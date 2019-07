Se realizó el Encuentro de Cooperativas y Recuperadores de Residuos

Foto 1/2 Foto 2/2

El camino de comercialización y valor agregado fue el lema del cuarto Encuentro Provincial de Cooperativas y Grupos de Recuperadores de Residuos Urbanos, que se realizó en Gualeguaychú. Desde el gobierno se ratificó la política de fortalecer la capacidad de gestión de las cooperativas de recicladores.



Organizado en forma conjunta entre la Secretaría de Ambiente; el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Secretaría de Economía Social; el Instituto de Cooperativas y Mutualidades de Entre Ríos dependiente del Ministerio de Gobierno; el municipio de Gualeguaychú y la Fundación Eco Urbano, se concretó este jueves el cuarto Encuentro Provincial de Cooperativas y Grupos de Recuperadores de Residuos Urbanos.



La jornada de trabajo sirvió para fortalecer la capacidad de gestión de las cooperativas de recicladores de base de la provincia, en particular en la comercialización y el agregado de valor de los residuos, involucrando al sector privado; y promover el intercambio de experiencias entre actores de la cadena del reciclaje, las cooperativas de la provincia y la región.



En la apertura del encuentro, el secretario de Ambiente, Martín Barbieri, resaltó la importancia que el gobierno provincial le da a la "cuestión ambiental, sobre todo a la gestión de los residuos, ya que hay ciudades donde ese es un problema grave"; agradeció a Gualeguaychú por ser sede del cuarto encuentro y a los miembros de las cooperativas presentes que viajaron desde sus ciudades.



Luego de resaltar el rol del reciclador se refirió "al trabajo en equipo que llevan adelante las distintas cooperativas de recicladores en Entre Ríos y que ha sido destacado a nivel nacional, en el marco del II Congreso Internacional Girsu en San Juan".



Dijo que "las provincias miembro del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) se reunirán con uno de los precandidatos a presidente de la Nación, Alberto Fernández, a quien le plantearán, entro otras cosas, el fortalecimiento nacional, trabajando junto a las provincias y los municipios, aportando los insumos y la estructura para que los trabajadores puedan realizar su tarea de manera digna".



El secretario de Relaciones Institucionales, Germán Grané, sostuvo que desde el Ministerio de Gobierno "venimos trabajando en una política de estado sobre la economía social, que pone en el centro a la persona y no a la rentabilidad, y esto nos motiva, al igual que el trabajar en equipo y los resultados logrados en la legislación en esta materia".

"Quiero que este encuentro signifique también el reconocimiento de lo que hemos hecho, sabiendo que el escenario futuro será más complejo, producto de los intereses y las exigencias del mercado, que lleva a la exclusión social y el daño del ambiente, pero eso nos tiene que dar fuerza para seguir trabajando", sostuvo Grané.



Por su parte, el secretario de Economía Social de la provincia, Luis Prescerutti, dijo que desde el Ministerio de Desarrollo Social vienen acompañando, con distintos proyectos, a las cooperativas con equipamiento y capacitación.



"Acá trabajamos las políticas públicas construyéndolas de abajo hacia arriba, son ustedes que tienen que ayudarnos a quienes estamos en el Estado a diseñar políticas públicas que generen mejor calidad de vida y un trabajo digno. Ese es nuestros compromiso", afirmó Prescerutti.



Por la Fundación Eco Urbano, Horacio Enríquez agradeció especialmente al gobierno entrerriano por "la confianza y oportunidad y por acompañar y ser parte de esta política ambiental. Con la Secretaría de Ambiente, el Ipcymer y el Ministerio de Desarrollo Social estamos construyendo estos espacios compartidos. Es fundamental hacer visible este sector de trabajadores que no sólo son un engranaje fundamental del negocio del reciclaje sino que además hace un servicio muy importante en estos tiempos".



Y agregó: "Es importante que reconozcamos y celebremos el oficio y la profesión de los recuperadores de residuos en este contexto histórico". Programa de actividades En la oportunidad, la municipalidad de Gualeguaychú presentó su programa de Residuos Sólidos Urbanos y luego el subsecretario de Ambiente, Lucio Amavet, expuso los avances del Plan Provincial de Gestión de los Residuos Solidos Urbanos y una serie de propuestas basadas fundamentalmente en avances tecnológicos, de acceso a la información y en pos de generar estadísticas que certifiquen la importancia del trabajo realizado (un software para telefonía celular para venta y compra on line de material con precio según tipo de material; registro digital operativo Girsu y plataforma virtual interactiva Girsu).



Además, la Fundación Eco Urbano realizó una exposición sobre el estado de situación de los grupos de recuperadores de la provincia y posteriormente la Cooperativa Creando Conciencia, de la provincia de Buenos Aires, expuso sobre valor agregado. De la misma manera contaron sus experiencias Funsacoop de Montevideo (Uruguay) y Hasenkamp sobre valor agregado a través del compostaje.



El encuentro culminó con una visita al Complejo ambiental Eco Parque de Gualeguaychú.