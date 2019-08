Disputa entre una escuela y vecinos por la basura tuvo "final feliz"

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4 Carina Campos

El equipo directivo de la escuela Escuela Nº 7 "Mariano Moreno" de la ciudad de Paraná, está "re contento", porque algo que empezó con una disputa tuvo un final feliz. Según contaron, un vecino denunció al establecimiento por la acumulación de basura en la vereda y otro donó un contenedor para que puedan depositar los residuos.



Carina Campos, referente del nivel primario, indicó a Elonce TV que la basura "no pertenecía toda a nuestra institución", en la cual se están realizando tareas de limpieza de cara a un nuevo aniversario. "Había basura, pero no teníamos cómo llevarla y un vecino solidario nos donó un contenedor, que sabemos que es costoso y la gente de la cuadrilla del CGE cargó todos los escombros y las ramas. Era tanta la basura que un solo contenedor no alcanzó pero nos van a ayudar con camionetas. Estamos contentos porque así como hay gente que pone palos en las ruedas o que ve solamente lo negativo, hay gente que apoya y colabora en un mismo objetivo que es que el frente de la escuela esté lindo y limpio".



El sector del establecimiento que se limpió será destinado a la creación de una huerta con los alumnos del nivel secundario.



Finalmente, Campos adelantó que el Secretario de Servicios Ciudadanos de la comuna, Roberto Sabbioni, se comprometió a restaurar la fuente que tiene la institución y "que fue traída desde Francia, desconocemos en qué año". Elonce.com