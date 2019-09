Con más de 100 stands, se desarrolla la Expo Rural en Gualeguaychú

Se desarrolla la "126º Exposición de Ganadería, Industria y Comercio y Expo Rural.



La muestra contempla más de 100 stands comerciales, industriales e institucionales, animales, remates, música y danza, charlas, pruebas de caballos, entre otras muchas atracciones.



Al respecto, el presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú, José Ignacio Colombatto indicó que "se pone en marcha el trabajo de casi un año. Se cristaliza el esfuerzo de mucha gente que viene apostando a esta Expo que ya es un evento con sello propio y que es parte de la comunidad de Gualeguaychú. Hoy ya somos la muestra más importante de Entre Ríos, pero vamos por más", aseguró.



"Los visitantes podrán disfrutar más de 100 stands y alrededor de 700 animales, espectáculos, concursos, demostraciones, entre otros ingredientes. La idea es crecer año a año. Por ahora podemos decir con orgullo que lo vamos consiguiendo", dijo.



Este viernes se llevaron adelante diversas charlas técnicas. Programa musical Este sábado actuarán el Ballet "Almas Nativas", Los Legüeros y El Vasco Zuloaga. Por su parte, el domingo 15 será en turno de "Cancionando" y "Meraki" Escuela de Ritmos, Ballet "Ecos Entrerrianos", Alma Chamamecera, Marcos Martín, Daniel Orellano y Los Majestuosos del Chamamé. Pruebas de Criollos y Appaloosa La Primer Exposición Appaloosas del Litoral y la Exposición de Caballos Criollos, con sus pruebas de riendas, serán otros de los signos distintivos que tendrá esta Expo. Las mismas se desarrollarán durante los dos días de la muestra.



Recordemos que el caballo Appaloosa es una raza estadounidense mejor conocida por su colorido patrón de pelaje manchado y realizarán en la Expo la tradicional Jura Morfológica, las Pruebas de rienda; Estacas en línea; Tambores en línea y Tambores en triangulo; todas actividades para el entretenimiento de la familia. En ese mismo sentido, los Caballos Criollos también serán protagonistas con pruebas de destreza. Los ovinos, grandes protagonistas En el marco de la 6º Exposición Nacional del Hampshire Down, donde los mejores cabañeros ovinos de la raza presentarán sus ejemplares, se han anexado una serie de actividades muy atrayentes. Por ejemplo, junto a la pista de jura se ubicará un restaurante de carne ovina, con exquisitos platos realizados en base a carne de cordero y tendrá lugar una clase de "Cocina Ovina" con degustación a cargo del chef Beltrán Medrano.



Asimismo, se llevará a cabo el "Concurso del cordero guacho", que será abierto para todos aquellos que quieran sumarse a esta divertida experiencia y habrá "Demostraciones de perros pastores", que es una exhibición de funcionalidad donde se arrea ganado bovino acompañando el trabajo del productor. También, se sumará una Demostración de Esquila a cargo de la "Asociación Rural Soriano". La granja de los chicos y la familia Si los chicos votaran para elegir "su" lugar en la Expo, probablemente elegirían la Granja Demostrativa y Vivencial. Allí, interactúan con los animales que estarán en exhibición y encontrarán diversas especies: aves de todo tipo (pavos reales, faisanes, gallinas, palomas, patos, gansos), conejos, corderos y mucho más. Se trata de uno de los sectores preferidos de los más chicos a la hora del disfrute de las atracciones de la muestra. En tanto, el domingo por la tarde se realizará el remate tradicional dentro de la granja. Toros, vaquillas y más Con 500 animales aproximadamente, la Muestra Ganadera asoma como una de las más importantes de los últimos años. En este marco, es muy bueno el número de reproductores inscriptos, al igual que los vientres. Las razas que participarán son Hereford, Aberdeen Angus, Braford (bovinos); Percherón, Cuarto de milla, Árabe y Silla Argentino (equinos); Hampshire Down y Texel (ovinos). Y en relación a los vientres bovinos, las categorías se han distribuido así: Ternera menor, hasta 200 Kg.; Ternera mayor, de 200 Kg. a 260 Kg.; Vaquilla para servicio, de 260 Kg. en adelante (hasta 4 dientes); Vaquilla preñada, de 260 Kg. en adelante (hasta 6 dientes); Vaca preñada (hasta 8 dientes enteros). ¡Estamos de remate! Los diversos remates que dan vida a la muestra, que abarcan bovinos, ovinos, equinos, aves y ramos generales, se desarrollarán bajo el siguiente detalle:



· Sábado - 10 Hs. - Ramos Generales



· Sábado - 14 Hs. - Vientres



· Domingo - 14 Hs. - Ovinos



· Domingo - 17 Hs. - Aves



· Lunes - 10 Hs. - Reproductores de la Muestra Ganadera. Curso de Alambradores

Este año la Expo agrega esa propuesta novedosa para el hombre de campo, que busca recuperar un oficio en extinción y prepara mano de obra calificada: el Curso de Alambradores. De esta manera y durante dos jornadas intensivas, productores, alambradores, personal de campo y todas las personas que quieran conocer este oficio, podrán adquirir y desarrollar habilidades de construcción y reparación de alambrados rurales, utilizando las últimas tecnologías. Para celebrar en familia o con amigos La gastronomía presentará una atrayente variedad para todos los gustos, donde se podrán saborear los tradicionales platos criollos y comidas rápidas. A ellos este año se suma un Restaurante exclusivo de platos en base a carne de cordero y puestos de cerveza artesanal, de tortas, helados, tortas fritas, kreppel, entre otras exquisiteces. Será un espacio de sabores especialmente ambientado para disfrutar un buen momento.



