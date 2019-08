Cerró el observatorio astronómico de Colón

Gaia, observatorio astronómico y planetario móvil, cerró sus puertas definitivamente. Así lo confirmó a El Entre Ríos su propietario, el profesor Abel Ramos, después de anunciarlo en su cuenta de Facebook y despertar la sorpresa y el lamento de varios usuarios por la noticia.



"Fin de una etapa, que me deja feliz por haber sembrado en algunas personas el interés por la astronomía, que hasta poco tiempo antes desconocían", indicó sobre el fin de su emprendimiento, que durante dos años y medio ofreció una propuesta inédita de turismo estelar en la costa del Uruguay, en su momento declarada de interés municipal.



"Lamentablemente, Gaia no ha despertado el interés suficiente en los vecinos de Colón ni en sus instituciones, a pesar de que un porcentaje de las entradas se giraba a las cooperadoras de cada escuela", agregó Ramos.



"Los turistas sí han acompañado, pero cuando termina el fin de semana largo o las vacaciones hay que seguir manteniendo las instalaciones y pagando los impuestos", explicó al argumentar sus razones para no seguir con esta iniciativa, que a mediados de 2016 fue presentada inaugurando la banca ciudadana del Concejo Deliberante, aunque lo venía ocupando desde hacía bastante tiempo antes.



"Me cansé de lidiar con la gente, el clima y el estado del camino para llegar al predio, así que hasta acá llegué", se sinceró Ramos.



"Hay grupos astronómicos que surgieron después de Gaia en Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, que por suerte se están fortaleciendo mucho en su trabajo", terminó diciendo sobre el futuro del turismo estelar en la región, que le deberá un reconocimiento por su apuesta y condición de pionero en la materia. Más que un planetario tradicional Ubicado a 5 kilómetros de la ruta internacional 135, Gaia salía de los parámetros de un planetario tradicional, ya que a través de cilindros se iban viendo estrellas y constelaciones con alguien explicando. Contaba además con un planetario anexo móvil con proyecciones a domo completo, o sea inmersivas, full dome, donde sonido e imagen interactuaban para que los asistentes se sintieran parte del show, a partir del rol fundamental que cumplía la tecnología incorporada al lugar.