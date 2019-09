Bibliotecas populares recibieron aportes por más de 6 millones de pesos

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

"Pueden escasear los recursos pero no podemos dejar al abandono estos templos del conocimiento que son las bibliotecas populares que va a seguir contando con todo nuestros apoyo porque la cultura y el conocimiento son la bases de la sociedad del futuro", sostuvo el gobernador Gustavo Bordet al entregar a 60 bibliotecas populares de la provincia aportes no reintegrables por 6,3 millones de pesos.



Según se afirmó desde la Federación de Bibliotecas Populares, Entre Ríos es la única provincia que ha cumplido desde que se creó la ley con el pago de los aportes siendo un ejemplo en el país.



Junto al gobernador estuvieron el vicegobernador Adán Bahl; los ministros de Gobierno, Rosario Romero; y de Planeamiento, Luis Benedetto; la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Landó; y el asesor Cultural, Roberto Romani; además de legisladores funcionarios y referentes de las bibliotecas.



"Es muy gratificante poder compartir con ustedes este momento, no por lo que el aporte en sí significa, porque esta es nuestra obligación por ley; sino que es una buena oportunidad para ratificar un compromiso que tiene nuestra gestión de trabajar con todas las bibliotecas populares de la provincia", dijo Bordet.



Y agregó: "En mis recorridas a las ciudades entrerrianas he tenido la posibilidad de ir a las distintas bibliotecas y conversar con quienes llevan adelante la noble tarea de mantener abierta a la comunidad el conocimiento, la lectura y la formación de muchos jóvenes que realizan sus actividades extra clases en las bibliotecas. He estado en bibliotecas realmente asombrosas y muy lindas por su rico patrimonio y por los volúmenes que allí albergan. El reconocimiento además debe ser palpable y numerario, por eso estamos hoy entregando estos aportes", expresó Bordet y apuntó que se está al día con los aportes. "Pese a que hay una difícil situación, seguimos cumpliendo con lo que nos corresponde hacer con estos fondos que están destinados a difundir la cultura y el conocimiento que es la base de la sociedad del futuro", insistió.



Luego indicó: "Nos encaminamos hacia una sociedad del conocimiento y el mayor capital que van a tener nuestros niños y nuestros jóvenes es justamente lo que puedan aprender. Por eso, educación, cultura y, en este caso, bibliotecas populares, van de la mano para ir formando en conocimientos a nuestros niños y jóvenes", remarcó.



Indicó además que "la situación está muy complicada, estamos cuidando cada peso y lo hacemos valer, restringiendo gastos superfluos, buscando tener un equilibrio que nos permita cumplir con nuestras obligaciones. Dijo que hay acciones que responden a necesidades requeridas por la población e indicó que "hay prioridades" que pueden ser obras o grandes proyectos. Después hay otros programas como éste, que quizás no tienen la visibilidad que tiene una obra, pero tienen `lo esencial que es invisible a los ojos`, tal como dijo Saint Exupery, que es el conocimiento".



"Son fundamentales para que las bibliotecas de nuestra provincia sigan cumpliendo un noble fin que es el de educar, brindar conocimiento y permitir el acceso a la cultura a un estudiante de una escuela primaria o secundaria o un jubilado que puede leer una novela con tranquilidad en unos edificios realmente muy lindos que tienen las bibliotecas en distintos lugares de la provincia".



Luego, se refirió nuevamente a la "labor realmente magnífica que cumplen las bibliotecas en todo lo que es la formación, el conocimiento, la cultura, la divulgación de valores; entonces, eso que no se ve, que es invisible a los ojos, tiene para nosotros y para nuestra gestión un gran valor que está incorporado en la persona de cada uno de los asistentes a las bibliotecas".



"La sociedad el futuro es la sociedad del conocimiento y quienes más conocimientos tengan, más posibilidades van a tener de desarrollarse en la vida; y por eso, además de un sistema educativo que propenda a la excelencia, el aporte que realizan las bibliotecas para difundir y divulgar ese conocimiento, realmente es importante", enfatizó.



Valores



Más adelante, hizo mención al valor cultural, patrimonial e histórico de las bibliotecas y expresó: "Tuve la oportunidad en numerosas recorridas que hago de pasar por varias bibliotecas, cada vez que voy a una ciudad me gusta conocer la biblioteca porque ahí está la historia, el tiempo, desde que una ciudad se forma hasta la actualidad, y ahí está también la inspiración de muchas cosas que tienen que ver con la idiosincrasia de la gente de esa ciudad", expresó el mandatario.



Además dijo que desde lo personal le resulta "apasionante conocer el valor patrimonial que muchas bibliotecas tienen adentro y el valor que tienen en la historia de la ciudad, que refleja el paso de generaciones que han ido construyendo distintas acciones que explican la realidad que tiene hoy ese núcleo urbano".



Bordet sostuvo que el común denominador, "lo que invariablemente en todas las bibliotecas uno encuentra es la calidad humana de las personas que trabajan, que lo hacen ad honorem, sin cobrar un solo peso, y disponen de su tiempo. La verdad el amor por el trabajo que pone cada comisión directiva en cada biblioteca es el común denominador, entonces más que nunca esta política de trabajar con todas bibliotecas populares de la provincia de Entre Ríos, como lo marca la ley, pero también con los aportes que realizamos para distintas instituciones, es una acción que la seguiremos sosteniendo en el tiempo".



Finalmente expresó: "Pueden escasear los recursos pero no podemos dejar al abandono y de lado estos templos del conocimiento que son las bibliotecas por eso cuentan con nuestro apoyo. Gracias por estar hoy en Paraná recibiendo el aporte pero además teniendo un ida y vuelta que es lo que hace fructífera una relación, positiva y perdurable una relación".



Una provincia que es ejemplo



Por su parte, el presidente de la Federación de Bibliotecas Populares y representante de la biblioteca de la localidad de Herrera, Jorge Pesaro, agradeció al gobernador "por hacer efectivos los aportes de la ley 8092 a estas 60 bibliotecas que estábamos un poco ahogadas a esta altura del año porque nos financiamos con esta ley y con la 23.351 que es nacional, y no hemos recibido aportes del Estado nacional hasta el momento. Sólo nueve bibliotecas de las 70 que están en la provincia han cobrado", advirtió.



Luego valoró "que en Entre Ríos no tenemos categoría de biblioteca, desde la más chica a la más grande cobramos lo mismo. Nación nos paga 55.000 pesos anuales a las bibliotecas chicas; la medianas 66.000 y las grandes 98.000, y eso no alcanza para el mantenimiento de empleados y el funcionamiento".



"Así que estamos muy agradecidos, somos ejemplo en la Argentina, porque a pesar de que varias provincias tienen ley que le otorga los subsidios, ninguna la cumple. Entre Ríos es la única provincia que ha cumplido desde que se creó la ley el pago de los aportes, así que somos la envidia de Nación cuando una vez al año todas las federaciones nos reunimos y exponemos nuestros problemas. Entre Ríos sale ganando porque somos las que cobramos más, en tiempo y forma; y las que tenemos el apoyo de los municipios, cosa que en otras provincias no se lleva a cabo", finalizó.



Las bibliotecas y la Comisión Protectora



Las Bibliotecas Populares desde la autonomía en su gestión, adaptan sus servicios a las demandas de cada comunidad donde están. Las bibliotecas prestan un servicio gratuito para docentes y estudiantes de todos los niveles educativos y público en general, de todas las áreas del conocimiento. Además, realizan actividades de extensión; como presentaciones de libros, homenajes, disertaciones y visitas guiadas para niños y jóvenes, entre otras tantas.



La Ley Nº8092 en su artículo 5to crea la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares quien tiene entre sus funciones; recibir y dictaminar ante las solicitudes e iniciar trámite del subsidio.



La Comisión está integrada por un representante de la Federación de Bibliotecas Populares, Consejo General de Educación, del área de Cultura Provincial. Y uno por cada cámara Legislativa.



La Comisión solicita documentación a las bibliotecas que cumplen con los requisitos que establece la normativa vigente para iniciar la solicitud de dicho subsidio, correspondiente al presente año.



Dentro de los requisitos para tramitar un nuevo subsidio, además de tener vigente, personería jurídica e inscripción ante organismos fiscales nacionales y provinciales, deben contar con la aprobación del Tribunal de Cuentas de la provincia, de la rendición del último subsidio que recibieron.



La Comisión está conformada por el diputado Ricardo Troncoso; el senador René Bonato; la representante de la Federación de Bibliotecas Popular, Raquel Menis; por del Consejo General de Educación, Mabel Caballero, y el director de la Biblioteca Provincial, representando a la Secretaría de Cultura, Néstor Rodríguez.