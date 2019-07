Concordia: Afirman que el boleto de colectivo debería estar a $35

El Concejo Deliberante de Concordia recibió el expediente 24.170 de la Cámara del Transporte Urbano, donde solicitan una reunión para avanzar en los nuevos costos para hacer frente a la inflación y la situación de las empresas.



Ante la solicitud, los ediles del bloque del Partido Justicialista luego de una reunión en el ámbito de comisión, decidieron no dar lugar ni acceder a un nuevo aumento.



Al respecto, el presidente de la Cámara de Transporte de Concordia, César Morán comentó a Diario Río Uruguay que el miércoles se reunirán nuevamente con los concejales de la ciudad.



"Esto se pide para poder subsistir porque en realidad el boleto hoy en día tiene que estar en 35 pesos", afirmó Morán en relación a la solicitud por un nuevo aumento en el boleto del transporte urbano.





Además, resaltó que "se produzco un aumento en todas las cosas, el sueldo sube y eso nos complica a nosotros, pero las empresas no estamos para solventar todos los gastos porque no nos alcanza la plata".



Haciendo mención a la reunión del próximo miércoles entre los Concejales y la Cámara de Transporte, César Morán indicó que "esperemos que nos reciban sino vamos a tener que ir de prepo o lamentablemente vamos a tener que parar los colectivos en la plaza". De esta manera, "haremos movimiento para que nos den pelota, ya que los números no nos dan"