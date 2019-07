Estudiantes y docentes juntan pintura para arreglar aulas

No ha sido un año más para la comunidad educativa de la Escuela de Educación Técnica "Presbítero José María Colombo" de la ciudad de Gualeguaychú. El reclamo por el nuevo edificio, promovido por el Centro de Estudiantes junto a un grupo de profesores, logró la adhesión de miles de personas. Alumnos, exalumnos, docentes, trabajadores de la institución y padres se movilizaron para hacer oír el justo pedido.



Casi inmediatamente, los responsables políticos de la ciudad y la provincia hicieron saber su acompañamiento al reclamo. Primero fue el intendente Martín Piaggio el que se comprometió a acompañar la gestión administrativa para que ésta tenga buen fin. Luego, el gobernador Gustavo Bordet llegó a la Técnica para conocer de primera mano la crítica situación del viejo edificio.



En ese marco, la Provincia anunció un plan de emergencia, al cual destinó 1 millón de pesos para reparar las falencias más urgentes.



El lunes 3 de junio comenzaron los trabajos en la cubierta de techo de la escuela, más precisamente en la esquina de Roca e Ituzaingo. Y, en algunas semanas, el trabajo se finalizó. Pero el cambio de techo dejó a tres aulas a la intemperie, y las consecuencias de la lluvia de esos días fueron las paredes manchadas por la humedad.



Ahora, para terminar de dejar en condiciones esas tres aulas, y aprovechando el gran acompañamiento que viene teniendo el reclamo por el nuevo edificio, docentes y estudiantes motorizaron la campaña "Todos por la Técnica".



"Estamos recibiendo donaciones de látex interior blanco para dejar en condiciones estas tres aulas. Porque fueron cerca de 20 días los que quedaron a la intemperie y hoy están inutilizables", explicaron desde el Centro de Estudiantes de la Técnica.



"Hemos recibido un gran respaldo de las familias, ex alumnos y de muchos profesionales o trabajadores que hoy no tienen ningún tipo de vínculo con la institución, pero mantienen un fuerte sentido de pertenencia, por lo que siempre están pendientes de ayudarnos", remarcaron.



Las donaciones de pintura se recibirán hasta el jueves 1º de agosto, de 7.30 a 11 en la Jefatura de Taller de la institución sita en 9 de Julio 195 de Gualeguaychú. (El Día)