sus referentes por su incansable trabajo de militancia popular y social. Día a día transforma la realidad de más de 170 de niños, niñas y jóvenes y sus familias. Ellos llegan al Complejo buscando un espacio donde desarrollarse artística y humanamente. En el Complejo la premisa es promover derechos de acceso a la cultura y al deporte.



"Yo me defino primero como artesano y luego como militante social. Es algo a lo que le he dedicado gran parte de mi vida. Estas dos actividades se unen a través de la creatividad. Pienso y creo que todo se puede hacer, en primer término. También estoy convencido que todo se puede hacer mejor, siempre".