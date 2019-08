Desde toros a faisanes, los animales que serán protagonistas de Expo Rural

"Es notable la apuesta hacia la muestra de este año por parte de comercios e industrias no sólo de la ciudad y la región, con una venta de stands récord", destacaron desde el equipo coordinador. En este marco, se indicó que los animales serán protagonistas nuevamente: "bovinos, ovinos, equinos, faisanes, pavos reales, aves de corral y acuáticas serán algunas de las propuestas para la gente de campo y la familia de la ciudad", adelantaron.



La Sociedad Rural Gualeguaychú (SRG) trabaja de cara a la 126º Exposición de Ganadería, Industria y Comercio, que se desarrollará del 13 al 15 de septiembre en el predio ferial que la entidad tiene en Urquiza al Oeste y Ruta 14.



"Hemos venido trabajando desde hace meses, apostando a una Expo integral que reúna al hombre de campo y su familia, como así también al público en general que no tiene vinculación en la diaria con el sector agropecuario. En ese marco, el slogan de este año es ¡El campo, la ciudad y vos en un solo lugar!", comentó José Colombatto, titular de la SRG, al tiempo que agregó que "la Expo se ha transformado en un evento único de nuestra ciudad por los elementos que encierra. Es una apuesta original que intenta reunir a toda la comunidad en un ámbito para pasear, comprar, realizar negocios, comer y entretenerse", resumió.



La Granja Demostrativa y Vivencial, volverá a ser un espacio para visitar y recorrer, pudiendo interactuar los chicos con los animales que estarán en exhibición. Allí podrán encontrar distintas especies animales: aves de todo tipo (pavos reales, faisanes, gallinas, palomas, patos, gansos), cabritos, corderos y mucho más. Se trata de uno de los sectores preferidos de los más chicos a la hora del disfrute de las atracciones de la muestra.



Asimismo, dentro del abanico donde los animales son protagonistas pueden contarse las siguientes actividades:



· Exposición Nacional del Hampshire Down, donde las mejores cabañas ovinas de la raza presentarán sus ejemplares.



· "Concurso del cordero guacho": todo niño que esté criando un cordero, puede participar y no es necesario que el cordero sea de raza. Se jurará presentación del gaucho criador y del cordero, como así también la relación entre el cordero y su criador.



· 8º Concurso de Vientres seleccionados de Rodeo General.



· Muestra ganadera: bovina y ovina.



· Exposición de Caballos Criollos (Categoría B): Morfología, Rodeo Oficial, Aparte campero; Figuras del Litoral y Roberto J. Dowdall calificatoria.



· Primer Exposición de Caballos Appaloosas del Litoral: Jura morfológica; Pruebas de rienda; Estacas en línea; Tambores en línea y en triángulo. Otras atracciones · Curso de alambradores: durante dos jornadas intensivas, productores, alambradores, personal de campo y todas las personas que quieran conocer este oficio, podrán adquirir y desarrollar habilidades de construcción y reparación de alambrados rurales, utilizando las últimas tecnologías. Cupos limitados.



· Escenario de nivel: artistas locales y de distintos puntos del país.



· Patio de Comidas: la gastronomía presentará una atrayente variedad para todos los gustos, donde se podrán saborear los tradicionales platos criollos, comidas rápidas, picadas, cervezas artesanales, helados, entre otras exquisiteces en un espacio de sabores especialmente ambientado para disfrutar un buen momento.



· Restaurante de carne ovina, con exquisitos platos realizados en base a carne de cordero



· Remate de Ramos Generales: Se podrán adquirir herramientas, muebles, antigüedades, artículos rurales, materiales de construcción, sanitarios y equipamiento en general.



· Predio repleto de stands: industria metalmecánica, automotriz, agropecuaria, ganadera, de servicios, comercial, institucional, medios de comunicación, artesanía y fuerzas armadas y de seguridad, entretenimientos para los chicos; entre otros.