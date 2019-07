Este lunes se harán testeos rápidos de hepatitis en el hospital de Gualeguaychú

Tipos y síntomas

En el Hospital Centenario Gualeguaychú a través del Consultorio Amarillo realizará testeos rápidos de hepatitis en el marco del Día Mundial para prevenir la Hepatitis, que se conmemora cada 28 de julio.Para cuidarse es necesario saber y hacerse los controles. Con esa premisa trabajará el Consultorio Amarillo del Centenario durante este lunes 29 de julio, entre las 8 y 12, con testeos para la detección de casos de Hepatitis B y C.La actividad será en el hall de acceso a la Unidad Bicentenario, donde el personal de salud desarrollará una campaña de divulgación sobre la enfermedad y de concienciación para su prevención."Es un pinchazo en el dedo y en 10 a 15 minutos tendremos el resultado de cada análisis", detalló la infectóloga Virginia Azar [MP 12132]. Agrego que "habrá además personal vacunando para Hepatitis B y se controlará los carnet de vacunas de los pacientes, entrega de métodos preventivos como preservativos y un desayuno informativo sobre la enfermedad".La Hepatitis es la inflamación del hígado producida, muchas veces, por un virus que altera su funcionamiento. "En el caso de la tipo B puede ser aguda o crónica. La aguda es la más conocida porque produce ciertos síntomas, pero la B crónica y la C suelen padecerse durante años y casi no tienen síntomas. Nosotros vamos a la búsqueda de esos casos para detectarlos, estudiarlos y tratarlos a tiempo", remarcó Azar.La infectóloga del Consultorio Amarillo también destacó que "el tratamiento para la Hepatitis C es gratuito, provisto por el Ministerio de Salud. Hoy todos los pacientes con hepatitis C pueden curarse"El virus de la Hepatitis A se contrae cuando una persona come alimentos, toma agua contaminada o tiene contacto cercano con una persona que está infectada. Sus síntomas suelen ser: fiebre, náuseas o vómitos, pérdida del apetito y cansancio. También puede causar dolor o sensibilidad en el hígado, piel u ojos amarillos, orina oscura y heces blanquecinas.A veces los pacientes y, sobre todo los niños pequeños, no manifiestan síntomas, pero es importante la prevención porque la mayor complicación de esta enfermedad es la insuficiencia hepática aguda, cuyo tratamiento es el trasplante con una alta mortalidad.Para prevenir su contagio se debe reforzar la higiene, lavarse las manos después de ir al baño o al cambiar pañales y antes de preparar alimentos, y se recomienda cocinar bien los víveres y consumir agua hervida o purificada.De acuerdo al criterio médico, se aplica una dosis de la vacuna al año de vida, aunque no existe un tratamiento específico para la Hepatitis A.Por su parte el Hepatitis B se transmite por el contacto con la sangre, semen y secreciones vaginales al tener relaciones sexuales sin preservativo. También de madre a hijo, fundamentalmente, durante el parto. El uso del preservativo en cada acto sexual y no compartir agujas u otros elementos punzantes o cortantes es la mejor prevención.Muchas personas pueden no mostrar ningún síntoma. Sin embargo, algunos de sus posibles manifestaciones son fatiga, náusea o vómitos, fiebre y escalofríos, orina de color oscuro, materia fecal de color más claro, ojos y piel amarillos, dolor del lado derecho, que puede reflejarse en la espalda.Para la etapa aguda, el tratamiento indicado es el reposo. Cuando la enfermedad se vuelve crónica hay medicamentos que controlan la enfermedad. Asimismo se aplican tres dosis de la vacuna contra la Hepatitis B por Calendario Nacional Obligatorio, tanto para niños como adultos.El virus de la Hepatitis C se transfiere por exposición a la sangre de una persona infectada y sucede al recibir transfusiones u órganos; por el uso de agujas, jeringas e instrumentos que perforan la piel, por relaciones sexuales sin uso de preservativo y de la mujer embarazada al bebé.La infección no se transmite por la leche materna, los alimentos ni el agua.Para su prevención se recomienda utilizar agujas y jeringas descartables, realizarse tatuajes, piercing y acupuntura con materiales descartables y usar preservativo en todas las relaciones sexuales.La enfermedad en general es asintomática. La mayoría de las personas afectadas desarrollan una infección crónica de larga duración que puede conducir a cirrosis y/o cáncer hepático.Al existir distintos tipos del virus, cada paciente responde de manera distinta al tratamiento y será el médico quién determine el método más apropiado.Conoce más en Facebook Consultorio Amarillo Hospital Centenario de Gualeguaychú o por correo electrónico podes consultar en: consultorioamarillo@hotmail.com.Tambi én podes acercarte sin turno todos Lunes a Viernes de 8-15 hs para asesorarte, testearte y vacunarte.-