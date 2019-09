Sociedad Rural de Concordia pidió que "no haya grietas entre ciudad y campo"

En el desarrollo de la presentación de esta nueva edición de la Exposición Rural dieron a conocer las fechas en que se llevará a cabo el evento. Al respecto, en diálogo con Diario Río Uruguay, Ricardo Azcue destacó que "nos hemos retrasado un mes y una semana de lo que veníamos realizando la expo normalmente, con el objetivo de tener más horas luz, así la gente podrá disfrutar más de los paseos y los stands".



Azcue se refirió a la primavera como uno de los principales motivos de este atraso, debido a que la esta estación es "buena y más linda, va a estar todo florecido, habrá pasto más verde y eso genera que la gente tenga otro espíritu". En esta ocasión, el evento se realizará los días 4, 5 y 6 de octubre.



"Partimos de 125 años ininterrumpidos de la Exposición en Concordia, donde hemos tenido épocas en que la ganadería y la agronomía han sido mucho más florecientes, y otras en que no tanto. Pero sin duda tenemos en nuestras espaldas el manejo de una entidad con muchos años y prestigio" comentó Azcue sobre la historia del evento. "Queremos darle a esta edición un golpe o una oportunidad de presentar a la ciudad, a la gente que no conoce el campo, lo que es el ruralismo y la esencia del mismo, por eso vamos a destacar varios ítems que muestras al campo tal como es".



Una de las originales propuestas es invitar "a toda la gente, tanto hombres como mujeres, que tengan el tradicionalismo en el corazón que vayan al evento vestidos con ropas típicas de campo". El titular de la entidad rural remarcó como uno de los principales objetivos concientizar de que "no tiene que haber grietas entre la ciudad y el campo".



En cuanto a las actividades que se van a ofrecer durante ese fin de semana destacó que "vamos a hacer diversiones para el público en general y especialmente para los chicos", citando como ejemplo "la presencia de caballos criollos" con "una prueba de arrienda con tambores y saltos hípicos", dando por hecho que será "una de las propuestas más divertidas".



Como es tradicional, tampoco faltarán "las charlas en cada uno de los stands, mostrando las actividades típicas del contexto rural, demostraciones de esquila de ovejas, inseminación artificial, producción y criado avícola, como también las presentaciones de bovinos de razas de las más importantes en la región".