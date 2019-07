Más de 16 mil kilos de residuos electrónicos fueron enviados para reciclar

Detalles del servicio

Se trata del segundo envío más importante realizado desde que el mismo se puso en funcionamiento: son 16.340 kilos de residuos electrónicos que se trasladaron hacia la Asociación Civil Centro Basura Cero, ubicada en el barrio porteño de Lugano, evitando que los mismos sean quemados y/o enterrados y, además, donde serán transformados y devueltos, tras un proceso de reciclaje, en computadoras para equipar las oficinas municipales.En total, desde el inicio del servicio en la ciudad, se han recolectado y reciclado más de 188.000 kilos aproximadamente.Cabe destacar que en 2017, el Presidente Municipal, Sergio Varisco, firmó con dicha asociación un convenio de mutua colaboración que propicia la disposición y recolección diferenciada de los residuos eléctricos y electrónicos, ya que los mismos no pueden ser desechados en los contenedores urbanos.A cambio, el gobierno municipal recibe computadoras recicladas en perfectas condiciones para ser utilizadas por las distintas dependencias de la ciudad y/o para ser donadas a entidades intermedias y organizaciones de la sociedad civil que así lo soliciten.Gracias a esto, y también a la labor de los empleados municipales que reparan y recuperan elementos, se han otorgado donaciones a múltiples instituciones de la comunidad, entre ellas escuelas, comedores comunitarios, ONGs y hogares de ancianos.El Centro Municipal de Recepción y Transferencia de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) funciona de lunes a viernes de 8 a 12 y los sábados de 9 a 14.Se reciben todo tipo de electrodomésticos, tanto pequeños (cafeteras, tostadoras, planchas) como grandes o de línea blanca (heladeras, lavarropas y aires acondicionados), así como computadoras, notebooks, tablets, celulares y aparatos de fax. Lo único que no se reciben son pilas, baterías y tubos fluorescentes dañados.El servicio no tiene costo para la ciudadanía. El personal que atiende en el centro se encuentra debidamente identificado, haciendo entrega a los vecinos que se acerquen de una constancia a cambio de los elementos entregados. A modo de obsequio, los vecinos reciben una bolsa de tela de la campaña "Hacé tu parte".