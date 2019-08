Empresarios entrerrianos destacaron el potencial de sus productos en Paraguay

"Tenemos que fortalecer nuestros vínculos institucionales con otros países y ampliar nuestra oferta exportable, porque significa ingreso de divisas para poder generar desarrollo y empleo en nuestra provincia", afirmó el gobernador Gustavo Bordet desde Asunción.

Paraguay, durante 2018, se comportó como el sexto destino americano de las exportaciones entrerrianas. Se desarrollaron reuniones de negocios en las que las empresas de Entre Ríos se encuentran con potenciales compradores en la ciudad de Asunción y del Gran Asunción. La misión fue organizada por el gobierno entrerriano junto con la Embajada Argentina en Asunción, República del Paraguay.



En ese marco, el mandatario entrerriano, que gestionó ante las autoridades paraguayas la integración portuaria con la provincia, afirmó que "estar en el mundo con nuestros productores es fundamental y tenemos que ampliar nuestra oferta exportable".

Acompañado por el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider, Bordet explicó que "venimos trabajando mucho con una política de salir fronteras afuera, estar conectados con Argentina y nuestros países limítrofes pero también con el mundo porque en esta globalización no podemos quedarnos afuera y tenemos que estar presentes". Los testimonios En ese sentido, el director asociado de la empresa Savvy HR Consulting, una consultora de recursos humanos, Manuel Arias, explicó que se dedican a "la estrategia de gestión de organizaciones, una parte está en Paraná y la otra en Buenos Aires".

Indicó que el viaje fue planeado para "pensar en cómo trascender las fronteras de Argentina, pensando en que este mercado tiene mucha demanda de servicios profesionales con empresas que vienen creciendo hace mucho".



Puntualizó que en la zona "hay algunas empresas están dando ese servicio, de hecho nosotros ya estamos trabajando con un cliente en Paraguay, con la empresa Claro, es un proyecto que empezó en Argentina, después se extendió a Uruguay y ahora a Paraguay, venimos trabajando muy bien y creemos que hay mucho potencial en empresas que crecieron mucho en el último tiempo y que tienen necesidades de conocimientos específico, herramientas, y asesoramiento porque las empresas crecen muy rápido".



Por otra parte, Daniel Pérez, de la empresa Insecol, que se dedica a la fabricación de columnas de alumbrado público y luminarias de LED, explicó que "este es el cuarto viaje que hacemos a Asunción, hace dos años hicimos tres viajes y no pudimos concretar ninguna operación. Esta es la primera vez que venimos con el respaldo del gobierno de la provincia. Todas las gestiones del gobierno nos fueron abriendo puertas".



"Decidimos venir y estamos contentos. Se abrieron las puertas. Nosotros vinimos con planos, precios, muestras y hasta nos han recomendado entre empresas. Más allá de la orden del día que teníamos con la organización, nos han concretado otras entrevistas. Amanecimos en un día verde esperanza y terminamos con un sol rojo fue el resumen de lo que nos pasó en el día", concluyó.



Por otro lado, el socio gerente fundador de la empresa Bioagro RSL de Chajarí, la primera empresa entrerriana se dedica a la fabricación, distribución y comercialización de biofertilizantes, Ariel Piana, dijo: "Nuestras expectativas son positivas, una de las empresas nos pidió una nueva entrevista porque están muy interesados en los productos y nos pidió precisiones. Estamos competitivos, marcamos la diferencia en el tipo de productos ya que es muy novedoso para Paraguay".



Por último, indicó que "tuvimos una reunión con la gente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) que es como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en Argentina, y pusieron énfasis en que traigamos este tipo de productos porque acá no existe".



En tanto que Pablo Sánchez, en representación de la empresa agroindustrial El Talar S.A., contó que exportan a Colombia, Filipinas, Egipto y mercado interno de Argentina y dijo que "estamos en Paraguay con nuestro producto que es soja texturizada para consumo humano, son extensores cárnicos que reemplazan la carne, en forma compartida con la carne o en forma individual para un mercado de comidas más saludable, vegano y vegetariano".



Respecto de la experiencia en la misión comercial, afirmó que "nos ha sorprendido, veníamos con dos productos, en bolsa de 20 y 25 kilos para las industrias frigoríficas y un pack de 250 gramos para retail, y la verdad que el retail que pensábamos que a Paraguay no le interesaba mucho, es lo que más ha tenido aceptación, así que ya hemos logrado varias posibilidades de negocios, y se está viendo la posibilidad de alimentación para dietas de comedores infantiles a través del gobierno".

Finalmente explicó que "vamos a asignarle inicialmente una producción de entre 100 y 150 toneladas por mes a este mercado". Misión comercial Son 13 las empresas entrerrianas que participan en las rondas de negocios en Asunción, República de Paraguay, a través de la exploración de mercado que organiza la Secretaría de Producción de Entre Ríos junto con la Embajada Argentina en el país vecino.



Se desarrollaron durante dos días reuniones de negocios donde las empresas de Entre Ríos se encuentran con potenciales compradores en la ciudad de Asunción y del Gran Asunción. La misión es organizada por la Secretaría de Producción de Entre Ríos a través de su Área de Promoción de Exportaciones, junto con la Embajada Argentina en Asunción, República del Paraguay.



En esta oportunidad, formaron parte de la Misión Comercial: Bioagro S.R.L., de Chajarí (biofertilizantes); Cartocor S.A., de Paraná (cartón corrugado); Cervecería Lester, de Victoria (cerveza artesanal); El Talar S.A., de Paraná (subproductos alimenticios derivados de la soja); Elevadores Neumáticos S.A., de Paraná (elevadores residenciales); Genosha SAS, de Paraná (marketing digital); Grupo APC S.A., de Gilbert (coadyuvantes de uso agrícola); Hornos Grafo, de Seguí (hornos rotativos y maquinaria para panificación); Industrias Alimenticias La Blanquita S.R.L., de Viale (lácteos y materiales de construcción); Insecol, de Concepción del Uruguay (columnas de alumbrado y otros elementos eléctricos y lumínicos); Key Automatizaciones, de Villa Elisa (líneas de envasado automático); Nexo Aberturas, de Paraná (aberturas en acero, aluminio y pvc); y Savvy, de Paraná (consultoría de recursos humanos).