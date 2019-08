En La Histórica retirarán más de 200 autos abandonados en la vía pública

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

En los próximos meses se iniciará la notificación y retiro de vehículos abandonados en la vía pública en Concepción del Uruguay.



El secretario de Coordinación General y Jefatura de Gabinete Ricardo Vales, señaló que de acuerdo al relevamiento realizado por el Consejo de Juventud "se detallaron más de 200 autos abandonados en la ciudad. Algunas de estos vehículos fueron denunciados por parte de reclamos de los propios vecinos y otros surgieron del relevamiento propio encarado por el municipio. En muchos casos se trata de autos destrozados, con faltas de partes, sin ruedas ni vidrios o quemados. Que están estacionados en la vía pública generando contaminación ambiental y visual en todo su entorno".



Por tal motivo, Vales indicó que se va a realizar un procedimiento similar al de compactación de motos, con un protocolo que implicará la notificación a propietarios, la publicación del listado completo de los vehículos en medios de comunicación, se van a secuestrar a resguardo municipal por seis meses y luego se iniciará el procedimiento de compactación en los casos que corresponda.



La Dirección de Tránsito Municipal llevará a cabo esta remoción de vehículos en estado de abandono en la vía pública, de acuerdo con la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, que en su artículo 72 establece remover aquellos vehículos que estén abandonados en la vía pública. "Por lo general se trata de chatarra abandonada, o partes de vehículos, los cuales representan un peligro de potenciales accidentes, como así también representan un perjuicio para el medio ambiente", indicó Vales.



El relevamiento

Durante el segundo semestre del año 2018 y los primeros meses de 2019, el Consejo Municipal de Juventud, a instancias del Ejecutivo Municipal llevó a cabo una primera instancia del "Relevamiento de Vehículos Abandonados". Se realizó a través de una plataforma digital que se implementa a través de la herramienta de Google Forms (formularios).



De este primer informe, se desprende que en total fueron relevados un total de 204 automotores en estado de abandono. "Para determinar el estado de abandono, se observaron detalladamente las condiciones en las que se encontraban, y se charló con los vecinos de las cuadras, acerca de la situación, posibles titulares, y el lapso de tiempo en el que se encontraban en el lugar", detallaron los integrantes del Consejo Municipal de Juventud, Luciano Rodríguez, Iván Ocampo y Cristian Bonato, responsables del relevamiento.



De cada uno de los vehículos se registraron los siguientes datos: Dominio; Dirección; Lapso de Tiempo en el que se encuentra en el lugar; Descripción física de los automotores; Observaciones particulares.



Algunos números

De los datos recabados, se obtuvieron algunas conclusiones que sirven para abordar la problemática: El 41,9 % (85 vehículos) se encuentran abandonados en el lugar desde hace más de un año. El 36% (73 vehículos) se encuentran abandonados en el lugar entre 6 y 12 meses de anterioridad. El 5,2% (11 vehículos) se encuentran abandonados en el lugar entre 4 y 6 meses de anterioridad. El 0,6% (2 vehículos) se encuentra abandonado en el lugar con menos de 4 meses de anterioridad. El 16,3% (33 vehículos) no se pudo determinar el tiempo en el que se encuentran abandonados.



Del total de vehículos relevados, el 37,25% (76 vehículos) no cuentan con patentes colocadas, por lo que no se pudo determinar el dominio de los mismos. Del resto, se está trabajando con ATER, a los fines de recabar la información del titular y domicilio en el que se encuentra registrado.

El informe del relevamiento incluye también la información sobre la cantidad de vehículos por barrio, adjuntándose los informes de dominio, titular, y domicilio, como así también un plano en donde se detallan los sectores relevados y donde se encuentran los vehículos.