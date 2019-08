Comenzó la Semana de la Lactancia Materna en Entre Ríos

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, presidió el acto de lanzamiento de la Semana Mundial de la Lactancia Materna en el centro de atención primaria Dra. Cecilia Grierson de Paraná. Allí se habilitó un espacio amigo de la lactancia, que constituye el primer espacio para amamantamiento o extracción de leche inaugurado en un establecimiento público sanitario. Cabe señalar que, en el marco de esta iniciativa mundial, los hospitales y centros de salud de toda la provincia adhieren desarrollando actividades (informativas y de promoción), hasta el miércoles 7.



Durante el lanzamiento, la ministra Velázquez hizo hincapié en el lema de éste año, 'Empoderémonos ¡Hagamos posible la lactancia materna!': "Nos parece importante porque no solamente tiene que ser el Estado el que fije la política y la ponga en agenda, sino también las instituciones deben comprometerse y acompañar para establecer espacios o promover estrategias".



La funcionaria destacó que otro aspecto crucial para lograr el empoderamiento es la sensibilización, lo cual implica romper la tradición de que se asocie a la lactancia sólo con la mujer (involucrando y capacitando a los hombres para ello), ya que eso permitirá fomentar una lactancia exitosa.



Finalmente Velázquez expuso: "Entendemos que nuestros centros de salud tienen que ser espacios saludables en forma integral, no solamente en los aspectos edilicios sino que también deben proteger a los trabajadores, quienes todos los días cuidan la salud de la población; así que hoy vinimos a acompañar a esta querida institución que inaugura otro avance fundamental en este aspecto".



A su turno el secretario de Salud, Mario Imaz, destacó la iniciativa tomada por este centro de atención primaria y compartió sus impresiones a partir de su trayectoria profesional: "Soy pediatra y neonatólogo, vengo de una institución amiga de la lactancia materna, así que nunca me voy a cansar de reafirmar que el mejor alimento para el bebé es la leche materna".



Por su parte la directora General del Primer Nivel de Atención, Norma Hernández, indicó: "Nuestro objetivo desde la atención primaria es trabajar en la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud, y la lactancia materna es un punto fundamental para ambas tareas". Por lo tanto, y más allá de que cada efector considerará sus posibilidades de conformar un espacio de estas características, "también es importante poder contagiar a las entidades del barrio como las escuelas, clubes y vecinales en estas propuestas".



En tanto que la responsable de Perinatología de la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil (DMIJER), Ernestina Tallar Solé, informó que desde el área "estamos impulsando una de las estrategias más importantes para promover y trabajar en equipo que son los centros de salud y hospitales amigos". La profesional indicó que fueron elegidos nueve centros de Paraná, en base a su importante recorrido en la temática, "y cuando volvimos al Grierson para evaluar cómo habían avanzado nos encontramos con una gran sorpresa y estamos muy felices de que hayan tomado la idea, que esperamos poder replicar en los demás efectores".



En la oportunidad la directora del centro de salud Cecilia Grierson, Paula Lemos, expresó: "Para nosotros se trata de una jornada de mucha alegría"; y rememoró: "Hace dos meses se nos convocó para participar de la iniciativa "Centros de Salud amigos de la Madre y el Niño", donde nos contagiamos con muchas ideas", allí observaron que muchos de los pasos impulsados desde esta estrategia son cosas que ya se venían realizando para fortalecer, promover, acompañar y aconsejar en torno la lactancia materna.



Lemos agregó: "Hubo un punto que nos movilizó mucho, fue un disparador de ideas y proyectos, que fue el de poder disponer de un espacio cómodo, confortable y tranquilo para la trabajadora, a fin de que pueda continuar amamantando a su bebé aquí o extrayéndose para no poner en riesgo la continuidad de la lactancia materna hasta los seis meses".



Cabe señalar que acompañaron durante el lanzamiento e inauguración los centros de salud Ramón Carrillo, Selig Goldin, Puerto Viejo, Pagani, El Brete, Estanislao Zeballos, Antártida Argentina, Malvinas Argentinas y Arturo Illia de Paraná; así como referentes de la Secretaría de Lucha contra las Adicciones (Selca), la dirección de Ciencia y Tecnología de la cartera sanitaria y del Programa CUS-Sumar.



Importancia de la lactancia materna



La recomendación en relación a la lactancia materna de todas las organizaciones de salud, tanto nacionales como internacionales, es que el bebé reciba como único alimento (y bebida) leche de su madre hasta los seis meses de vida cumplidos y que, a partir de ese momento, continúe tomando el pecho con el acompañamiento de alimentos semisólidos hasta por lo menos los dos años.



Hay que tener en cuenta que la leche materna es un tejido vivo diseñado específicamente para el bebé: No sólo provee al niño exactamente todos los nutrientes, vitaminas y minerales que necesita, sino también, le confiere inmunidad contra las enfermedades más comunes en esa etapa de la vida. De ningún modo es reemplazada por las leches de fórmula infantiles, que no son más que leche de vaca a las que la industria modifica sus componentes para que su contenido se parezca un poco más a la leche materna.



El entorno: un aliado clave para sostener la lactancia



Según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (del 2005), uno de los motivos mencionados de abandono de lactancia materna fue el regreso al trabajo. Sin embargo, el final de la licencia por maternidad no debería marcar la interrupción de la lactancia materna.



Cuando una mujer retorna a sus tareas laborales luego de completar su licencia por maternidad enfrenta numerosos obstáculos que requieren del esfuerzo de diferentes actores para que la lactancia no se interrumpa: El equipo de salud, el grupo familiar, los compañeros de trabajo (y en este escenario, el empleador de la madre) juegan un papel fundamental en el sostenimiento y protección de la lactancia materna.



Por lo tanto, acceder a un Espacio Amigo de la Lactancia (que consiste en un sector privado e higiénico, dotado de las comodidades mínimas y necesarias para que las mamás puedan extraerse leche) resulta de suma importancia para garantizar que esta no se vea interrumpida.



Actualmente la ciudad de Paraná cuenta con dos espacios amigos de la LM certificados por la Dirección ubicados en el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), y el Superior Tribunal de Justicia (creado por la Oficina de la Mujer de dicha institución); quienes recibirán su placa distintiva por parte de la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia.



Además, durante julio se certificó el espacio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Concepción del Uruguay. Asimismo se está trabajando en la habilitación de nuevos espacios en distintos organismos del estado provincial.



Intercambio de experiencias "Tejiendo redes en lactancia"



Cabe señalar que, a fin de fortalecer la estrategia, el miércoles 7 se desarrollará una jornada de intercambio de experiencias en el salón rojo del hospital Materno Infantil San Roque. La instancia, dirigida al personal de Salud, procura dar forma a una red de lactancia. "Hay una muy buena estadística de niños que salen con lactancia del hospital, pero que luego no se continúa en los centros de salud, quizás por falta de apoyo o desconocimiento y es lo que se buscará revertir", indicó la responsable del área de Nutrición de la DMIJER, María de La Paz Spoturno.



Participarán en la actividad los nueve establecimientos que están adecuándose a la iniciativa "Centros de Salud amigos de la Madre y el Niño" (Humberto D´Angelo, El Charrúa, Selig Goldin, Belgrano, Santa Lucía y Dra. Cecilia Grierson, como así también los Centros Regionales de Referencia Dr. Ramón Carrillo, Dr. Arturo Oñativia y Dr. Gerardo Domagk); referentes de los hospitales Centenario de Gualeguaychú y Urquiza de Concepción del Uruguay; el Programa Primera Infancia y la Selca a través de su programa "Cuidado Lactancia".



Curso virtual



Además, en el acto se anunció el lanzamiento del curso virtual de alimentación y recomendaciones nutricionales en el embarazo, enmarcado en la estrategia de reducción de mortalidad materna y fortalecimiento del control prenatal.



Cabe destacar que una vida saludable comienza desde la gestación; la nutrición y alimentación durante el embarazo deben ser temas imprescindibles en el control prenatal, por lo cual se procederá a la capacitación del personal de los establecimientos de salud en ésta temática por medio de un curso virtual a llevarse a cabo mediante la plataforma de capacitación de Sumar durante agosto, septiembre y octubre.