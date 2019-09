Expusieron una investigación que detectó la presencia de glifosato en Oro Verde

La tesista Mariela Seehaus expuso ante los vecinos de Oro Verde los resultados de una investigación científica que detectó la presencia de glifosato en la localidad."Análisis socioambiental del uso de plaguicidas agrícolas en el Municipio de Oro Verde (Entre Ríos, Argentina). Percepción de la población y cuantificación de la depositación atmosférica de plaguicidas", es el nombre de la tesis que fue presentada en la noche de este miércoles en el Salón de Usos Múltiples de la Casa Padre Lamy, en barrio Loma Hermosa.Asistieron vecinos interesados en informarse sobre la temática, autoridades municipales, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias e Ingeniería de la UNER, entre otros actores comunitarios y de la región. La reunión fue convocada por el municipio de Oro Verde y el INTA.Durante la exposición, la tesista comenzó informando acerca del aumento de uso de plaguicidas, y en particular el herbicida glifosato y explicó la metodología de la investigación. Consultada sobre la detección, Seehaus explicó: "No se puede afirmar que la muestra que se encontró sea por una aplicación en Oro Verde o provenga de otro lugar, por el comportamiento que tienen los componentes. Los estudios a nivel internacional tampoco pueden decir eso, deberían ser realizados a otra escala. La investigación se centró en establecer o no la presencia en el muestreo".Por su parte, la directora de la investigación, María Carolina Sasal, señaló: "Tenemos que entender que el trabajo estuvo hecho con el objetivo de dar un avance en el conocimiento. Nosotros muchos años atrás entendíamos que el alcance del plaguicida terminaba en la aplicación en el lote. Hoy nos permite entender que no termina ahí. Nos parece fundamental que podamos estudiar qué pasa con los plaguicidas en el ambiente".Por su parte, el intendente de la localidad, José Luis Dumé, detalló cuál es la postura del Municipio respecto de los resultados del estudio. "Desde nuestro punto de vista esta investigación nos da la oportunidad de pensar proyectos que aprovechen la potencialidad que tenemos en materia de producción de conocimiento y tecnología en nuestro territorio para llevar tranquilidad a los vecinos. Sabemos que están preocupados por este tema y tenemos la voluntad de avanzar en algo superador. Ya estamos trabajando con el mismo INTA y la Facultad de UNER en este sentido".Durante la reunión se generó un interesante debate que concluyó en la necesidad de seguir convocándose en torno a la temática, para compartir información y hablar acerca de los proyectos en marcha.