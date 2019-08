Entre Ríos quedó segundo en el torneo nacional digital de ajedrez

La provincia estuvo representada por alumnos de 12 escuelas que participaron con un total de 20 equipos de cinco jugadores cada uno, los que jugaron en las sedes en Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Gualeguay y Victoria.



La presidenta del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó, felicitó a los estudiantes y docentes que "representaron tan bien a la provincia". También valoró "la iniciativa e interés de los chicos en participar del torneo".



Agregó que "fue una excelente experiencia y es maravilloso ver a los chicos entusiasmados participando de esas actividades que en los últimos años cobraron relevancia como una propuesta educativa".



Vale aclarar, que los equipos del instituto privado Luis Maria Bettendorff D-178 que lideraban la tabla de posiciones en la fecha anterior, en la final no pudieron jugar una de las ronda por un corte de suministro de energía en la sede.



El certamen se desarrolló a través de la plataforma lichess, la que le permitió jugar a todos los participantes en red. Los resultados El primer lugar del torneo lo obtuvo la escuela de educación Técnica Nº 3139 General M. M. de Güemes A de Salta, con 20 puntos y medio.



En segundo lugar, compartiendo la posición con Río Negro, se ubica un equipo de escuela de educación técnica N°1 Brigadier General Pascual Echagüe de Concordia, con 19 puntos y medio, es decir a un punto del primero.



Luego, con diecinueve puntos y medio, se ubica la Escuela Técnica N°1 Brigadier General Pascual Echagüe.



La Escuela Secundaria N° 17 M. M. de Güemes A logró 17 puntos y medio.



El Instituto D77 Santa Teresita sumó 17 puntos.

La escuela de educación técnica N° 1 Dr. Pedro Radio logró 16 puntos y medio.

El instituto privado Luis Marie Bettendorff D-178 A, 16 puntos.

La escuela secundaria N° 17 M. M. de Güemes B, logró 14 puntos y medio.

El instituto privado Luis María Bettendorff D-178 B, 14 puntos.

La escuela secundaria N° 15 De la Baxada del Paraná A, 13 puntos y medio.

La escuela N°16 Del Centenario A, 13 puntos.

La escuela Secundaria N° 11 De Tablas, 11 puntos.

El instituto D 170 del CAE A, 12 puntos.

La escuela secundaria N° 35 C.B. de Quirós, 11 puntos y medio.

La escuela secundaria N° 15 De la Baxada del Paraná B, 11 puntos y medio.

El instituto D 170 del CAE B, 11 puntos y medio.

La escuela secundaria N°36 Capitán General Justo J. de Urquiza B, 10 puntos.

La escuela secundaria N°28 Nuestra Señora de Guadalupe, 7 puntos y medio.

La escuela secundaria N° 36 Cap. Gral. Justo J. de Urquiza D, 7 puntos y medio.

La escuela secundaria N° 36 Cap. Gral. Justo J. de Urquiza A, 7 puntos y medio.

La escuela N°16 Del Centenario B, 6 puntos y medio.

La escuela secundaria N°36 Cap. Gral. Justo J. de Urquiza C, 6 puntos y medio.

La escuela secundaria N° 36 Cap. Gral. Justo J. de Urquiza C, 6 puntos y medio.