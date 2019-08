Afiliados al PAMI de Gualeguaychú pidieron respuestas por las prestaciones

La política de recorte presupuestario impuesta desde el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) generó, hace más de dos años, un conflicto que en Gualeguaychú nadie pudo, supo o quiso resolver.



De hecho, en toda la historia de la ciudad nunca un conflicto con la obra social de los jubilados se prolongó durante tanto tiempo: desde el 1º de mayo de 2017, cuando el Colegio Médico dejó de prestar el servicio del Módulo 6 ?médicos especialistas y prácticas ambulatorias?, el servicio sufrió múltiples deficiencias y los únicos perjudicados fueron (y siguen siendo) lo afiliados: un universo de cerca de 14 mil adultos mayores.



En este marco, bajo la consigna "En defensa del derecho a la salud de los adultos mayores", y con el expreso acompañamiento del Municipio, esta mañana se llevó a cabo una nueva manifestación para pedir que se regularicen las prestaciones.



Como en las otras cuatro marchas, los afiliados marcharon desde 25 de Mayo y Rocamora hasta la esquina de Andrade, donde funciona la oficina del PAMI.



Tras leer una proclama en la calle, algunos adultos mayores ingresaron al lugar para manifestar su descontento a las autoridades por la falta de respuestas. Lo hicieron manteniendo el respeto hacia los presentes y antes aclararon que las quejas no fueron dirigidas a los empleados del lugar, sino a quienes ocupan cargos jerárquicos.



El petitorio leído:



5ta MARCHA DE JUBILADOS de P.A.M.I DE GUALEGUAYCHÚ



MARCHA DEL DOLOR



Dolor, porque nos robaron nuestros derechos legítimamente adquiridos.

Dolor, porque nos duelen los pies cansados, pero decididos a seguir caminando.

Dolor, por nuestra salud, muy mal atendida por PAMI a través de NATIVUS, empresa que prioriza el negocio por sobre la vida.

Dolor, por haberes que no cubren nuestras necesidades básicas y que están por debajo de la línea de pobreza.

Dolor por haberes que cubren solo un tercio de la canasta básica.

Dolor, por nuestros hijos y nietos que tienen que convivir con nuestros padecimientos.

Dolor, por la disminución de la cobertura total de medicamentos que son cada vez más caro.

Dolor, porque sistemáticamente en estos casi 4 años van cercenando nuestros derechos.

Dolor, por jueces indiferentes que fallan en contra de nuestras demandas colectivas apuntando al desgaste y que los viejos no reclamen.

Dolor, por toda una vida de lucha y de trabajo para llegar a una vejez digna de ser vivida y nos encontramos hoy, 1º de Agosto de 2019 en la 5ta marcha del dolor, luchando, cantando, y gritando con todas nuestras fuerzas:

¡No nos resignamos!



¡Queremos vivir!



¡Tenemos mucho para aportar!



¡Juntemos todas las fuerzas para gritar todos BASTA!