San José se prepara para la 34ª Fiesta Nacional de la Colonización

La ciudad de San José se prepara para vivir, en poco más de un mes, la trigésimo cuarta edición de la Fiesta Nacional de la Colonización, que tendrá lugar en el predio multieventos de la ex estación del viernes 11 al domingo 13 de octubre de 2019. Dentro de las novedades de este año, se abonará entrada solamente el día domingo, que será de $200 la general y $150 los menores, y no habrá plateas, por lo que el público podrá instalarse con sillones frente al escenario mayor.



El desfile evocativo sigue con sus preparativos en curso y este año se homenajeará a "La mujer en la Colonia" como reza el lema de esta 34ª edición. Habrá carrozas alegóricas, también hará su paso el tradicional barco Mc Near y desfilarán distintos cuadros representativos con la participación de las instituciones locales.



Patios de comidas, microemprendimientos, el "Paseo de la Colonia", una comida típica que se convidará gratuitamente (Quiche Lorraine) y otras actividades completarán el programa.



Dentro de los espectáculos se destacan la actuación de Kapanga, popular grupo de rock nacional, que actuará con entrada gratuita, El Bahiano, que vuelve luego de diez años al escenario mayor de la fiesta, y el folclorista revelación Lucio "El Indio" Rojas. También se presentarán, entre otros, Los Majestuosos del Chamamé en la noche de peña y humor. El programa 11 al 13 de octubre de 2019 - Predio multieventos de San José -



Viernes 11: Peña folclórica y humor



21 hs. Entrada gratuita.



Luna Cautiva (Danzas).



Melina Dening y su banda.



Los Del Este.



Los Bohemios del Chamamé.



Los Majestuosos del Chamamé.



El "Gurí" Molina (humor).







Sábado 12. Maratón. Show de "Kapanga"



Entrada gratuita.



17 hs. 16ª Maratón "Fiesta de la Colonización".



Expo. Microemprendimientos. Patios de comidas.



Paseo de la Colonia. (Sector norte)



19 hs. "Quiche Lorraine" (comida típica. Museo Regional).





Escenario Mayor "Beltrán Moreira".



20 hs. Premiación Maratón de la fiesta.



Pobres Ricos. (Rock).



La Anónima.



The Medio Kilo (cumbia).



Kapanga.





Domingo 13 Desfile. "Indio" Rojas. "Bahiano".



Entrada general: $200. Menores $150.



17 hs. Desfile evocativo "La mujer en la Colonia".



Paseo de la colonia.



Expo. Microemprendimientos.



Patios de comidas.







Escenario Mayor "Beltrán Moreira"



20 hs. Pitu Otero Banda (Cumbia Buena).



Lucio "El Indio" Rojas.



El Bahiano.



Cierre.