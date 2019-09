Feria Provincial de Educación: los proyectos que buscarán la instancia nacional

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Más de 850 estudiantes y docentes de Entre Ríos, participaron de la muestra que se desarrolló en el Club Sauce, donde además se presentaron distintos números artísticos a cargo de escuelas.



"Es un orgullo llegar a esta instancia con 248 trabajos, esto demuestra el destacado trabajo que se desarrolla en las escuelas entrerrianas, el de los estudiantes y el de los docentes que contagian a sus alumnos esa pasión por la ciencia y la investigación", destacó la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó.



Puntualizó que los trabajos que se presentaron en la Feria "fueron los seleccionados entre más de 8.000 que se presentaron en las distintas instancias escolares, departamentales de la provincia". Resaltó el trabajo de los "docentes comprometidos con la educación entrerriana".

Landó destacó el constante apoyo "del gobernador Gustavo Bordet con la educación entrerriana" y, en este sentido, apuntó que la feria que se realizó durante dos días demandó una "importante inversión de fondos provinciales".



La titular del CGE subrayó que la Feria significa "un trabajo muy importante para el ámbito educativo, por lo que tenemos que apostar fuertemente a este disfrute, porque la feria de ciencia va mas allá de los individualismos, va hacia el trabajo en equipo, tiene una proyección en valores".



La muestra se desarrolló el jueves y viernes. Los participantes fueron alojados en diferentes complejos de Colón, donde compartieron experiencias, vivencias, meriendas, almuerzos, cenas y momentos de recreación.



La Feria fue organizada por el Consejo General de Educación, a través de la Coordinación de Actividades Científicas y Tecnológicas, en colaboración con distintas áreas como el Consejo Federal de Inversiones, la Municipalidad de Colón y la Dirección Departamental de Escuelas de Colón, entre otros. Los trabajos destacados

En Nivel Inicial, el trabajo destacado fue Rescatando el inga, del área Ambiente Natural, Social y Tecnológico, perteneciente a la escuela N° 16 Hipólito Vieytes, de Pueblo Liebig, departamento Colón.



En el Nivel Primario, los trabajos destacados fueron:

Tomamos conciencia entre tablas, gráficos y números, del área matemática, de la escuela N° 5 Nicolás Rodríguez Peña, de San José, departamento Colón.

De la cocina al compostador, del área Educación Tecnológica, de la escuela N° 146 Jesús de Nazaret, de General Ramírez, departamento Diamante.

¿Recibiste el mensaje?, del área Ciencias Sociales, de la escuela NINA N° 57 Linares Cardozo de General Ramírez, departamento Diamante.

El Arte de Forjar el Acero, del área Ciencias Sociales, de la escuela NINA N° 8 Las Delicias, de Federal.



En Nivel Secundario, los trabajos destacados fueron:

¿Tanto lio por una vaca muerta?, del área ciencias sociales, ciclo orientado, de la escuela N° 8 Héctor De Elia, de Colonia Elía, departamento Uruguay.

Nuevas plantas, nuevos visitantes, del área ciencias naturales, ciclo orientado D - 129 Colegio Mesopotamía de Victoria.

Patrimonio Arquitectónico, área ciencias sociales, ciclo orientado, de la escuela secundaria N° 17 Martín Miguel de Güemes, de Concordia.

Escudos de familia, del área ciencias sociales, CBC, del Instituto San José, de San José, departamento Colón.

Derechos enfrentados: Identidad de Género Vs. Trabajo, del área formación, Ciclo Orientado, del Instituto D - 220 Juventud Unida de Gualeguaychú.

Matemáticas que pintan, del área matemática, CBC, del Instituto D - 220 Juventud Unida de Gualeguaychú.

¿Auto solucion?, del área ciencias naturales, ciclo orientado, de la escuela secundaria N° 2 J. M. Paz, de Macía, departamento Tala.

Stop adolescentes jugando II, del área emprendedorismo, ciclo orientado, del Instituto San José de San José de Feliciano, departamento Feliciano.



En Nivel Superior, los trabajos destacados fueron:

Juegoteca ESI, Enseñanza de ESI en el nivel inicial, del Instituto de Formación Docente y Continua, de Villa Paranacito, departamento Islas.

Geo-Visual: la utilización de recursos en el aula, posibilidades y dificultades, enseñanza de la Geografía en el nivel secundario, del Instituto Superior de Formación Docente M. Inés Elizalde, de Gualeguaychú.

Prevalencia de enteroparasitosis en niños de Gualeguay, Tecnicatura Ciencias Naturales y Salud, del Instituto Superior de Enfermería de Gualeguay.



En modalidad técnico profesional, los trabajos destacados son:

MECATUMBA 2020 ETPA, de la Escuela de Educación Técnica N° 1 Osvaldo Magnasco, de Rosario del Tala, departamento Tala.

(Eco)2 Suero Bis, de la Escuela de Educación Agrotecnica N° 51 gobernador Maciá, de Maciá, departamento Tala.

Ayudita del sol, de la Escuela de Educación Agrotecnica A. GALLI, de Los Conquistadores, departamento Federación.

Innomuffins, de la Escuela de Educación Técnica N° 1 de Nogoyá.

Silla Anfibia, de la Escuela de Educación Técnica N° 100 Puerto Nuevo de Paraná.

Plataforma para traslado de sillas de ruedas, de la Escuela de Educación Técnica N° 1 Dr. Quiroz, de Colón.

Hay equipo, de la Escuela de Educación Agrotecnica N° 24, de Colonia La Perla, de San Salvador.

Lactosuero... Utilizar para no desechar II, de la Escuela de Educación Agrotecnica N° 51 gobernador Maciá, de Maciá, departamento Tala.

Prensado de aluminio para reciclar "Prensar", de la Escuela de Educación Técnica N° 1, de Villaguay.

Una base de salto para entrenar Seven Jump, de la Escuela de Educación Técnica Conrado Etchebarne de Villaguay.



En modalidad Educación Especial, el trabajo destacado fue:

Agua como te deseo, del área Educación Física de Centro de Educación Integral N° 9 Ceibas, de Islas, departamento Islas del Ibicuy.



En modalidad Educación Rural, el trabajo destacado fue:

¡Cuánto trabajo mujer! De la Escuela Rural N° 40 Coronel Olazabal de Sauce de Luna, departamento Federal.



En modalidad Jóvenes y Adultos, el trabajo destacado fue:

Voces urbanas, de la Escuela Secundaria de Adulto N° 2, de Gualeguay.



En modalidad Educación en Contexto de Encierro, el trabajo destacado fue:

Cuando el arte de crear se transforma en libertad, de la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos Esteban Maradona de Paraná.



En modalidad Educación en Artística, los trabajos destacados fueron:

Artic en 3 dimensiones, en el área artes visuales, de la Escuela N° 4 Manuel de Lavarden de Concordia.

Imanido, del área educación artística, de la Escuela Secundaria N° 14 de Gualeguay.