Exponen fotos inéditas por la evocación de los 170 años del Colegio del Uruguay

El tesoro documental, como bien puede definírselo, fue presentado en la mañana del miércoles, en la apertura de la programación organizada con motivo del 170 aniversario de la fundación de la emblemática institución educativa uruguayense, el Colegio "Justo José de Urquiza".



El antiguo álbum de fotos fue donado al Colegio por la ex alumna y ex docente del establecimiento Virginia González, y parte del material, transformado en copias ampliadas, es el que el público tiene la posibilidad de apreciar en la biblioteca "Alberto Larroque".



La ceremonia contó con la presencia del rector Ramón Cieri y del presidente municipal José Eduardo Lauritto, quien lo hizo acompañado del presidente del Concejo Deliberante e intendente electo, Martín Oliva.



Durante su mensaje de apertura, el Prof. Cieri realizó una reseña de las obras de reconstrucción del "Histórico", que abarcó el rectorado del Dr. José Haedo (1921/1938), del Prof. Lucio José Macedo (1938/1940) y del Prof. Luis Grianta, a quien le correspondió su reinauguración, un 28 de julio de 1942, con motivo del 93º aniversario.



Remitiéndose a la obra del Prof. Celomar Argachá, "El Colegio del Uruguay a través de sus rectores", el actual rector ilustró que "a partir del año 1935 la institución pasó a funcionar en el horario de la tarde, en el edificio de la Escuela Normal, provocando los trastornos lógicos de toda mudanza y establecimiento compartido".



La importancia del Colegio

A su lado, el intendente Lauritto expresó la extraordinaria dimensión que adquiere el Colegio por donde "ha pasado demasiada gente que hizo tanto por la Argentina", y recordó que se trata de la primera institución de su nivel creada por el estado argentino, donde llegaran jóvenes de todo el país, entre ellos los ex presidentes Victorino de la Plaza, de Salta, Julio Argentino Roca, de Tucumán, o Arturo Frondizi, que lo hiciera con su familia desde Paso de los Libres.



Entre otros conceptos elogiosos, Lauritto evocó que sus claustros fueron el ámbito donde nacieron la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad de Concepción del Uruguay, y el que abrió las puertas a la formación de la mujer, con la presencia de Teresa Ratto, considerada la primera médica entrerriana, a instancias del Dr. José Benjamín Zubiaur.



El acto de apertura de los festejos del 170 aniversario del Colegio tuvo un cierre musical a cargo de estudiantes del establecimiento, que interpretaron "La Ausencia", obra que el profesor de Educación Musical, Doroteo Larrauri, compusiera para los alumnos del "Histórico".