En agosto renovarán pases libres de SUBE para personas con discapacidad

El trámite de renovación comenzará el 12 de agosto y se dispondrá de un día en particular para la atención de los beneficiarios de acuerdo al último número de su Documento Nacional de Identidad (DNI), quedando el cronograma del siguiente modo:



-Lunes 12 de agosto: beneficiarios con documento terminado en 0

-Martes 13 de agosto: beneficiarios con documento terminado en 1

-Miércoles 14 de agosto: beneficiarios con documento terminado en 2

-Jueves 15 de agosto: beneficiarios con documento terminado en 3

-Viernes 16 de agosto: beneficiarios con documento terminado en 4

-Martes 20 de agosto: beneficiarios con documento terminado en 5

-Miércoles 21 de agosto: beneficiarios con documento terminado en 6

-Jueves 22 de agosto: beneficiarios con documento terminado en 7

-Viernes 23 de agosto: beneficiarios con documento terminado en 8

-Lunes 26 de agosto: beneficiarios con documento terminado en 9



La atención tendrá lugar de 8 a 13, en La Vieja Usina (Gregoria Matorras de San Martín 861), y estará a cargo de personal de SUBE y del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi). Requisitos Se debe concurrir en el día asignado de acuerdo a la terminación del documento con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), el DNI y la SUBE del beneficiario. En caso de no poder concurrir personalmente, el trámite puede ser realizado por otra persona, siempre y cuando concurra con la documentación del beneficiario solicitada. ¿Qué sucede con los pases libres si no se renueva el beneficio? Si el portador de la tarjeta con pases libres no realiza la renovación antes del 31 de agosto perderá momentáneamente la posibilidad de viajar sin costo hasta que vuelva a realizar el trámite en las oficinas de SUBE, ubicadas en España 54 de Paraná.