El gobierno provincial fortalece a los centros de estudiantes de escuelas

La cartera social, mediante la Secretaría de la Juventud, viene desarrollando en el territorio provincial el programa Elegimos Participar, mediante el cual se busca fortalecer a los centros de estudiantes de los establecimientos educativos, quienes pueden presentar sus proyectos y recibir recursos por hasta 30.000 pesos para llevarlos a cabo. Dentro de las líneas de financiamiento del programa, está contemplado tanto el fortalecimiento del espacio físico del Centro como la compra de elementos necesarios para su funcionamiento, así como también es posible financiar capacitaciones en diferentes temas de interés para los estudiantes.







En el marco de Elegimos Participar, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, junto al secretario de la Juventud, Nicolás Mathieu, visitaron la reconocida Escuela de Educación Agrotécnica Las Delicias, de la localidad de Gobernador Etchevere del departamento Paraná, donde recorrieron las instalaciones y entregaron un aporte al Centro de Estudiantes del establecimiento. Con los fondos recibidos, que superan los 27.000 pesos, los alumnos y alumnas de Las Delicias adquirirán elementos deportivos para actividades al aire libre, así como para equipar el gimnasio de la Escuela. Además, desde el Centro, los jóvenes tienen previsto la organización y realización de jornadas deportivas en conjunto con otras escuelas, con el objetivo de generar instancias de intercambio y socialización. Estas acciones y propuestas se enmarcan en el proyecto E.E.A.T. en Movimiento, presentado oportunamente ante la Secretaría de Juventud.







En ese sentido, la titular de la cartera social provincial explicó: "Estas acciones son parte de la definición del gobernador Gustavo Bordet de que en Entre Ríos las y los jóvenes puedan llevar adelante los proyectos que se proponen para mejorar sus instituciones y comunidades educativas. Esto es parte de un Estado presente".







Luego de la recorrida por los espacios de producción del establecimiento educativo junto a integrantes del centro de estudiantes y directivos, Stratta sostuvo: "Nos alegra ver cómo las políticas públicas que diseñamos se materializan en historias como la de los estudiantes de la Escuela Agrotécnica, a quienes a través del centro de estudiantes entregamos un aporte del programa Elegimos Participar".







Por su parte, el secretario de la Juventud, Nicolás Mathieu, aseguró: "Entendemos que los centros de estudiantes son espacios clave para potenciar la organización estudiantil, porque promueven una conciencia crítica en los jóvenes y van creciendo como sujetos políticos, a la vez que trabajan para mejorar su educación." Además, el funcionario expresó que "desde el gobierno provincial asumimos el compromiso de acompañar las iniciativas de los jóvenes, para que no queden truncas por motivos económicos y que puedan llevar a cabo todas las ideas que tienen para su escuela".







Para explicar más en detalle de qué se trata el proyecto presentado al programa Elegimos Participar, el presidente del centro de estudiantes, Franco Montero, detalló que el mismo "se basa en conformar un gimnasio a cielo abierto para poder fortalecer el vínculo entre los estudiantes y aprovechar los espacios que tenemos en la Escuela. Entre todos los estudiantes nos organizamos para poder presentar el proyecto y estamos felices porque todo se dio muy rápido".







La Escuela de Educación Agrotécnica Las Delicias, fundada el 3 de mayo de 1900, cuenta con una trayectoria de 119 años formando recursos humanos especializados en trabajos agropecuarios. El establecimiento de educación mixta recibe estudiantes secundarios de toda la provincia y de provincias vecinas, como Santa Fe.







El director de la institución educativa, José Luis Sandoval, explicó que "actualmente la Escuela cuenta con 190 alumnos, de los cuales 100 son internos. Nuestro colegio ha marcado mucha historia no sólo en el país, sino también en Latinoamérica y tiene un enorme potencial. Desde el primer año hasta el séptimo, el alumno estudia todos los rubros productivos como avicultura, tambo, vivero, todas las producciones entrerrianas", destacó.







Elegimos Participar







El programa apunta al fortalecimiento de centros de estudiantes de instituciones educativas de nivel secundario, terciario no universitario y carreras de educación no formal, y busca promover la participación activa de los jóvenes en la sociedad para que puedan mejorar su calidad educativa. En este sentido, la Secretaría de la Juventud del gobierno de Entre Ríos trabaja en talleres con los centros en proceso de formación, brindando asesoramiento para que puedan conformarse e inscribirse en el Registro Único Provincial de Centros de Estudiantes, creado a partir de la Ley provincial de Centros de Estudiantes. En este sentido, sólo durante el año 2018 fueron registrados 293 nuevos centros de estudiantes.







La inversión del gobierno provincial para el programa Elegimos Participar alcanzó los cinco millones de pesos en 2018, pudiendo financiar alrededor de 140 proyectos de centros de estudiantes de establecimientos educativos de todos los departamentos de la provincia.