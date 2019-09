Realizadores audiovisuales se capacitaron en el marco del FICER

La semana pasada se desarrollaron en Paraná y en Concepción del Uruguay capacitaciones gratuitas sobre guión cinematográfico. En la capital entrerriana, la docente Ana María Mónaco fue la encargada de coordinar los encuentros que tuvieron lugar durante dos jornadas en el Instituto Audiovisual de Entre Ríos (IAER), organismo dependiente de la Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia y actor fundamental en la organización del Festival.



Las jornadas reunieron a participantes provenientes de distintas localidades cercanas a las sedes, con desarrollos y borradores que pudieron pulir y mejorar junto a la docente especializada en Producción Audiovisual de la ENERC, en la carrera de Sonido e Imagen de la UBA y en la Escuela Profesional de Cine Eliseo Subiela.



Narraciones y Traducciones

Al presentarse frente al grupo, Ana María Mónaco contó que hace 40 años que se dedica a la producción. "He recorrido esta actividad haciendo diferentes roles. Hace unos 20 años se crearon las escuelas de cine y fue un boom, entonces me convocaron para dar clases. Llamaban a profesionales porque no había muchos docentes. En esa oportunidad tuve que conceptualizar lo que sabía. Desde ese momento no paré de dar clases, aprendí a leer guiones literarios y descubrí también que me fascina la capacidad de narrar que tienen las personas".



A los fines de la capacitación FICER para la que fue convocada, Mónaco dijo: "Lo que hacemos los docentes es tratar de captar y llevar a lo concreto las maravillas que están en esas mentes que quieren contar historias. En el audiovisual, todo parte de un cuento escrito, primero pensado y luego escrito. Las personas tenemos muchas historias para contar, y nos convertimos en narradores. Entonces, en una primera instancia, hay que ayudar a que aparezcan, que las podamos escribir. En todas partes, en cada rincón, hay infinidad de cosas para contar. Somos una nación altamente creativa".



Y agregó: "El contenido está ordenado en qué se quiere contar, y luego herramientas y recursos para comprender cómo es la traducción de lo literario a lo audiovisual".



La capacitadora puso especial énfasis en la traducción. "Para mí se trata de pasar del lenguaje literario al audiovisual", señaló.



Los videastas que participaron del taller llegaron con la inquietud de contar sus historias y, en algunos casos, también con el interés de poder contar lo que le sucede a otros. "Cada proyecto es un mundo. Para mí el desafío es ayudarlos a que estos realizadores no sientan la imposibilidad para proyectar. De verdad creo que lo imposible es lo que no soñás. Por eso yo apunto a la posibilidad, de lograr materializar. Es un desafío maravilloso", afirmó. Nueva edición del FICER y convocatorias específicas para proyectos Es de destacar que la realización de las capacitaciones va en el mismo sentido y en consonancia con el Concurso Proyectos en Desarrollo y Proyectos Avanzados para Cine, Web o TV que se encuentra abierto hasta el 20 de septiembre de 2019; y que pueden ser de ficción, animación y documental entrerriano.



En ese sentido, Mónaco destacó: "Me parecen bárbaros estos espacios que se están generando en las ciudades y las provincias. La idea es que si hay una convocatoria abierta para proyectos audiovisuales se pueda acompañar y ayudar a que los proyectos se abran, puedan presentarse y quizá llevarse a cabo".



Sobre el FICER, que se desarrollará del 15 al 19 de octubre en la capital entrerriana, la docente manifestó: "Cuando me enteré de la cantidad de películas y cortos que se presentaron me pareció fantástico. Eso es precisamente abrir la ventana y la puerta para que entre todo el mundo. En relación a los talleres de capacitación también porque hay muchísimas personas interesadas que asisten, y nos damos cuenta de que hay una necesidad y es bárbaro. De esta manera se pone en movimiento algo que tiene que ver con la identidad de la provincia y la nación. Porque se trata de eso, de la identidad universal y cómo se va armando el rompecabezas audiovisual", finalizó.



En Concepción del Uruguay

Por su parte, en La Histórica, Marcelo Vernengo Lezica realizó una capacitación con idéntica temática el jueves 5 y viernes 6 pasados.



Lezica comentó algunos detalles sobre los encuentros y al respecto sostuvo: "Hay una gran diferencia entre el cine y la literatura. El guión es fundamental, porque con el guión el director hace el presupuesto, la jefa de fotografía pone la luz, los actores ven los personajes, si no hay guión no se puede empezar a planear o producir algo, es fundamental para el trabajo del equipo".



Además, en relación a la realización del 2º FICER sostuvo: "Me parece extraordinario y es un mérito de la Secretaría de Turismo y Cultura, y de una cantidad de gente, que se pueda llevar adelante este Festival".