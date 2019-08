Docentes se capacitarán sobre epilepsia con especialistas del Garrahan

El gobierno provincial desarrollará la capacitación destinadas a docentes de todos los niveles y modalidades de la provincia, gratuitas, con especialistas del hospital Garrahan, que se replicará en las tres sedes, el 16, 23 y 30 de agosto. Para la primera sede, Paraná, la inscripción online abrirá este lunes 5, en el siguiente link: http://cge.entrerios.gov.ar/jornadas-inclusion/ La capacitación estará a cargo del doctor Roberto Caraballo, especialista en epilepsia, jefe del Servicio de Neurología del Hospital de Pediatría Garrahan; el doctor Santiago Chacón, médico neuropediatra y la licenciada en neuropsicología, María Del Carmen Ronconi.Estos encuentros tienen el objetivo de brindar herramientas a los docentes para el abordaje de la temática desde aspectos pedagógico didácticos, además de transmitir el interés en implementar en Entre Ríos el proyecto Epilepsia en las escuelas. Para ello, la directora de Educación Especial del CGE, Viviana Rodríguez, y la esposa del gobernador Gustavo Bordet, Mariel Avila, se reunieron con el jefe de Clínica del Servicio de Neurología del hospital Garrahan, Roberto Caraballo.El profesional precisó que presentó en el encuentro "la propuesta de desarrollar un programa de capacitación en epilepsia a docentes en la provincia de Entre Ríos".Acotó que este programa no se está implementando en ninguna provincia y "la idea es tomar a Entre Ríos como el lugar para desarrollar este tipo de programas que pueden ser un modelo para extenderlo a otras provincias de la Argentina y también a la región".En este sentido, dijo que "la región también necesita de estos programas en lengua española y que se puedan extender porque el conocimiento relacionado a la epilepsia en todo el público general es crucial, porque sabemos que el desconocimiento, la ignorancia, el estigma que genera la epilepsia le hace más daño a un niño o a una persona que padece este problema que la propia enfermedad. Esto es necesario, es una condición imprescindible para poder favorecer el manejo de niños con epilepsia o personas con epilepsia".El especialista explicó que de acuerdo a la estadística, "alrededor del uno por ciento de las personas padecen de epilepsia. En niños el porcentaje es mayor que en adultos. La gran mayoría de las epilepsias se inician en edad pediátrica por lo tanto esto nos da una idea de la importancia de un problema como es la epilepsia".Agregó que "en salud pública decimos que cuando una entidad crónica es prevalente, es muy frecuente en la población, es un tema que nos compete a todos y sin dudas a la salud pública, por lo tanto la epilepsia es una de las enfermedades crónicas más comunes, si no es la más común en neurología y el término epilepsia significa un impacto muy particular como término per se por lo tanto desmitificar, informar correctamente, dar los conocimientos necesarios es crucial para favorecer el manejo de las personas con epilepsia".En este marco, apuntó que "los docentes, sin duda, son los abanderados de la educación, por un lado. Y por otro lado la escuela es el segundo hogar de un niño y como es una entidad prevalente hay niños en el ámbito escolar con epilepsia". Por ello, "el educar a los docentes implica favorecer la inserción de ese niño en la escuela, acompañarlo y que los docentes puedan ser multiplicadores de la información sobre epilepsia. Esa es la idea fundamental de por qué insistimos en estos programas de capacitación a nivel docente".Caraballo subrayó que "este proyecto es una iniciativa personal, teniendo en cuenta que desde hace muchos años vengo trabajando en este tema. El interés mío no es de ahora, sino que ya lo he hecho en el ámbito de otras actividades". Inmediatamente, puntualizó que "cuando entendimos que la epilepsia no es solo el uso de un comprimido sino la consideración de toda una serie de necesidades que tienen estos niños que padecen este problema crónico, entendimos que uno tiene que actuar en todos los aspectos. Por lo tanto, teniendo en cuenta la importancia del conocimiento, que significa educación, hacemos hincapié en el aspecto educativo".Recordó que por ser entrerriano "siempre he estado en contacto con mi provincia, con quien tengo lazos muy importantes con familiares, amigos y hacemos actividad asistencial mensualmente, entonces me siento agradecido por lo que brindó la provincia en mi educación primaria y secundaria y con interés de colaborar y retribuir. Por esos lazos ha sido Entre Ríos la provincia para desarrollar este programa".Tras el encuentro, Ávila y Rodríguez manifestaron el interés de acompañar la implementación de esta propuesta de formación docente desde el Consejo General de Educación, que cuenta además con el aval de su presidenta Marta Irazabal de Landó; en articulación con otras áreas del gobierno provincial."Considerando la importancia que reviste poder eliminar prejuicios y barreras que obstaculizan la plena inclusión, y esto se logra sensibilizando sobre distintas temáticas que se presentan en la vida escolar, concientizando y generando espacios de formación en los que se aborde el tema, se planteen inquietudes y se promuevan estrategias especificas y acordes a distintas necesidades educativas de los estudiantes entrerrianos", puntualizó Rodríguez.Elabriendo la inscripción online el lunes 5, desde las 6 de la mañana.El, abriendo la inscripción el lunes 12. Y el, abriendo la inscripción el lunes 19.El proyecto Epilepsia en las escuelas es un programa federal de promoción de las epilepsias en el ámbito escolar con el fin de desarrollar en forma clara, directa y didáctica los conocimientos sobre epilepsia con llegada a toda la provincia y el manejo integral de los niños con epilepsia en el ámbito escolar y cómo actuar durante un episodio convulsivo.Contempla una instancia presencial en la que se desarrollará con video y ejemplos claros cómo actuar en cada caso. Se habilitará el acceso a un libro digital explicativo, con infografías y gráficas didácticas sobre lo desarrollado en dicho taller y un anexo de más de 100 preguntas sobre verdades y mitos sobre la epilepsia, de autoría del doctor Caraballo.Previamente a cada taller en cada sede de las jornadas se realizará una breve encuesta a docente para tener una aproximación sobre el conocimiento, actitudes y prácticas en epilepsias previo y posterior al inicio del programa de capacitación.