Segunda edición de FICER: Comenzaron las capacitaciones para jóvenes

La nueva edición del Ficer incorpora un nuevo concurso destinado a los jóvenes; y para acompañar la propuesta se programaron capacitaciones que se extenderán hasta la fecha del cierre del concurso, es decir el 20 de septiembre. Durante las capacitaciones los adolescentes de entre 14 y 17 años descubren herramientas del lenguaje audiovisual y ampliarán sus habilidades.Los encuentros son gratuitos y abiertos.Durante el Festival, los jóvenes y sus cursos, tendrán acceso a la experiencia Ficer ya que los audiovisuales que produzcan e inscriban, serán proyectados en una sala, especialmente acondicionada. Asimismo, el 19 de octubre, en la ceremonia de premiación se anunciarán los videos ganadores y la categoría recibirá premio del público con su respectiva estatuilla ojo pez.Seis ciudades entrerrianas iniciaron sus capacitaciones la semana pasada y continuarán hasta mediados de septiembre. Se trata de encuentros donde los jóvenes adquieren herramientas para producir sus propios videos y así participar del 2º Ficer que se realizará en la capital entrerriana entre el 15 y el 19 de octubre.La semana pasada iniciaron en las capacitaciones en escuelas e instituciones públicas entrerrianas a los fines de introducir a jóvenes en la producción de audiovisuales. Las capacitaciones están organizadas en encuentros presenciales y virtuales totalmente gratuitos y abiertos para cualquier chico o chica de entre 14 y 17 años.Los y las integrantes de Asociación de Realizadores de Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) encargados de las capacitaciones sostienen un cronograma de contenidos que incluye: estructura narrativa, realización, producción, armado del guión, evaluación de los guiones y puesta en escena plano a plano, acompañamiento en el proceso de rodaje, planteamiento de conceptos de montaje y correcciones y evaluaciones de cara a la entrega de la producción.Vale aclarar que aquellos interesados e interesadas que no se capaciten también pueden postular sus producciones al concurso del Ficer.En relación al contenido de las capacitaciones Faustino Sosa, docente de lenguaje audiovisual y artes visuales, e integrante de ARAER destacó: "La capacitación es una introducción a la realización audiovisual. Se trabaja para generar un marco; dar significación, simbología a lo que es la imagen, el sonido. Indagamos por qué está esa imagen, proponiéndoles un momento de reflexión y de crítica acerca de por qué está esa imagen, ese sonido, para qué sirve. Nos proponemos brindar algunas herramientas para poder trabajar desde la propia independencia. Hay escuelas que por suerte, tienen computadoras o cámaras para poder trabajar. No obstante eso, el proyecto de celumetraje es abierto, porque como sabemos existen herramientas para celular, para edición de video, de sonido, que muchas veces no se conocen. Y desde el punto de vista técnico ayudamos a cómo se emplean este tipo de herramientas, que es lo que posibilitan".El realizador, en calidad de coordinador de la sede Paraná, agrupa el seguimiento de los proyectos de las escuelas Quirós, Normal, Moreno, Michelangelo, Galileo Galilei y Lomas del Mirador. También detalló que están participando en esta sede escuelas de Cerrito y Seguí con modalidad virtual. "Es interesante que las escuelas con las que ya estamos trabajando son las más alejadas del centro y ya han enviado material. Esto es abierto a las escuelas, si se quieren seguir incorporando que lo hagan, porque es fundamental en el espíritu del Festival, que sigan incorporándose", invitó el docente que seguirá desarrollando los encuentros los días miércoles en el museo de Ciencias Naturales y Antropológicas "Antonio Serrano" (Gardel 62) de 8:30 a 11:30 hs.Los jóvenes también se están acercando con sus docentes, eso implica que también la capacitación incluye un amplio espectro de la comunidad educativa. "Queremos recalcar que como se hace con un convenio del Consejo General de Educación, para los docentes que participen junto con alumnos hay puntaje, una serie de elementos que son atractivos. Y estas temáticas son transversales a lo que es la ESI (Programa Nacional de Educación Sexual Integral), diferentes temáticas que se vienen trabajando en escuelas", dijo Sosa.Sosa remarcó para finalizar: "Fundamentalmente tratamos de empoderar a los chicos en la capacidad expresiva y narrativa que ellos poseen. Las temáticas que abordamos son tres: identidad, género y adolescencia. Con eso se cumple un espectro muy grande de lo que es el mundo para los chicos. Este trabajo justamente potencia las posibilidades expresivas y ayuda a la identificación de sí mismos como personas y poder valorarse y ver qué tienen alrededor y lo que son ellos mismos como posibles realizadores, narradores, muchas veces de sus propias historias.Florencia Curi, realizadora también e integrante de ARAER, relató cómo se vivió el primer encuentro que tuvo lugar en Escuela Nº 4 Justo J. de Urquiza, de Chajarí. A los encuentros asistieron cuatro escuelas, con jóvenes de diferentes edades. "En una primera instancia visualizamos ejemplos de cortometrajes para que ellos tengan una idea de diferentes producciones. Vimos mucho material sobre construcción de personajes con ejercicios prácticos y trabajamos sobre cómo armar un storyline. La idea es construir un guión para pasar a la instancia de producción de videos", explicó.Y agregó, "Ellos enseguida identificaron conflictos entre los personajes y saltaron temáticas como violencia de género y familiar y trastornos de alimentación, como temáticas fuertes. Próximamente se va a trabajar en sinopsis y tema"."En el transcurso de la capacitación los jóvenes te van sorprendiendo con lo que escriben y cómo lo van desarrollando. Cuando ves los resultados de lo que fueron escribiendo te das cuenta de que están muy atentos. En ese marco ellos van contando cosas que son muy de ellos de sus inquietudes y de sus necesidades. Con esos relatos interactuamos todo el tiempo", finalizó la realizadora.Los Miércoles de 8:30 a 11:30 hs | Museo de Cs. Naturales "A. Serrano"Contacto:Ezequiel Buch: 343 155314947Tallerista: Faustino Sosa 343 622-3944Los Martes y Jueves de 14 a 17 hs.Esc. Nº 4 "Justo J. de Urquiza"Contacto:Dirección Departamental de Escuelas Luján (CGE) 03458- 401022Tallerista: Florencia Curi 345 645-0099Los Jueves de 13:30 a 16:30 hs.Escuela 20 "Padre Rolando"Contacto:Supervisora Nivel Secundario (CGE): Luisa Ledesma 03444522663Tallerista: Mauro Cape 11 3478-1250Jueves de 15 a 18 hs.En la Casa del BicentenarioContacto:Supervisora de Nivel Secundario (CGE): Silvia Ayala (03458)1544515Tallerista:Conrado Arévalo 351 559-9677Martes de 14:30 a 17:30 hs.Esc. Normal Superior Nº8 "Celestino Marcó"Contacto:Supervisora de Nivel Secundario (CGE): Verónica Schimdt 3444621559Tallerista: Mauricio Etchegaray 344 440-6765Viernes de 8:30 a 11:30 hs.Esc. Normal Superior Nº5 "Sagarna"Contacto:Supervisora de Nivel Secundario (CGE): Nancy Rexius 3435407341Tallerista: Eleonora Sosa 343 545-3320La convocatoria cierra el viernes 20 de septiembre de 2019. Las postulaciones se realizan únicamente a través del sitio oficial del Festival completando un formulario: http://ficer.com.ar En el sitio, los interesados podrán acceder a las bases y condiciones: https://ficer.com.ar/wp-content/uploads/2019/07/REGLAMENTO-CONCURSO-VIDEOS-ADOLESCENTES.pdf